Гарри Кейн выбыл на несколько месяцев. Подпишет ли «Бавария» замену в январе? Пора рассмотреть несколько имен, предлагает автор Goal Нино Дуит.

Нельзя просто заменить новоиспеченного обладателя «Золотого мяча». Однако проблема «Баварии» не в том, что замена Кейна значительно уступает ему, как это было с Николасом Джексоном в прошлом сезоне, несмотря на 11 голов за «Баварию». Проблема в том, что у них вообще нет настоящей замены.

После окончания аренды Джексона летом «Бавария» обсуждала подписание нового запасного игрока. Руководство клуба решило отказаться от этой идеи, полагая, что при необходимости они смогут обратиться к универсальным Сержу Гнабри и Исмаэлю Сайбари. Теперь Кейн выбыл до марта из-за разрыва связок, а временные варианты Гнабри и Сайбари также недоступны.

Гнабри (травма бедра) может вернуться к началу второй половины сезона в начале января, а Сайбари (разрыв синдесмоза) ожидается в феврале. Однако, как и в случае с Кейном, никто не знает, как быстро они смогут выдерживать полную нагрузку и вернуться к своей лучшей форме.

В матчах против «Кёльна» и «Лилля» тренер Венсан Компани пробовал Леннарта Карла, Тома Бишофа и Конрада Лаймера в атаке, но без особого успеха. Несмотря на впечатляющую предсезонную подготовку и замечательную серию голов, 16-летний перспективный игрок Бастиан Ассомо по какой-то причине до сих пор не попал в основной состав.

Бастиан Ассомо globallookpress.com

«Баварии» следует подписать замену Кейну в зимнее трансферное окно, а не рисковать своими планами на сезон. Член правления по спорту Макс Эберль и спортивный директор Кристоф Фройнд пока не подтверждают, что рассматривают такой вариант. Но они наверняка уже оценивают рынок, так что давайте сделаем то же самое.

Какие свободные агенты доступны?

Проще всего было бы взять свободного агента. Трансферной платы не было бы, и игрок мог бы начать играть сразу, по крайней мере, во внутренних соревнованиях, вместо того, чтобы ждать открытия трансферного окна в январе. Недостаток? Игрок мог бы несколько недель не тренироваться с командой и быть не в лучшей форме. Тем не менее, есть несколько интересных вариантов.

Один из них — лучший игрок мира 2022 года Карим Бензема. 38-летний француз остался без клуба после ухода из «Аль-Хиляля» летом, хотя до недавнего времени он получал зарплату в Саудовской Аравии. Мауро Икарди (33 года, последний раз играл за «Галатасарай») и Антони Марсьяль (30 лет, последний раз играл за «Монтеррей») также являются свободными агентами. Марсьяль связывался с возможным переходом в «Баварию» во время своего пребывания в «Манчестер Юнайтед».

Эрик Максим Шупо-Мотинг globallookpress.com

Еще одно знакомое лицо, Эрик Максим Шупо-Мотинг, который завершает свой контракт в конце декабря. Сейчас ему 37 лет, он играл за «Баварию» с 2020 по 2024 год. Изначально он отлично проявил себя в качестве дублера Роберта Левандовского, но после дорогостоящего продления контракта его преследовали проблемы с травмами. В этом сезоне он забил пять голов за «РБ Нью-Йорк» в 23 матчах, в большинстве из которых он был на поле не слишком долго. По данным Sky, «Бавария» уже обсуждала кандидатуру Шупо-Мотинга внутри клуба.

Могут ли Тресольди или Эбнуталиб стать приобретениями на будущее?

Вместо этого «Бавария» могла бы подписать нападающего с более долгосрочным потенциалом. Такой игрок мог бы выйти на поле сейчас, обеспечить подмену Кейну в среднесрочной перспективе и, возможно, стать его будущим преемником. Идеальным решением был бы Николо Тресольди. 22-летний игрок забивает много голов за «Брюгге» и считается самым перспективным нападающим как в Германии, так и в Италии.

Однако после возвращения Кейна Тресольди неизбежно будет проводить много времени на скамейке запасных «Баварии», по крайней мере, на начальном этапе. Согласится ли он на это? Его контракт с «Брюгге» действует до 2029 года, и его трансфер, вероятно, обойдется как минимум в 40 миллионов евро. Есть еще одна сложность: Тресольди представляет агентство 11WINS, которое, помимо прочих, занимается делами Джамала Мусиалы. Текущие переговоры вокруг Мусиалы обострили отношения между «Баварией» и 11WINS, хотя в опубликованном в среду заявлении говорилось о «конструктивном диалоге».

Нападающий сборной Германии Юнес Эбнуталиб соответствует тому же профилю потенциального приобретения. 23-летний игрок забил восемь голов в 12 официальных матчах этого сезона за «Айнтрахт Франкфурт», с которым у него контракт до 2031 года. Эбнуталиба давно связывают с дортмундской «Боруссией», спортивный директор которой Оле Бук знаком с ним еще со времен их совместной работы в «Эльферсберге». По данным Sport Bild, «Бавария» тоже включилась в борьбу. Обсуждается возможная сумма трансфера от 30 до 40 миллионов евро.

Юнес Эбнуталиб globallookpress.com

Ник Вольтемаде, которым «Бавария» активно интересовалась летом 2025 года, не рассматривается в качестве варианта. 24-летний игрок в настоящее время находится в аренде у «Ювентуса» из «Ньюкасл Юнайтед», где он недавно прибавил после сложного старта. Но Вольтемаде также играл за «Ньюкасл» в начале сезона, поэтому он не сможет выступать за «Баварию» в этом сезоне. Это исключает переход зимой.

Какие еще нападающие связывались с «Баварией»?

Саша Калайджич (29) может претендовать на трансфер. Двухметровый нападающий ранее был целью «Баварии» после впечатляющего выступления за «Штутгарт», но в 2022 году перешел в «Вулверхэмптон». После череды тяжелых травм Калайджич недавно расцвел в родной Австрии в составе ЛАСКа. Эксперт Sky Дитмар Хаманн недавно предположил, что интерес «Баварии» к нему мог возобновиться. «Это, конечно, честь», — ответил Калайджич. «Но меня это не интересует».

Различные эксперты и сайты по трансферам, некоторые более авторитетные, чем другие, в последние дни связывали с «Баварией» множество других нападающих.

Один из них — Фоларин Балогун (25), прославившийся на чемпионате мира, когда его дисквалификация была снята после вмешательства президента США Дональда Трампа. В настоящее время он сидит на скамейке запасных в «Монако». Габриэль Жезус (29) также не является постоянным игроком основного состава в «Барселоне». А как насчет возвращения Джошуа Зиркзее (25)? Он пробился в основной состав «Баварии», но с 2024 года испытывает трудности в «Манчестер Юнайтед».

Все трое обладают потенциалом, но в настоящее время далеки от своей лучшей формы. Амин Гуири (26) находится в отличной форме. Игрок сборной Алжира проводит сильный сезон за «Марсель» и может играть как в центре нападения, так и на левом фланге.