Забить сумеют не все?

прогноз на матч 14-го тура Ла Лиги, ставка за 2.25

29 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Депортиво» и «Барселона». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Депортиво»

Турнирное положение: «Депортиво» ходит в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 12-м месте турнирной таблицы.

При этом «Депортиво» всего на три очка оторвался от опасной зоны. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив «Алавесу» — 1:3.

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До того «Депортиво» подписал мировую с «Эспаньолом» — 0:0, зато поединок с «Осасуной» принес три очка — 2:1. Команда не побеждала в двух последних матчах.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Депортиво» ныне выглядит неубедительно, к тому же после травмы все никак не может забить Пьер-Эмерик Обамеянг.

При этом «Депортиво» пытается оторваться от опасной зоны. Девять из пятнадцати очков команда добыла в родных стенах. Правда, она уже долгих девять лет не может обыграть «Барселону». В двух последних очных поединках с каталонцами «Депор» пропустил аж восемь мячей.

Команда уж точно будет действовать с оглядкой на тылы. Вот только как сдержать мощную атакующую линию «кулес»?

«Барселона»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Барселона» на три очка опережает ближайшего преследователя. А вот забить удалось 51 мяч при 15 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге чемпионов легко переиграла «Сабах» — 4:1.

До того «Барселона» одолела «Вильярреал» — 3:2, а вот чуть раньше нанесла поражение «Атлетико» — 2:1. Команда победила пять раз кряду.

Состояние команды: «Барселона» победила во всех шести гостевых поединках чемпионата, наколотив в них 24 мяча в ворота соперников.

При этом «Барселона» в кадровом плане смотрится максимально симпатично. Рафинья настрелял уже 15 мячей в чемпионате, 10 добавил Ламин Ямаль, который, правда, получил травму. Полезен и Фермин Лопес, на счету которого уже восемь результативных ударов в Ла Лиге.

И уж точно команда будет действовать максимально агрессивно. «Барса» намерена оторваться от преследователей.

На что ставят в матче Депортиво — Барселона Букмекерские коэффициенты на матч Депортиво — Барселона: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Барселону» фаворитом с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.50, а победа «Депортиво» — в 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.25 и 4.00.

Прогноз: «Барса» победила пять раз кряду, тогда как «Депортиво» забивает с явной натугой.

2.25 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Депортиво» — «Барселона» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе не забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше четырех мячей.

2.20 Тотал меньше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Депортиво» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал меньше 3.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдёт