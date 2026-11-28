28 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Айнтрахт». Начало встречи — в 19:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.60.
«Штутгарт»
Турнирное положение: в таблице Бундеслиги «Штутгарт» занимает 7-е место, набрав 15 очков. «Швабы» в десяти матчах одержали 4 победы, сыграли 3 матча вничью и в 3 поединках потерпели поражение.
Последние матчи: в десятом туре чемпионата Германии «Штутгарт» сыграл вничью с «Шальке» (0:0). Между играми в Бундеслиге «швабы» проиграли в Лиге чемпионов «Интеру» (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: в последних матчах «Штутгарт» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения, при этом забив 5 голов и пропустив 6 мячей.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Айнтрахт» занимает 8-е место, набрав 13 пунктов: 4 победы, 1 ничья и 5 поражений.
Последние матчи: в матче десятого тура чемпионата Германии «Айнтрахт» с минимальным счетом переиграл «Хоффенхайм» (1:0).
Не сыграют: из-за травмы встречу пропустит Йессик Нганкам.
Состояние команды: «Айнтрахт» не проигрывает на протяжении четырёх матчей подряд. Помимо победы над «Хоффенхаймом» команда Франкфурта переиграла дважды «Гамбург» (3:1, 3:1) и сыграла вничью с клубом «Падерборн» (2:2).
Статистика для ставок
- «Айнтрахт» занимает 8-е место в чемпионате Германии
- «Штутгарт» занимает 7-е место в чемпионате Германии
- В прошлом сезоне Бундеслиги «Штутгарт» набрал 4 очка в матчах с «Айнтрахтом» (3:2 — победа дома, 2:2 — ничья в гостях)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Штутгарта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.82. Ничья оценивается в 4.60. На победу «Айнтрахта» — 3.55.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.
Прогноз: «Штутгарт» будет иметь преимущество домашнего поля, однако «Айнтрахт» подходит к предстоящей встрече в хорошей форме и способен навязать борьбу. Франкфуртцы не проигрывают на протяжении четырёх матчей подряд, поэтому хозяевам будет непросто добиться победы. Предположим, что соперники разделят очки.
Ставка: Будет ничья с коэффициентом 4.60.
Прогноз: Обе команды способны действовать достаточно активно в атаке. «Штутгарт» и «Айнтрахт» имеют неплохой атакующий потенциал, а их предыдущие очные встречи нередко получались результативными.
Ставка: ТБ 4 с коэффициентом 2.05.