Выиграет ли впервые «МЮ» при Почеттино?

прогноз на попытку хозяев впервые выиграть в АПЛ с лета, ставка за 1.83

28 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» по итогам 11-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет лишь восемь очков в своем активе.

Команда занимает 19-ю позицию, что в зоне понижения в классе (18-20-е места), с отставанием только в один балл от безопасной 17-й строчки.

Последние матчи: ранее в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов клуб на выезде разошёлся мировой со «Спортингом» Лиссабон (2:2).

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Перед этим в дебютной игре при Маурисио Почеттино «Красные Дьяволы» остались ни с чем, когда в предыдущем туре АПЛ потерпели разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:4).

Не сыграют: травмированы — Балеба, Рашфорд, Шешко и Угарте, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: в 13-ти предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь раз при семи поражениях и пяти ничьих.

С такой формой хозяевам вроде бы трудно рассчитывать даже на ничью, но более высокий, пусть и на бумаге, класс хозяев и поддержка своих фанатов, все же могут им помочь выиграть.

Бруну Фернандеш и Брайан Мбёмо — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 11-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет лишь 17 очков в своем активе.

Команда занимает шестую позицию с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-5) и в четыре — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также лишь по дополнительным показателям опережает седьмой «Лидс».

Последние матчи: в прошлом поединке в 11-м туре АПЛ «Пчелы» на своем поле одержали разгромную победу над «Эвертоном» (4:0).

Ранее в предыдущем туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь на чужом поле потерпел поражение от «Брайтона» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Коллинз, Дасилва, Фуро, Генри и Хики, дисквалифицирован — Тьягу.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брентфорд» проиграл три раза при двух победах победах и одной ничьей.

У гостей неоднозначные шансы даже на мировой исход, тем не менее, с учетом кризиса именитых хозяев, то шансы по крайней мере на один балл все же высоки.

Кин Луис-Поттер — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.

На что ставят в матче Манчестер Юнайтед — Брентфорд Букмекерские коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Манчестер Юнайтед» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «МЮ» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов

в трех последних матчах «Брентфорда» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.14. Ничья — в 3.70, выигрыш «Брентфорда» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.33.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше трех голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

Тем временем, в четырех из шести последних матчей гостей забивали оба оппонента, и при этом было забито больше двух мячей.

1.83 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь такой сценарий был реализован в четырех последних матчах «Манчестер Юнайтед».

2.35 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35