28 ноября в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Дженоа». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.
«Интер»
Турнирное положение: «Интер» после 12-ти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 29 очков в своем активе.
Команда занимает третью строчку с отставанием в три балла от лидирующего «Лацио» и в один — от второй в таблице «Ромы», а также с отрывом в два пункта — от четвертого «Милана».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на своем поле обыграл «Штутгарт» (2:0).
Перед этим в предыдущем туре итальянского чемпионата коллектив уже набрал один балл, сыграв вничью с «Аталантой» с результатом 4:4.
Не сыграют: травмированы — Чалханоглу и Зелиньский, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Интер» выиграл трижды и ни разу не проиграл.
И эта форма, и более высокий класс делают хозяев очевидным фаворитом грядущей игры, тем более что они принимают соперника дома.
Франческо Пио Эспозито и Маркюс Тюрам — лучшие бомбардиры команды в Серии А с шестью голами.
«Дженоа»
Турнирное положение: «Дженоа» после 12-ти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 16 очков в своем активе.
Команда занимает 10-ю строчку с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-6) и с отрывом в восемь пунктов от зоны вылета (18-20-е места).
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 12-го тура национального первенства коллектив в чужих стенах обыграл «Сассуоло» (2:0).
Перед этим в поединке предыдущего тура итальянского чемпионата клуб уже остался без очков, когда теперь на своем поле проиграл «Милану» (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Дженоа» выиграл четыре раза при одном поражении.
Такие выступления подводят к выводу, что гости способны сыграть по крайней мере вничью, но против более классного соперника, да еще и на выезде, это будет непросто.
Милутин Осмаич — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Интер» забивал и не пропускал
- в четырех из пяти последних матчей «Дженоа» выиграл
- в четырех из шести последних матчей «Дженоа» забивали меньше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.75, выигрыш «Дженоа» — в 9.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.40.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева забивали и не пропускали. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
Между тем, в четырех из шести последних матчей гостей забивал только один из соперников.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.86.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 мячей, ведь такой расклад сыграл в четырех из шести последних матчей «Дженоа».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.40.