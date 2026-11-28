прогноз на уральское дерби КХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Арене Трактор» 28 ноября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Трактор»

Турнирное положение: В 31 матче «Трактор» заработал 34 очка, с которыми занимает 6-е место на Востоке, уступая по дополнительным показателям «Амуру» и «Автомобилисту».

Последние матчи: После поражения от «Северстали» в серии буллитов (3:4) «Трактор» разгромил СКА на петербургском льду (5:1). Куда менее удачным для челябинцев оказался выезд в Новосибирск — 1:4 от «Сибири».

В уральском дерби на площадке «Металлурга» команда Скотта Гордона уступила в овертайме (5:6), а по возвращении в Челябинск обыграла «Ладу» (5:2) и «Автомобилист» (3:2, ОТ).

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Не сыграют: Виталий Кравцов.

Состояние команды: По мере развития сезона у «Трактора» вырисовывается более содержательная игра в нападении. Челябинцы постепенно возвращаются к уровню своих кадровых возможностей.

Десять из одиннадцати предыдущих матчей «Трактор» закончил с турнирными приобретениями. Кроме того, в трех последних встречах команда Скотта Гордона заработала 5 очков и дважды забросила по пять голов.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: «Металлург» с 45 очками после 30 матчей возглавляет таблицу Восточной конференции, на 7 зачетных баллов опережая ближайшего преследователя — «Авангард».

Последние матчи: За разгромом «Нефтехимика» на домашнем льду (8:1) последовали два поражения подряд — «Металлург» уступил в овертайме «Авангарду» (3:4), а несколькими днями позже проиграл «Барысу» (4:5).

Серия из трех побед магнитогорцев началась с разгрома «Лады» в Тольятти (7:2). Дома команда Константина Шафранова переиграла «Трактор» (6:5, ОТ) и минское «Динамо» (5:4).

Не сыграют: Андрей Козлов.

Состояние команды: По части атакующего хоккея «Металлург» Мг заметно превосходит остальных топ-представителей лиги. Именно за счет нападения магнитогорцы с запасом оторвались от преследователей на Востоке.

Со 117 голами после 30 матчей команда Константина Шафранова является безусловным лидером чемпионата по результативности, однако в десяти предыдущих встречах уральцы допустили четыре поражения.

На что ставят в матче Трактор — Металлург Мг Букмекерские коэффициенты на матч Трактор — Металлург Мг: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Металлург» Мг победил «Трактор» в семи из восьми последних личных встреч

В пяти из семи последних личных встреч было забито 7 и более голов

«Трактор» забивал 5 и более голов в двух последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 3.88, ничья — в 4.39, победа «Металлурга» Мг — в 1.84.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.10.

Прогноз: Магнитогорск располагает к открытому хоккею за счет высокой интенсивности атак. На домашнем льду челябинцы с учетом принципиальности матча едва ли станут отказываться от встречной игры.

2.10 Тотал больше 6 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Трактор — Металлург Мг позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 6 за 2.10.

Прогноз: Превосходство магнитогорцев в атаке не исключает проблем в обороне при обоюдоостром хоккее. Челябинцы могут компенсировать разницу в классе домашним давлением и перевести игру в овертайм.

4.39 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.39 на матч Трактор — Металлург Мг принесёт чистый выигрыш 3390₽, общая выплата — 4390₽

Ставка: Ничья за 4.39.