прогноз на матч 11-го тура Бундеслиги, ставка за 4.60

28 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Айнтрахт». Начало встречи — в 19:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.60.

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«Штутгарт»

Турнирное положение: в таблице Бундеслиги «Штутгарт» занимает 7-е место, набрав 15 очков. «Швабы» в десяти матчах одержали 4 победы, сыграли 3 матча вничью и в 3 поединках потерпели поражение.

Последние матчи: в десятом туре чемпионата Германии «Штутгарт» сыграл вничью с «Шальке» (0:0). Между играми в Бундеслиге «швабы» проиграли в Лиге чемпионов «Интеру» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в последних матчах «Штутгарт» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения, при этом забив 5 голов и пропустив 6 мячей.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Айнтрахт» занимает 8-е место, набрав 13 пунктов: 4 победы, 1 ничья и 5 поражений.

Последние матчи: в матче десятого тура чемпионата Германии «Айнтрахт» с минимальным счетом переиграл «Хоффенхайм» (1:0).

Не сыграют: из-за травмы встречу пропустит Йессик Нганкам.

Состояние команды: «Айнтрахт» не проигрывает на протяжении четырёх матчей подряд. Помимо победы над «Хоффенхаймом» команда Франкфурта переиграла дважды «Гамбург» (3:1, 3:1) и сыграла вничью с клубом «Падерборн» (2:2).

На что ставят в матче Штутгарт — Айнтрахт Букмекерские коэффициенты на матч Штутгарт — Айнтрахт: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Айнтрахт» занимает 8-е место в чемпионате Германии

«Штутгарт» занимает 7-е место в чемпионате Германии

В прошлом сезоне Бундеслиги «Штутгарт» набрал 4 очка в матчах с «Айнтрахтом» (3:2 — победа дома, 2:2 — ничья в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Штутгарта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.82. Ничья оценивается в 4.60. На победу «Айнтрахта» — 3.55.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

Прогноз: «Штутгарт» будет иметь преимущество домашнего поля, однако «Айнтрахт» подходит к предстоящей встрече в хорошей форме и способен навязать борьбу. Франкфуртцы не проигрывают на протяжении четырёх матчей подряд, поэтому хозяевам будет непросто добиться победы. Предположим, что соперники разделят очки.

4.60 Будет ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.60 на матч «Штутгарт» — «Айнтрахт» позволит вывести на карту выигрыш 3600₽, общая выплата — 4600₽

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 4.60.

Прогноз: Обе команды способны действовать достаточно активно в атаке. «Штутгарт» и «Айнтрахт» имеют неплохой атакующий потенциал, а их предыдущие очные встречи нередко получались результативными.

2.05 ТБ 4 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Штутгарт» — «Айнтрахт» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 4 с коэффициентом 2.05.