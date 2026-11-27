2026 год принес болельщикам смешанных единоборств немало неожиданных развязок и громких падений фаворитов. Бойцы, от которых ждали уверенного движения к чемпионским поясам или же просто достойных выступлений на топ-уровне, столкнулись с тяжелыми поражениями и затяжными сериями неудач

Китайский «мешок» рухнул на брата Хабиба

Умар Нурмагомедов подходил к бою против Сонга Ядонга с расчетом вернуть себе статус главного претендента на пояс в легчайшем весе. В январе на UFC 324 дагестанец провел не самый зрелищный поединок против Дейвисона Фигейредо, залежав бразильца на канвасе и выиграв по очкам.

Казалось, дальше опыт и класс россиянина должны привести его к новым большим вызовам. Но перед очередным выходом в клетку Умар позволил себе резкое высказывание в адрес соперника: «Ядонг — мешок, как он подрался с О'Мэлли?».

Эта фраза быстро разлетелась по медиа и задала тон всему противостоянию. В августе в Шанхае Сонг Ядонг ответил не словами, а жестким нокаутом во втором раунде. Один точный удар в область шеи, и бывший претендент на титул без чувств рухнул на канвас.

Для бойца уровня Нурмагомедова такое поражение стало серьезным ударом по репутации. Недооценка опасного ударника стоила ему места в чемпионской гонке. На этом фоне история с «мешком» запомнится надолго.

Внезапный крах Мурзаканова

Азамат Мурзаканов globallookpress.com

В начале 2026 года за спиной у Азамата была серия из шести побед, пять из которых нокаутами. Казалось, еще немного и россиянин получит громкий бой за право выйти на титульник.

Однако реальность оказалась куда жестче, чем рассчитывали болельщики и сам Мурзаканов. Вместо рывка вверх 37-летний боец столкнулся с двумя тяжелыми поражениями подряд, причем оба раза его нокаутировали.

В апреле на UFC 327 хай-кик Пауло Косты охладил пыл Азамата в собственный день рождения, а в октябре на UFC 333 ему не оставил шансов Доминик Рейес. Подобный спад резко изменил расклады вокруг Мурзаканова в дивизионе.

В подобном возрасте каждая осечка бьет по перспективам особенно больно, а две досрочные неудачи подряд заставляют забыть о чемпионских амбициях. Теперь главной задачей становится банальный выход из кризиса.

Не стать Стивсону вторым Джонсом

Первый нокаут Стивсона в ММА globallookpress.com

От олимпийского чемпиона по вольной борьбе Гейбла Стивсона в ММА ждали стремительного взлета и громких заявлений. Он тренировался рядом с самим Джоном Джонсом, ярко дебютировал в UFC и многими воспринимался чуть ли не как будущий чемпион тяжелого веса.

Предполагалось, что борцовская база и атлетизм позволят ему уверенно шагать по дивизиону. В сентябре на UFC 331 в Лос-Анджелесе все ожидания разбились о реальность всего за 12 секунд.

Стивсон нарвался на удар Шона Шарафа — бойца, который до этого дважды кряду проиграл досрочно и дрался за сохранение прописки в лиге. Быстрый нокаут мгновенно остудил разговоры о скором доминировании олимпийца.

Этот эпизод наглядно показал, насколько коварен тяжелый дивизион. Одно неудачное мгновение на старте перечеркнуло плавный разгон и заставило пересмотреть темп развития карьеры. Вместо статуса проспекта года Стивсон получил болезненный урок.

Необъяснимый спад Бакли

Бакли проиграл нокаутом Мэллоту globallookpress.com

«Нью Манса» еще недавно шел на внушительной серии из шести побед в полусреднем весе, а прошлогоднее поражение от Камару Усмана могло показаться лишь временной осечкой на пути к большим боям.

У зрителей оставалось ощущение, что Хоакин Бакли быстро вернется на победную тропу. Только вот в 2026 году все пошло по самому неблагоприятному сценарию для американца. Сначала Шон Брэди просто уничтожил его в борьбе, выиграв по очкам с разгромным счетом 30-25 (дважды) и 30-27.

А затем посредственный Майк Мэлотт, считавшийся стилистически удобным оппонентом, нокаутировал Бакли во втором раунде ударом коленом в лицо. Два поражения подряд от прямых конкурентов сильно ударили по позициям Хоакина в рейтинге.

Когда яркий образ перестает подкрепляться победами, внимание быстро переключается на неудачи. Теперь Бакли предстоит непростая работа над ошибками в обоих аспектах игры.

Время «Шахтера» уходит

Никита Крылов (слева) globallookpress.com

Положению Никиты Крылова в 2026-м можно только посочувствовать: на текущем отрезке у него одна победа при четырех поражениях. Единственный успех пришелся на бой с Модестасом Букаускасом на начало года, где россиянин большую часть встречи уступал и спасся за счет лаки-панча в концовке.

Если бы не тот удар, поединок мог сложиться иначе. Дальше для опытного бойца последовали два тяжелых досрочных поражения. Сначала его нокаутировал бывший средневес Роберт Уиттакер, а затем забил градом ударов в партере новичок Абдул-Рахман Яхьяев.

Оба финиша получились болезненными и отчетливо обозначили проблемы в обороне. Для ветерана с большим опытом такие серии всегда несут риск застрять в роли удобного соперника для молодых.

Милосердие затянуло Прохазку в бездну

Нокаут Стирлинга в бою с Прохазкой globallookpress.com

После поражения от Алекса Перейры чех реабилитировался, благодаря победам нокаутами в боях против Раунтри с Хиллом, и снова вернулся в титульную гонку.

Однако последующие поединки уже в текущем году сложились совсем не так, как хотелось. Сначала в бою за вакантный титул против Карлоса Олберга Прохазка допустил досадную ошибку, проявив излишнее милосердие и упустив контроль над ситуацией.

Иржи отбил сопернику ногу и был в шаге от победы, но не пойми зачем зарубился с новозеландцем вблизи и в итоге упал в нокаут. Далее последовало поражение от Навахо Стирлинга.

По ходу боя чех уже приспособился к стилю соперника, перебивал его на средней дистанции и перехватил инициативу. Но опущенные руки и манера встречать удары лицом вновь сказали злую шутку. Под занавес второго раунда экс-чемпион пропустил правый боковой, упал спиной к сетке и замер.

На этом все кончилось. Открытая защита и готовность идти в рубку вновь обернулись против него. На высочайшем уровне такие огрехи быстро наказываются, а путь к поясу снова откладывается. Прохазке придется переосмыслить детали своего стиля.

Откат Кортес-Акосты на задворки топ-10

Анте Делия против Вальдо Кортес-Акосты globallookpress.com

Вальдо начал год за здравие, оформив яркую победу нокаутом над Дерриком Льюисом, но затем попал в полосу из трех поражений подряд. Сначала Кортес-Акоста уступил по очкам Александру Волкову.

В следующем поединке его залежал в борьбе Кертис Блейдс, лишив привычных козырей в стойке. А финальным аккордом стал бой с Джонни Уокером, который поднялся в тяжелый вес и вопреки прогнозам брутально снес Кортес-Акосту, отправив его в горизонтальное положение бэкфистом и добивающим боковым, прилетевшим точно в челюсть.

Так многообещающее начало года превратилось в затяжной спад и потерю позиций в рейтинге. Если в 2025-м «Сальса-бой» воспринимался одним из потенциальных претендентов на титул в тяжелом весе, то теперь он привратник дивизиона на задворках топ-10.