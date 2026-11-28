прогноз на матч 12-го тура Лиги 1, ставка за 3.45

28 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Труа». Начало встречи — в 22:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.45.

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«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» в 11 матчах Лиги 1 набрала 17 очков и расположилась на 7-й строчке чемпионата Франции.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Ницца» дома потерпела фиаско от ПСЖ (2:3).

Не сыграют: Абержель, Бомбито, Менди.

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Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: прервалась трехматчевая победная серия «орлят», ранее команда с Лазурного берега выиграла у «Анже» (2:0), «Ренна» (5:2), «Бреста» (2:1).

«Труа»

Турнирное положение: в чемпионате Франции «Труа» занимает 14-е место, набрав 11 очков.

Последние матчи: в 11-м туре французской Лиги 1 «Труа» на своём поле переиграл «Гавр» (3:1). Антуан Милль оформил дубль в матче, ещё один мяч на свой счёт записал Рено Рипар.

Не сыграют: в составе Паоло Гоцци, Исмаэль Бура и Якуба Коне.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Труа» одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и потерпел два поражения, при этом забив шесть голов и пропустив пять мячей.

На что ставят в матче Ницца — Труа Букмекерские коэффициенты на матч Ницца — Труа: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Труа» занимает 14-е место в чемпионате Франции

«Ницца» занимает 7-е место в чемпионате Франции

Прервалась трёхматчевая победная серия «Ниццы»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Ниццы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья оценивается в 3.95. На победу «Труа» — 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.10.

Прогноз: «Труа» испытывает не лучшие времена, команда пропускает в среднем за матч по голу. Гости могут попытаться зацепиться за очки в поединке против «Ниццы», которая уступила ПСЖ в минувшем туре.

3.45 Фора «Труа» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.45 на матч «Ницца» — «Труа» принесёт прибыль 2450₽, общая выплата — 3450₽

Ставка: Фора «Труа» (0) с коэффициентом 3.45.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.10 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Ницца» — «Труа» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.10.