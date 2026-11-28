ЦСКА проиграл «Зениту» на «ВЭБ Арене» в Москве в центральном матче 16-го тура чемпионата России. Команда Сергея Семака поднялась на первое место и теперь ждёт результата матча «Динамо» с «Крыльями Советов». А ЦСКА сильно отстаёт от группы лидеров, но остаётся в первой пятёрке.

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90+4' И всё, финальный свисток в Москве! «Зенит» благодаря победе на «ВЭБ Арене» набирает 34 очка и выходит на первое место в таблице — как минимум, до матча «Динамо». ЦСКА с 26 очками остаётся на 5 месте в таблице. В последнем туре осенней части сезона «Зенит» дома сыграет с «Балтикой», а ЦСКА в Химках проведёт матч с «Родиной».

90+2' Мусаев головой скинул на Олейникова, тот вторым касанием пробил с полулёта — выше ворот.

90' Арбитр добавил четыре минуты к основному времени.

87' А у «Зенита» Амир Мусаев вышел вместо Глушенкова.

86' Мусаев пяткой скинул в штрафную под удар Облякову, тот пробил с острого угла, а Москвичёв справился.

85' Вместо Соболева, Нино и Дивеева у «Зенита» вышли Аугусто, Алип и Андраде.

Статистика матча 5 Удары в створ 6 5 Удары мимо 9 57% Владение мячом 43% 5 Угловые удары 3 0 Офсайды 1

83' У ЦСКА вместо Гонду вышел Соболев.

81' ГОООООООЛ! Четвёртый от «Зенита»! Энрике вырезал идеальный пас вперёд на Глушенкова, который скинул на Соболева, тот в касание вернул, а сам Глушенков завершил эпизод ударом в ближний угол. 1:4, снова разгром от гостей!

80' Дивеев головой пробил после навеса с углового, в этот раз Бориско справился.

79' Карпукас классно отдал вперёд на Глушенкова, тот обыграл Бориско и бил в пустые ворота — Круговой в подкате выбил мяч с линии ворот!

77' Педро получил повреждение колена после фола Аззи – бразилец на газоне, нужна помощь врачей.

75' Соболев и Алвес толкались в борьбе за мяч в центре поля, но защитник ЦСКА активнее нарушал правила.

73' ГООООООООЛ! ЦСКА отыграл один мяч! Круговой получил мяч у штрафной «Зенита» и с левой шикарно закрутил мяч в ближний верхний угол! 1:3, армейцы в игре!

71' Педро с правого фланга навесил в штрафную на Нино, а тот головой пробил выше ближнего угла.

69' Алвес вышел вместо Глебова в составе ЦСКА.

68' Энрике головой срезал мяч в свои ворота, а Москвичёв вовремя среагировал и отразил мяч!

66' Круговой пытался навесить с левого фланга и попал в защитника. Угловой подаёт ЦСКА.

64' Глебов головой пробил после навеса Кругового, но снова на месте Москвичёв.

62' Глушенков тонко скинул мяч в штрафную на Энрике и точно ждал обратный пас, но Луис решил бить с правой ноги и не попал в створ.

60' Олейников протащил мяч через центр и с левой пробил – Москвичёв на месте.

59' Мантуан долго подстраивался под мяч, в итоге пробил из-за штрафной и не попал в створ.

58' Карпукас подобрал мяч после углового и шикарно разобрался с тремя игроками ЦСКА на своей половине! В отличной форме опорник «Зенита».

56' Кармо с левой навешивал в штрафную – мяч ушёл на угловой.

54' Кармо вышел вместо Рейса в составе ЦСКА.

53' Педро красиво пробросил мяч мимо защитника, а пробил выше ворот.

51' ГООООООООЛ! Третий мяч забивает «Зенит»! Соболев получил мяч в центре поля и выдал очень своевременный пас на Энрике, а тот с левой плотно пробил в дальний угол. 0:3, снова Бориско не выручил.

48' Круговой с правого фланга покатил в штрафную на Олейникова, а Педро не дал пробить.

46' Второй тайм стартовал! В составе ЦСКА вместо Лукина вышел Олейников.

ЦСКА — «Зенит» https://t.me/fczenit

45+2' Ничего опасного не получилось создать с углового, а команды уходят на перерыв! «Зенит» достаточно уверенно ведёт в два мяча, у ЦСКА почти не было опасных моментов. Отдыхаем 15 минут!

45+1' Лукин подобрал мяч у штрафной и пробил издали – мяч ушёл на угловой.

45' Арбитр добавил минуту к первому тайму.

44' Соболев получил мяч на левом углу штрафной и пробил – сильно выше ворот.

42' Рейс опередил Соболева у своей штрафной, Луис Энрике опасно скидывал.

40' ГООООООООЛ! Второй мяч забивает «Зенит»! Соболев скинул на Карпукаса в центре поля, тот классно выдал вперёд на Глушенкова, а Максим первым касанием изящно перекинул Бориско. 0:2, пока что абсолютное преимущество гостей по игре.

Максим Глушенков празднует гол https://t.me/fczenit

37' Обляков навесил в центр штрафной, а там никто из партнёро не смог пробить.

36' ЦСКА заработал угловой.

34' Рейс подключился слева и прострелил вдоль ворот на Гонду, тот пробил в касание и не попал в ближний угол.

32' Рейс с левого фланга навесил в штрафную «Зенита» — Круговой высоко выпрыгнул, но не дотянулся до мяча.

30' Обляков задумал опасный пас на правый фланг Аззи, но Дуглас Сантос поставил корпус и перехватил.

28' «Зенит» без особенных проблем отбился после навеса в штрафную и начинает свою позиционную атаку.

26' Барриос сбил Кисляка на правом фланге и получил жёлтую. Вильмар пропустит следующий матч чемпионата.

24' Глебов через себя ножницами пробил после навеса с правого фланга – мимо ворот.

21' Кисляк мог получать мяч в опасной позиции у штрафной «Зенита», но Глушенков чисто сыграл в отборе.

19' ГООООООООЛ! «Зенит» впереди! Энрике протащил мяч по правому флангу и прострелил, сразу несколько защитников ЦСКА махнули мимо мяча, а Соболев замкнул на дальней штанге. 0:1, слегка недоработали защитники хозяев.

16' Глушенков перспективно навешивал со штрафного — Соболеву не дали пробить.

15' Рейс серьёзно приложил Луиса Энрике по ногам на фланге. «Зенит» подаст штрафной, а карточку пока не достаёт арбитр.

13' Обляков забрасывал в штрафную «Зенита», Гонду даже зацепился за мяч, но не смог продолжить атаку.

11' Соболев классно зацепился за мяч в штрафной ЦСКА, но неудачно скинул на Мантуана – бразилец не смог пробить в касание.

08' «Зенит» больше владеет мячом на старте матча, ЦСКА пока что ждёт контратаку.

06' Глебову досталось по пояснице от Глушенкова, футболист «Зенита» слишком жёстко поставил колено в борьбе за мяч.

ЦСКА — «Зенит» https://t.me/pfccskamoscow

04' Рейс с левого фланга навесил в штрафную «Зенита» — Москвичёв на месте.

03' Обляков пытался забросить в штрафную на Кругового, но Данил не обработал мяч себе на ход.

01' ЦСКА разыграл с центра поля, поехали!

До матча

16:28 Команды выходят на поле арены в Москве! Там сегодня по-зимнему, -3 градуса, но хотя бы без осадков.

16:25 Судейская бригада: главный арбитр — Инал Танашев, ассистенты — Рустам Мухтаров и Дмитрий Сафьян. Резервный судья — Никита Новиков. За VAR отвечает Артур Федоров, его ассистент — Роман Сафьян.

16:20 Победа позволит армейцам сократить отставание от «Зенита» до двух очков и сохранить хорошие шансы в чемпионской гонке перед зимней паузой. Петербуржцы же в случае успеха вернутся на первую строчку как минимум до воскресенья, когда московское «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов». С учетом проблем обеих команд в обороне предстоящая встреча может получиться гораздо более открытой, чем большинство очных противостояний последних лет.

16:15 В отсутствие Вендела особое значение приобретает противостояние Матвея Кисляка и Артема Карпукаса в центре поля. Молодой полузащитник ЦСКА традиционно успешно проводит встречи с петербуржцами. В мае 2025 года он забил «Зениту» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России, а в сентябре нынешнего года принял участие в создании победного гола. Способность Кисляка быстро переводить игру от собственной штрафной к чужой особенно важна против команды Семака, которая предпочитает подолгу владеть мячом на половине соперника.

16:10 Одной из главных тактических интриг станет противостояние Данила Кругового и Густаво Мантуана на фланге. В матче с «Рубином» крайние защитники петербуржцев регулярно оставляли свободное пространство за спинами, а Игорю Дивееву и Нино не всегда хватало скорости для подстраховки партнеров. ЦСКА располагает достаточно быстрыми футболистами, чтобы воспользоваться этой проблемой. Семак может задействовать Луиса Энрике на правом фланге, поскольку бразилец значительно активнее других атакующих игроков «Зенита» помогает партнерам в обороне.

16:05 При этом на своем поле в чемпионате ЦСКА не побеждал «Зенит» с марта 2023 года. Тогда единственный мяч забил Федор Чалов после передачи Облякова. За прошедшие три с половиной года составы команд существенно изменились, причем один из участников той встречи теперь защищает цвета соперника. Игорь Дивеев, который в марте 2023-го досрочно покинул поле из-за травмы, уже успел стать чемпионом России в составе «Зенита». В нынешнем сезоне защитнику еще предстоит встретиться с бывшими одноклубниками на стадионе, где он провел значительную часть карьеры.

16:00 В последний раз ЦСКА выигрывал оба матча чемпионата России против «Зенита» в 2002 году, когда капитаном армейцев был Сергей Семак. Тогда команда Валерия Газзаева одержала две победы над петербуржцами в чемпионате (1:0 и 2:0), а также обыграла их в финале Кубка России (2:0). Спустя 24 года москвичи получили возможность повторить это достижение. В сентябре ЦСКА победил на «Газпром Арене» со счетом 2:1 благодаря дублю Ивана Облякова, который забил решающий мяч на восьмой компенсированной минуте. К финальному свистку в составе армейцев на поле находились сразу семь воспитанников клубной академии.

15:55 А это стартовый состав «Зенита» на матч в Москве: Москвичёв, Сантос, Нино, Дивеев, Барриос, Энрике, Мантуан, Карпукас, Соболев, Глушенков, Педро.

15:50 ЦСКА начнёт матч в таком составе: Бориско, Рейс, Круговой, Виктор, Аззи, Данилов, Лукин, Обляков, Глебов, Кисляк, Лусиано Гонду.

15:45 В середине недели «Зенит» минимально обыграл «Крылья Советов» в Кубке России (1:0), а победный мяч забил восстановившийся после травмы Вендел. Однако в Москве бразилец не сыграет из-за перебора желтых карточек. Заменить его в центре поля может Артем Карпукас, которому предстоит действовать в связке с Вильмаром Барриосом. Также ожидается возвращение в стартовый состав Дугласа Сантоса. Защитник остался на скамейке запасных в Казани после поездки в расположение сборной Бразилии, а в кубковой встрече получил около 20 минут игрового времени.

15:40 Особенно непривычно выглядят оборонительные показатели действующего чемпиона России. За 15 туров петербуржцы пропустили 18 мячей, тогда как в каждом из двух предыдущих сезонов примерно столько же голов влетало в их ворота за весь чемпионат. При этом атакующий потенциал команды остается высоким. Максим Глушенков и Александр Соболев забили на двоих 20 мячей — всего на четыре меньше, чем весь ЦСКА. Именно эффективность этих футболистов во многом компенсирует проблемы петербуржцев на собственной половине поля.

15:35 Еще в начале осени петербуржцы занимали пятое место и отставали от лидера на семь очков. Однако команда Семака выдала серию из восьми побед подряд во всех соревнованиях и поднялась на первую строчку. Удержаться на вершине не удалось. В домашнем матче с «Ростовом» петербуржцы дважды вели в счете, но довольствовались ничьей (2:2), а в минувшие выходные уступили «Рубину» в Казани (1:3). Таким образом, «Зенит» потерпел четыре поражения за первый круг чемпионата впервые с 2009 года.

15:30 В кубковом матче Игдисамов предоставил отдых большинству основных футболистов, поэтому к встрече с петербуржцами армейцы должны подойти в хороших физических кондициях. Восстановился Матвей Лукин, который пропустил игру с «Ахматом», но провел все 90 минут против «Акрона». При этом по-прежнему недоступны Игорь Акинфеев, Мойзес, Милан Гаич и Дмитрий Баринов. После неудачного эксперимента со схемой 3-5-2 в предыдущем туре тренерский штаб может вернуться к привычному построению с тремя центральными защитниками и двумя крайними нападающими.

15:25 Несмотря на спад результатов, армейцы по-прежнему входят в число наиболее интересных атакующих команд чемпионата. ЦСКА практически не уступает «Зениту» по количеству ударов из штрафной и созданных явных голевых моментов, однако заметно хуже распоряжается своими возможностями. Еще больше вопросов вызывает оборона, которая пропустила шесть мячей за два последних тура. Не избавила команду от ошибок и смена основного голкипера. Максим Бориско уверенно провел дерби со «Спартаком», но в следующих встречах не всегда надежно действовал на выходах и при розыгрыше мяча.

15:20 После победы над «Спартаком» (2:0) армейцы заметно сбавили обороты. Команда Дмитрия Игдисамова сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0), уступила «Краснодару» (2:4), а после международной паузы неожиданно проиграла дома «Ахмату» (1:2). За пять последних туров ЦСКА набрал всего четыре очка — меньше всех в чемпионате. Немного исправить настроение болельщиков удалось во вторник, когда москвичи обыграли «Акрон» в Самаре (1:0) и гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.