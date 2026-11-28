28 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Труа». Начало встречи — в 22:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.45.
«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» в 11 матчах Лиги 1 набрала 17 очков и расположилась на 7-й строчке чемпионата Франции.
Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Ницца» дома потерпела фиаско от ПСЖ (2:3).
Не сыграют: Абержель, Бомбито, Менди.
Состояние команды: прервалась трехматчевая победная серия «орлят», ранее команда с Лазурного берега выиграла у «Анже» (2:0), «Ренна» (5:2), «Бреста» (2:1).
«Труа»
Турнирное положение: в чемпионате Франции «Труа» занимает 14-е место, набрав 11 очков.
Последние матчи: в 11-м туре французской Лиги 1 «Труа» на своём поле переиграл «Гавр» (3:1). Антуан Милль оформил дубль в матче, ещё один мяч на свой счёт записал Рено Рипар.
Не сыграют: в составе Паоло Гоцци, Исмаэль Бура и Якуба Коне.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Труа» одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и потерпел два поражения, при этом забив шесть голов и пропустив пять мячей.
Статистика для ставок
- «Труа» занимает 14-е место в чемпионате Франции
- «Ницца» занимает 7-е место в чемпионате Франции
- Прервалась трёхматчевая победная серия «Ниццы»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Ниццы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья оценивается в 3.95. На победу «Труа» — 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.10.
Прогноз: «Труа» испытывает не лучшие времена, команда пропускает в среднем за матч по голу. Гости могут попытаться зацепиться за очки в поединке против «Ниццы», которая уступила ПСЖ в минувшем туре.
Ставка: Фора «Труа» (0) с коэффициентом 3.45.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.10.