28 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Малага» и «Атлетик». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Малага»

Турнирное положение: «Малага» отчаянно сражается за выживание. На текущий момент команда пребывает на 20-м месте турнирной таблицы.

При этом «Малага» набрала всего пять очков. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 24 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Осасуне» — 0:1.

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До того «Малага» проиграла «Расингу» — 1:2, да и поединок с «Бетисом» завершился коллизией — 1:2. Команда уступила в трех последних матчах.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Малага» привычно имеет огромные проблемы с реализацией, к тому же еще не добыла ни одной победы.

При этом «Малага» ныне выглядит бледновато. Команда в двух последних домашних матчах пропустила семь мячей. Новичок Ла Лиги все никак не привыкнет к столь сложным условиям. К тому же команда уже десять лет не может переиграть басков.

Команда уж точно будет действовать с оглядкой на тылы. Вот только проблемы «Малаги» крайне далеки от решения.

«Атлетик»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 8-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Атлетик» на три очка отстает от еврозоны. А вот забить удалось 15 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была бита «Эспаньолом» — 0:1.

До того «Атлетик» разошелся миром с «Осасуной» — 1:1, а вот чуть раньше переиграл «Реал Сосьедад» — 2:1. Команда не побеждала в двух последних поединках.

Состояние команды: «Атлетик» не уступил в двух своих последних гостевых поединках, вот только в плане реализации явно не преуспевает.

При этом «Атлетик» в кадровом плане смотрится относительно выгодно. Алекс Беренгер отличился четырьмя забитыми мячами, вот братья Уильямс пока не блещут результативностью. Оба забили всего по два мяча в текущем чемпионате Испании.

И уж точно команда будет максимально активно действовать в атаке. «Атлетик» максимально мотивирован подтянуться к зоне еврокубков.

На что ставят в матче Малага — Атлетик Букмекерские коэффициенты на матч Малага — Атлетик: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Атлетик» фаворитом с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.90, а победа «Малаги» — в 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Атлетик» борется за выход в еврокубки, тогда как «Малага» еще не побеждала в текущем чемпионате.

2.20 Победа «Атлетика» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Малага» — «Атлетик» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Атлетика» в 1-м тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Малага» — «Атлетик» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт