В субботу, 28 ноября, хабаровский «Амур» проиграл омскому «Авангарду» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Дублем за «Авангард» отметился Джош Ливо, ещё один гол на счету Майкла Маклауда, у «Амура» отличились Кирилл Ураков и Вячеслав Войнов. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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60' Матч окончен. Качественнее сыграли игроки «Авангарда» в атаке и обороне, одержав заслуженную победу. «Амур» с 34 очками остался на 4-ом месте на Востоке КХЛ, «Авангард» набрав 40 очков, закрепился на 2-ом месте на Востоке. Следующий матч «Амур» сыграет 2-го декабря на выезде против «Нефтехимика», а «Авангард» 2-го декабря примет «Спартак».

60' Бросок Ливо по пустым воротам «Амура» заблокировал своим телом защитник хозяев Войнов.

60' Вывели шайбу из своей зоны игроки «Авангарда» в меньшинстве.

59' Тайм-аут взяла команда «Амур», играть в третьем периоде осталось 1 минуту и 3 секунды.

59' Бросок Кирилл Пилипенко из круга вбрасывания зоны атаки «Амура», справился с угрозой вратарь «Авангарда» Серебряков.

59' Ворота «Амура» пусты, формат игры 6 на 5 на площадке.

Статистика матча 27 Удары в створ 35

58' Фёдор Храпов ворвавшись в зону атаки «Амура» бросил в створ ворот «Авангарда», надежен на последнем рубеже омичей вратарь Серебряков.

58' Приступили игроки «Амура» к последнему штурму ворот «Авангарда».

57' В полном составе играет «Амур».

56' Не получается у «Авангарда» закрепиться в зоне атаки в большинстве.

55' Удаление у «Амура», на 2 минуты оштрафован вратарь Максим Дорожко за подножку.

55' Маклауд обыграв вратаря «Амура» в падении пытался поразить ворота хозяев, выбил шайбу с ленточки защитник хабаровчан Войнов.

54' Мало что в атаке пока получается у игроков «Амура», четко в защите действуют омичи.

53' Упрощают свою игру хоккеисты «Авангарда», главной задачей ставя вывод шайбы из своей зоны.

52' Разбивается игра на маленькие отрезки, снижается её темп.

51' Обостряющая передача Потуральски из-за ворот «Амура» на Лажуа была перехвачена защитниками хабаровчан.

Николай Прохоркин В контакте ХК «Авангард»

50' Бросок Гуляева от синей линии зоны атаки «Авангарда», поймал шайбу вратарь хозяев Дорожко.

50' Встрепенулись «омские ястребы» после пропущенной шайбы и игру от своих ворот отодвинули.

49' Гоол! 2:3. Вячеслав Войнов добил шайбу в сетку ворот «Авангарда», после первоначального выхода один на один с вратарем омичей Артёма Шварёва.

48' В среднем темпе развивается третий отрезок игры.

47' Получается у хоккеистов «Авангарда» разрушать атаки «Амура».

46' Пытаются хоккеисты «Амура» закрепиться в зоне атаки.

45' Набрасывают шайбу на ворота «Амура» хоккеисты «Авангарда» со всех позиций.

44' Пробросились игроки «Амура» при попытке быстрого перехода в атаку.

43' Бросок Рейнгардта с края зоны атаки «Авангарда», зафиксировал шайбу вратарь «Амура» Максим Дорожко.

42' Броски Афанасьева и Старикова по воротам «Амура» получились неточными.

41' Третий период начался!

Статистика после второго периода В контакте ХК «Авангард»

40' Перерыв. Удалось хоккеистам «Авангарда» увеличить отрыв в счете по итогам второго отрезка игры.

40' Бросок Маклауда по воротам «Амура» заблокировал нападающий хабаровчан Артём Шварёв.

39' Атаку «Авангарда» организованно в обороне встречают игроки «Амура».

38' Нападающий «Авангарда» Рейнгардт готовил себе позицию для броска за счет дриблинга, но защитники «Амура» сумели ему помешать.

37' В полном составе играет «Амур».

37' Бросок Ливо с центра зоны атаки «Авангарда», парировал шайбу вратарь «Амура» Дорожко.

36' Получается у игроков «Амура» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

35' Удаление у «Амура», на 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой удален Фёдор Храпов.

35' В полном составе играет «Авангард».

34' Бросок Лихачёва из круга вбрасывания зоны атаки «Амура», успел сомкнуть щитки вратарь «Авангарда» Серебряков.

33' Удаление у «Авангарда», за задержку клюшки соперника удален на 2 минуты Егор Афанасьев.

33' Отложенный штраф у «Авангарда», вратарь «Амура» поменялся на дополнительного полевого игрока.

32' Ураков прорывался к воротам «Авангарда», в последний момент помешали ему нанести бросок защитники гостей.

31' Получается у игроков «Авангарда» отодвинуть игру от своих ворот.

Никита Серебряков В контакте ХК «Авангард»

30' Инициатива у «Амура».

29' Разыгрывают хабаровчане шайбу в зоне атаки, вынуждены омичи защищаться.

28' Сильный бросок Окулова из круга вбрасывания зоны атаки «Авангарда», выкатившись из ворот вратарь хозяев Дорожко шайбу отразил.

27' В атаке «Амур», внимательно обороняются игроки «Авангарда».

26' Гоол! 1:3. Джош Ливо получив передачу на синей линии зоны атаки «Авангарда» от Гуляева, убежал на рандеву с вратарем «Амура» и послал шайбу под перекладину ворот Дорожко.

25' Бросок Ивана Климовича с края зоны атаки «Амура», отразил шайбу щитком за пределы площадки вратарь «Авангарда» Серебряков.

24' После видео просмотра, определено: штрафа игроку «Авангарда» нет.

24' Идёт видео просмотр на предмет наложения штрафа на игрока «Авангарда».

24' Бросок Старикова с близкого расстояния от ворот «Амура», вратарь хозяев Максим Дорожко шайбу на себя поймал.

23' В высоком темпе начинается второй отрезок матча.

22' Передача из-за ворот «Авангарда» Пилипенко, Виталий Абрамов с близкого расстояния не пробил вратаря омичей Серебрякова.

22' Позиционная атака «Авангарда».

21' Нападающий «Амура» Кирилл Ураков убежал к воротам «Авангарда», но бросил шайбу мимо створа.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода В контакте ХК «Авангард»

20' Перерыв. В обоюдоостром первом периоде, удалось хоккеистам «Авангарда» уйти на перерыв с преимуществом в счёте.

19' Нападающий «Амура» Храпов подправлял шайбу около ворот «Авангарда», не без труда справился вратарь гостей Серебряков.

18' Бросается «Авангард» в атаку после пропущенной шайбы.

17' Гоол! 1:2. Артём Шварёв обокрав в средней зоне игрока «Авангарда» прорвался к воротам гостей и выдал классную передачу на Кирилла Уракова, который поразил открытый угол Серебрякова.

16' За счет высокого прессинга получается у хоккеистов «Авангарда» отобрать шайбу у игроков «Амура» в чужой зоне.

15' Бросок Потуральски в створ ворот «Амура», справился с угрозой вратарь хозяев Дорожко.

14' В полном составе играет «Авангард».

13' Получается у «Авангарда» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

12' Удаление у «Авангарда», на 2 минуты удален Александр Волков за задержку клюшкой.

11' Прессингует «Авангард» начало атаки «Амура».

10' Гоол! 0:2. Джош Ливо пробил вратаря «Амура» Дорожко броском с близкого расстояния после поперечной передачи Потуральски.

09' Климович силовым приёмом сразил нападающего «Авангарда» Волкова, прервав атаку омичей.

08' Много борьбы в игре по всему периметру площадки.

07' Не получилось бросить у Ярослава Лихачёва по открытому углу ворот «Авангарда» после классной обостряющей от Кровякова.

06' Бросок Храпова по воротам «Авангарда» заблокировал нападающий омичей Александр Волков.

05' В высоком темпе начинается игра.

04' Убегали хоккеисты «Амура» 2 в 1 к воротам «Авангарда», но обостряющую передачу Ли прервал защитник гостей Лев Стариков.

03' Продолжает «Авангард» атаковать, вынуждены хабаровчане обороняться.

02' Кирилл Долженков бросил с подбора в створ ворот «Амура», зафиксировал шайбу вратарь хозяев Максим Дорожко.

Эндрю Потуральски и Майкл Маклауд В контакте ХК «Авангард»

01' Гоол! 0:1. Разыграли до верного хоккеисты «Авангарда», Майкл Маклауд поразил открытый угол ворот «Амура» с передачи Эндрю Потуральски.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Амура».

До матча

09:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

09:50 Матч пройдет на «Платинум Арене» в Хабаровске, вмещающей 7 100 зрителей.

09:40 Главными судьями матча будут Белов Алексей из Ярославля и Дмитрий Беляев из Москвы.

Стартовый состав «Авангарда» В контакте ХК «Авангард»

09:32 Стартовый состав «Авангарда»: Просветов, Серебряков; Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Адамчук, Гуляев, Стариков; Маклауд, Афанасьев, Окулов, Потуральски, Долженков, Рейнгардт, Прохоркин, Волков, Бурлака, Ливо, Пономарёв, Рашевский.

Стартовый состав «Амура» В контакте ХК «Амур»

09:30 Стартовый состав «Амура»: Кобозев, Дорожко; Галенюк, Рыков, Акмальдинов, Соловьёв, Войнов, Воронков, Шерстнёв; Храпов, Крутов, Лихачёв, Абрамов, Филантьев, Пилипенко, Климович, Ураков, Юртайкин, Кочурин, Шварёв, Кровяков, Ли.

09:15 В прошлом регулярном сезоне КХЛ, соперники провели между собой 4 матча. В 2-ух играх победил «Авангард» (2:1 и 2:6), «Амур» ответил своими 2-мя победами (3:2 ОТ и 3:4).

09:12 В составе «Авангарда» будет отсутствовать Артем Ильенко (травма).

09:10 Не помогут «Амуру» в предстоящем матче Семен Демидов, Александр Дергачев, Дмитрий Костенко, Алексей Кручинин и Василий Мачулин (у всех — травмы).

09:08 В прошедшей встрече омичи одержали победу над «Адмиралом» (5:4 Б) во Владивостоке. Матчем ранее «Авангард» одолел «Ак Барс» со счетом 3:1. У подопечных Ги Буше продолжается победная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот отрезок «Авангард» также обыграл «Барыс» (3:1), снова «Адмирал» (3:1), «Нефтехимик» (5:1) и «Металлург» Мг (4:3 ОТ).

09:06 В прошедшей встрече хабаровчане уступили «Ак Барсу» (3:5). Матчем ранее «Амур» не смог одолеть «Северсталь», проиграв по буллитам со счетом 2:3. До этого у подопечных Александра Андриевского было 5 побед подряд. За этот период «Амур» одолел «Барыс» (2:0), «Спартак» (4:3), ЦСКА (2:1 Б) и «Шанхайских Драконов» (3:2 Б).

09:04 Омская команда занимает 2-е место в таблице Востока с 38-ю баллами. «Авангард» долго барахтался во второй половине таблицы конференции, а сейчас омичей, кажется, уже не остановить.

09:02 Хабаровчане располагаются на 4-й позиции в таблице Востока с 34 очками в активе после 29-и встреч. «Амур» отстает от тройки лидеров в конференции на три пункта.

09:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.50