прогноз на матч 12-го тура АПЛ, ставка за 1.82

28 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Ковентри». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.82.

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«Лидс»

Турнирное положение: «Лидс» по итогам 11-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 17 очков в своем активе.

Команда занимает седьмую позицию с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-5) и в четыре — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на один пункт опережает восьмой «Челси».

Последние матчи: ранее в 11-м туре английского первенства клуб на выезде разгромно переиграл «Челси» (4:1).

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Перед этим в предыдущем туре АПЛ «Павлины» также набрали три очка, когда теперь на своем поле одержали победу над «Тоттенхэмом» (1:0).

Не сыграют: травмирован — Джозеф, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: в семи предыдущих поединках, которые пришлись на АПЛ, «Лидс» выиграл дважды — оба раза в двух предыдущих матчах.

Последние результаты говорят в пользу хозяев поля, тем более если помнить об их перевесе в классе, а также поддержке домашних трибун.

Доминик Калверт-Льюин — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

«Ковентри»

Турнирное положение: «Ковентри» по итогам 11-ти туров нового сезона английской Премьер-лиги имеет 12 баллов в своем активе.

Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в четыре пункта от зоны вылета (18-20-е места) и на шесть очков отстает от зоны еврокубков (топ-5).

Последние матчи: в прошлом поединке в 11-м туре АПЛ клуб на своем поле одержал победу над «Кристал Пэлас» (3:2).

Ранее в предыдущем туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь на выезде проиграл «Эвертону» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Аменда, Авонии, Экклс, Мейсон-Кларк, Вулфенден, Йиренки и Райт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ковентри» проиграл три раза при двух победах.

С такой формой у гостей невысокие шансы на ничью, особенно против превосходящего их соперника, да еще и на его арене.

Джек Рудони — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.

На что ставят в матче Лидс — Ковентри Букмекерские коэффициенты на матч Лидс — Ковентри: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Лидса» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Ковентри» забивали больше 3,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Ковентри» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.49. Ничья — в 4.60, выигрыш «Ковентри» — в 6.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.69 и 2.16.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних выездных поединках.

Тем временем, такой же сценарий был реализован в трех из пяти последних домашних матчей хозяев.

1.82 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Лидс» — «Ковентри» позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше трех мячей, ведь такой сценарий был реализован в пяти из шести последних матчей «Ковентри».

2.26 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч «Лидс» — «Ковентри» принесёт чистый выигрыш 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.26