Останется ли «Интер» третьим в Италии?

прогноз на матч 13-го тура итальянской Серии А, ставка за 1.86

28 ноября в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Дженоа». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.

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«Интер»

Турнирное положение: «Интер» после 12-ти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 29 очков в своем активе.

Команда занимает третью строчку с отставанием в три балла от лидирующего «Лацио» и в один — от второй в таблице «Ромы», а также с отрывом в два пункта — от четвертого «Милана».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на своем поле обыграл «Штутгарт» (2:0).

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Перед этим в предыдущем туре итальянского чемпионата коллектив уже набрал один балл, сыграв вничью с «Аталантой» с результатом 4:4.

Не сыграют: травмированы — Чалханоглу и Зелиньский, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Интер» выиграл трижды и ни разу не проиграл.

И эта форма, и более высокий класс делают хозяев очевидным фаворитом грядущей игры, тем более что они принимают соперника дома.

Франческо Пио Эспозито и Маркюс Тюрам — лучшие бомбардиры команды в Серии А с шестью голами.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» после 12-ти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 16 очков в своем активе.

Команда занимает 10-ю строчку с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-6) и с отрывом в восемь пунктов от зоны вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 12-го тура национального первенства коллектив в чужих стенах обыграл «Сассуоло» (2:0).

Перед этим в поединке предыдущего тура итальянского чемпионата клуб уже остался без очков, когда теперь на своем поле проиграл «Милану» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Дженоа» выиграл четыре раза при одном поражении.

Такие выступления подводят к выводу, что гости способны сыграть по крайней мере вничью, но против более классного соперника, да еще и на выезде, это будет непросто.

Милутин Осмаич — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

На что ставят в матче Интер — Дженоа Букмекерские коэффициенты на матч Интер — Дженоа: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Интер» забивал и не пропускал

в четырех из пяти последних матчей «Дженоа» выиграл

в четырех из шести последних матчей «Дженоа» забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.75, выигрыш «Дженоа» — в 9.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.40.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева забивали и не пропускали. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Между тем, в четырех из шести последних матчей гостей забивал только один из соперников.

1.86 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч «Интер» — «Дженоа» принесёт чистый выигрыш 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 мячей, ведь такой расклад сыграл в четырех из шести последних матчей «Дженоа».

2.40 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Интер» — «Дженоа» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.40.