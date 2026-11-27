2026 год принес болельщикам смешанных единоборств немало неожиданных развязок и громких падений фаворитов. Бойцы, от которых ждали уверенного движения к чемпионским поясам или же просто достойных выступлений на топ-уровне, столкнулись с тяжелыми поражениями и затяжными сериями неудач
Китайский «мешок» рухнул на брата Хабиба
Умар Нурмагомедов подходил к бою против Сонга Ядонга с расчетом вернуть себе статус главного претендента на пояс в легчайшем весе. В январе на UFC 324 дагестанец провел не самый зрелищный поединок против Дейвисона Фигейредо, залежав бразильца на канвасе и выиграв по очкам.
Казалось, дальше опыт и класс россиянина должны привести его к новым большим вызовам. Но перед очередным выходом в клетку Умар позволил себе резкое высказывание в адрес соперника: «Ядонг — мешок, как он подрался с О'Мэлли?».
Эта фраза быстро разлетелась по медиа и задала тон всему противостоянию. В августе в Шанхае Сонг Ядонг ответил не словами, а жестким нокаутом во втором раунде. Один точный удар в область шеи, и бывший претендент на титул без чувств рухнул на канвас.
Для бойца уровня Нурмагомедова такое поражение стало серьезным ударом по репутации. Недооценка опасного ударника стоила ему места в чемпионской гонке. На этом фоне история с «мешком» запомнится надолго.
Внезапный крах Мурзаканова
В начале 2026 года за спиной у Азамата была серия из шести побед, пять из которых нокаутами. Казалось, еще немного и россиянин получит громкий бой за право выйти на титульник.
Однако реальность оказалась куда жестче, чем рассчитывали болельщики и сам Мурзаканов. Вместо рывка вверх 37-летний боец столкнулся с двумя тяжелыми поражениями подряд, причем оба раза его нокаутировали.
В апреле на UFC 327 хай-кик Пауло Косты охладил пыл Азамата в собственный день рождения, а в октябре на UFC 333 ему не оставил шансов Доминик Рейес. Подобный спад резко изменил расклады вокруг Мурзаканова в дивизионе.
В подобном возрасте каждая осечка бьет по перспективам особенно больно, а две досрочные неудачи подряд заставляют забыть о чемпионских амбициях. Теперь главной задачей становится банальный выход из кризиса.
Не стать Стивсону вторым Джонсом
От олимпийского чемпиона по вольной борьбе Гейбла Стивсона в ММА ждали стремительного взлета и громких заявлений. Он тренировался рядом с самим Джоном Джонсом, ярко дебютировал в UFC и многими воспринимался чуть ли не как будущий чемпион тяжелого веса.
Предполагалось, что борцовская база и атлетизм позволят ему уверенно шагать по дивизиону. В сентябре на UFC 331 в Лос-Анджелесе все ожидания разбились о реальность всего за 12 секунд.
Стивсон нарвался на удар Шона Шарафа — бойца, который до этого дважды кряду проиграл досрочно и дрался за сохранение прописки в лиге. Быстрый нокаут мгновенно остудил разговоры о скором доминировании олимпийца.
Этот эпизод наглядно показал, насколько коварен тяжелый дивизион. Одно неудачное мгновение на старте перечеркнуло плавный разгон и заставило пересмотреть темп развития карьеры. Вместо статуса проспекта года Стивсон получил болезненный урок.
Необъяснимый спад Бакли
«Нью Манса» еще недавно шел на внушительной серии из шести побед в полусреднем весе, а прошлогоднее поражение от Камару Усмана могло показаться лишь временной осечкой на пути к большим боям.
У зрителей оставалось ощущение, что Хоакин Бакли быстро вернется на победную тропу. Только вот в 2026 году все пошло по самому неблагоприятному сценарию для американца. Сначала Шон Брэди просто уничтожил его в борьбе, выиграв по очкам с разгромным счетом 30-25 (дважды) и 30-27.
А затем посредственный Майк Мэлотт, считавшийся стилистически удобным оппонентом, нокаутировал Бакли во втором раунде ударом коленом в лицо. Два поражения подряд от прямых конкурентов сильно ударили по позициям Хоакина в рейтинге.
Когда яркий образ перестает подкрепляться победами, внимание быстро переключается на неудачи. Теперь Бакли предстоит непростая работа над ошибками в обоих аспектах игры.
Время «Шахтера» уходит
Положению Никиты Крылова в 2026-м можно только посочувствовать: на текущем отрезке у него одна победа при четырех поражениях. Единственный успех пришелся на бой с Модестасом Букаускасом на начало года, где россиянин большую часть встречи уступал и спасся за счет лаки-панча в концовке.
Если бы не тот удар, поединок мог сложиться иначе. Дальше для опытного бойца последовали два тяжелых досрочных поражения. Сначала его нокаутировал бывший средневес Роберт Уиттакер, а затем забил градом ударов в партере новичок Абдул-Рахман Яхьяев.
Оба финиша получились болезненными и отчетливо обозначили проблемы в обороне. Для ветерана с большим опытом такие серии всегда несут риск застрять в роли удобного соперника для молодых.
Милосердие затянуло Прохазку в бездну
После поражения от Алекса Перейры чех реабилитировался, благодаря победам нокаутами в боях против Раунтри с Хиллом, и снова вернулся в титульную гонку.
Однако последующие поединки уже в текущем году сложились совсем не так, как хотелось. Сначала в бою за вакантный титул против Карлоса Олберга Прохазка допустил досадную ошибку, проявив излишнее милосердие и упустив контроль над ситуацией.
Иржи отбил сопернику ногу и был в шаге от победы, но не пойми зачем зарубился с новозеландцем вблизи и в итоге упал в нокаут. Далее последовало поражение от Навахо Стирлинга.
По ходу боя чех уже приспособился к стилю соперника, перебивал его на средней дистанции и перехватил инициативу. Но опущенные руки и манера встречать удары лицом вновь сказали злую шутку. Под занавес второго раунда экс-чемпион пропустил правый боковой, упал спиной к сетке и замер.
На этом все кончилось. Открытая защита и готовность идти в рубку вновь обернулись против него. На высочайшем уровне такие огрехи быстро наказываются, а путь к поясу снова откладывается. Прохазке придется переосмыслить детали своего стиля.
Откат Кортес-Акосты на задворки топ-10
Вальдо начал год за здравие, оформив яркую победу нокаутом над Дерриком Льюисом, но затем попал в полосу из трех поражений подряд. Сначала Кортес-Акоста уступил по очкам Александру Волкову.
В следующем поединке его залежал в борьбе Кертис Блейдс, лишив привычных козырей в стойке. А финальным аккордом стал бой с Джонни Уокером, который поднялся в тяжелый вес и вопреки прогнозам брутально снес Кортес-Акосту, отправив его в горизонтальное положение бэкфистом и добивающим боковым, прилетевшим точно в челюсть.
Так многообещающее начало года превратилось в затяжной спад и потерю позиций в рейтинге. Если в 2025-м «Сальса-бой» воспринимался одним из потенциальных претендентов на титул в тяжелом весе, то теперь он привратник дивизиона на задворках топ-10.