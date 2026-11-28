В субботу, 28 ноября, челябинский «Трактор» в серии буллитов победил магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Голы за «Трактор» забили Александр Рыков, Артемий Низамеев и Михаил Григоренко, победный буллит на счету Нэйтана Легаре, у «Металлурга» отличились Люк Джонсон, Михаил Мальцев и Нэйтан Тодд. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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65' Матч окончен, в серии буллитов победил «Трактор». «Трактор» набрав 35 очков, поднялся на 4-ое место на Востоке КХЛ, «Металлург» набрав 46 очков, закрепился на 1-ом. Следующий матч «Трактор» проведёт 1-го декабря на выезде против «Лады», а «Металлург» 30-го ноября сыграет в Новосибирске против местной «Сибири».

65' Владимир Ткачёв не реализовал буллит «Металлурга».

65' Артемий Низамеев не реализовал буллит «Трактора».

65' Владислав Фирстов не реализовал буллит «Металлурга».

65' Гоол! 1:0. Нэйтан Легаре реализовал буллит «Трактора».

65' Сергей Толчинский не реализовал буллит «Металлурга».

Статистика матча 35 Удары в створ 36

65' Александр Рыков не реализовал буллит «Трактора».

65' Овертайм окончен, будут буллиты.

65' Бросок Катчука с центра зоны атаки «Трактора», шайба выше ворот «Металлурга» просвистела.

64' Ткачев убегал с Морозовым к воротам «Трактора» 2 в 1, но до броска дело не довели магнитогорцы.

64' С шайбой хоккеисты «Трактора».

63' Вратарь «Металлурга» Заврагин сыграл клюшкой далеко за пределами собственной вратарской, подстраховав партнеров.

62' Бросок Орехова по воротам «Трактора» заблокировал нападающий челябинцев Легаре.

62' В атаке «Металлург».

61' Дронов атаковал цель выкатившись из-за ворот «Металлурга», не спит вратарь гостей Заврагин.

61' Овертайм начался! С шайбой хоккеисты «Трактора».

60' Третий период окончен, будет овертайм.

60' После видео просмотра, определено: гол «Трактора» подтвержден.

60' Идёт видео просмотр на предмет правильности взятия ворот «Металлурга».

60' Гоол! 3:3. Серия бросков в упор по воротам «Металлурга», как белка в колесе крутился вратарь гостей Заврагин. Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко с острого угла пробил вратаря магнитогорцев с передачи Артемия Низамеева.

60' Разыгрывают шайбу в большинстве хоккеисты «Трактора» в зоне атаки.

59' Тайм-аут взяла команда «Трактор», в третьем периоде осталось играть 1 минуту и 27 секунд.

59' Ворота «Трактора» пусты, формат игры 6 на 5 на площадке.

58' Убегали 2 раза хоккеисты «Металлурга» 2 в 1, но в попытке разыграть «до верного» ни разу не бросили по воротам «Трактора».

58' Организуют хоккеисты «Трактора» последний штурм ворот «Металлурга».

57' Бросок Бориса Катчука из круга вбрасывания зоны атаки «Трактора», не зафиксировал сразу шайбу вратарь «Металлурга» Заврагин, в сутолоке у ворот не получилось у челябинцев затолкать её за ленточку.

56' Поочередно команды проводят атаки, в последние минуты без угроз воротам.

55' С шайбой хоккеисты «Трактора», игроки «Металлурга» откатились в свою зону.

54' Позиционная атака «Металлурга», играя в пас ищут возможность обострить ситуацию у ворот «Трактора» магнитогорцы.

53' Всё активнее идут в атаку хоккеисты «Трактора», от обороны действует «Металлург».

52' Бросок Алексея Савельева низом в створ ворот «Металлурга», щитком отразил шайбу вратарь гостей Егор Заврагин.

51' Чивилёв бросал с центра зоны атаки «Трактора», шайба выше ворот «Металлурга» пролетела.

50' Егор Коробкин обокрав защитника «Трактора» Телегина, убежал на рандеву с вратарем челябинцев, но пробить Хёукеланна не смог.

49' Хлесткий бросок Кирилла Кадышева в створ ворот «Трактора», шайба в живот вратарю хозяев Хёукеланну прилетела.

48' В атаке «Трактор», внимательно обороняются игроки «Металлурга».

47' Андрей Чивилёв метил в ближний верхний угол ворот «Металлурга», прижавшись к штанге перекрыл пространство вратарь гостей Заврагин.

46' Коробкин вывел на хорошую позицию для броска по воротам «Трактора» Джонсона , но нападающий «Металлурга» промахнулся мимо створа.

46' В высоком темпе развивается третий период, обе команды играют в атаку.

45' В полном составе играет «Трактор».

45' Джонсон бросал в открытый угол ворот «Трактора» с передачи Тодда, успел переместиться в рамке вратарь челябинцев Хенрик Хёукеланн и шайбу отразил.

44' Удаётся игрокам «Трактора» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

44' Играют в пас в большинстве в зоне атаки хоккеисты «Металлурга».

43' Удаление у «Трактора», на 2 минуты за подножку удален Григорий Дронов.

42' Бросок Паливко от синей линии зоны атаки «Металлурга», шайба мимо створа ворот «Трактора» пролетела.

41' Третий период начался!

Статистика после второго периода В контакте ХК «Трактор»

40' Перерыв. Дважды реализовав большинство, «Металлург» вырвался в счёте вперёд.

40' После видео просмотра, определено: гол «Трактора» отменен, нападающий хозяев Светлаков воздействовал на вратаря «Металлурга» Заврагина.

40' Идёт видео просмотр на предмет правильности взятия ворот «Металлурга».

40' После броска от синей линии зоны атаки «Трактора», шайба застряла под вратарем «Металлурга» Заврагиным, в сутолоке на пятаке протолкнули её за ленточку хоккеисты хозяев.

39' Бросок Егора Коробкина с близкого расстояния от ворот «Трактора», не пустил шайбу в сетку собственных ворот вратарь хозяев Хенрик Хёукеланн.

39' В полном составе играет «Металлург».

38' Бросок Дронова по воротам «Металлурга» заблокировал нападающий гостей Кирилл Кадышев.

37' Артемий Низамеев атаковал ворота «Металлурга» в упор, справился с угрозой вратарь гостей Егор Заврагин.

37' Удаление у «Металлурга», за подножку на 2 минуты удален Люк Джонсон.

36' Продолжает атаковать «Металлург», уверенно действуют магнитогорцы.

35' Гоол! 2:3. Нэйтан Тодд простреливал на дальнюю штангу ворот «Трактора», в попытке прервать пас вратарь хозяев Хёукеланн переправил шайбу в собственные ворота.

35' Хорошо разыгрывают шайбу в большинстве хоккеисты «Металлурга».

34' Щелчок Орехова в свтор ворот «Трактора», отбил шайбу вратарь хозяев Хёукеланн.

34' Бросок Толчинского из круга вбрасывания зоны атаки «Металлурга», поймал шайбу вратарь «Трактора» Хёукеланн.

33' Удаление у «Трактора», на 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой удален Владимир Жарков.

33' Гоол! 2:2. С центра зоны атаки «Металлурга» Михаил Мальцев в одно касание пробил вратаря «Трактора» Хёукеланна с передачи Ивана Морозова.

32' Мальцев вывел Ткачева на хорошую позицию для броска по воротам «Трактора», спас хозяев вратарь Хенрик Хёукеланн.

31' Удаление у «Трактора», на 2 минуты за задержку клюшкой удален Артемий Низамеев.

31' Бросок Кадышева с входа в зону атаки «Металлурга», зафиксировал шайбу вратарь хозяев Хёукеланн.

30' В атаке «Металлург», старательно защищаются хоккеисты «Трактора».

29' Бросок Мальцева в свтор ворот «Трактора», ловушкой отбил шайбу вратарь челябинцев Хёукеланн.

28' Пробросились хоккеисты «Металлурга», вбрасывание возвращает шайбу в зону атаки «Трактора».

28' Идёт борьба за шайбу у бортов в зоне «Металлурга».

27' Команда «Металлург» играет в полном составе.

26' Цепко в меньшинстве действуют игроки «Металлурга».

25' Нападающий «Металлурга» Кирилл Кадышев заблокировал клюшкой бросок Андрея Светлакова по воротам «магнитки».

25' Удаление у «Металлурга», на 2 минуты удален Иван Морозов за задержку клюшкой.

24' Серия бросков по воротам «Трактора», выстояли хозяева во главе с вратарем Хенриком Хёукеланном.

23' «Металлург» играет в полном составе.

23' Бросок Легаре в ближний угол ворот «Металлурга», парировал шайбу вратарь гостей Заврагин.

22' Разыгрывают шайбу в большинстве хоккеисты «Трактора» в зоне атаки.

21' Удаление у «Металлурга», на 2 минуты за задержку клюшкой удален Владимир Ткачёв.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода В контакте ХК «Трактор»

20' Перерыв. Удалось игрокам «Металлурга» открыть счет в матче первым броском в створ, на что хоккеисты «Трактора» ответили 2-мя голами.

20' Бросок Дронова в дальний верхний угол ворот «Металлурга», ловушкой выудил шайбу вратарь гостей Егор Заврагин.

19' Бросок защитника «Трактора» Алексея Савельева с центра зоны атаки заблокировал нападающий «магнитки» Нэйтан Тодд.

18' Продолжается высокоинтенсивная игра.

17' Красиво комбинирует тройка Ткачева, Толчинского и Морозова в зоне атаки «Металлурга».

16' Позиционная атака «Трактора».

15' Разыгрывают игроки «магнитки» шайбу в поисках обострения у ворот «Трактора».

14' Встрепенулись хоккеисты «Металлурга» после пропущенной шайбы и приступили к атаке.

13' Гоол! 2:1. Классная комбинация прошла у хоккеистов «Трактора», передача Ивана Выдренкова вывела Артемия Низамеева к воротам «Металлурга», красиво на паузе убрал вратаря гостей Заврагина нападающий челябинцев и закатил шайбу в сетку.

13' Пробросились игроки «Трактора», вбрасывание возвращает шайбу в зону хозяев.

12' Прострел Легаре вдоль ворот «Металлурга» прочел нападающий магнитогорцев Нэйтан Тодд.

11' Максим Джиошвили пытался ближнюю девятку ворот «Металлурга» поразить с неудобной стороны клюшки, шайба в считанных сантиметрах от штанги пролетела.

10' Джиошвили выдал передачу из-за ворот «Металлурга» на Шэна, бросок которого пришелся в защитника гостей Паливко угодила.

09' «Металлург» завладев шайбой приступил к позиционной атаке.

09' Продолжает «Трактор» атаковать на эмоциях после заброшенной шайбы.

08' Гоол! 1:1. Нападающий «Трактора» Александр Рыков в силовой манере вместе с щитком вратаря «Металлурга» Заврагина продавил шайбу за ленточку ворот гостей.

08' Бросок Минулина от синей линии зоны атаки «Металлурга», нападающий гостей Коробкин перекрывал обзор вратарю «Трактора» Хёукеланну, но справился с угрозой последний оплот обороны челябинцев.

07' Бросок Александра Шэна в быстрой атаке «Трактора», шайба пролетела выше ворот «Металлурга».

07' Бросок Толчинского в створ ворот «Трактора», отбил шайбу вратарь хозяев Хёукеланн, а защитники выиграли борьбу за подбор.

06' Бросок Низамеева в ближний угол ворот «Металлурга», ловушкой парировал шайбу вратарь гостей Заврагин.

06' В высоком темпе начинается игра.

05' Пробросились игроки «Трактора», вбрасывание перенесено в зону атаки «Металлурга».

04' Бросок на точность Ткачева по воротам «Трактора», выкатившись из рамки вратарь хозяев Хёукеланн шайбу отбил.

04' Щелчок Сиряцкого от синей линии зоны атаки «Металлурга», шайба выше ворот «Трактора» пролетела.

03' Гоол! 0:1. Ошиблись челябинцы при выходе из своей зоны, нападающий «Металлурга» Люк Джонсон резким кистевым броском прошил вратаря «Трактора» Хенрика Хёукеланна.

03' Дмитрий Бреус бросил с нулевого угла по воротам «Металлурга», прижавшись к штангу вратарь гостей Егор Заврагин ошибки не допустил.

02' Завязывается борьба за инициативу, обе команды стремятся атаковать.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Металлурга».

До матча

13:57 Команды появились на льду, скоро матч начнётся!

13:50 Матч пройдет на ледовой «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске, вмещающей 7 500 зрителей.

13:40 Главными судьями матча будут Гофман Антон из Москвы и Евгений Кочетов из Санкт-Петербурга.

Стартовый состав «Металлурга» В контакте ХК «Металлург»

13:32 Стартовый состав «Металлурга»: Заврагин (Дюбин). Провольнев(а) — Сиряцкий, Вовченко –Тодд — Толчинский; Орехов — Хабаров, Ткачёв(а) — Морозов — Мальцев; Минулин — Паливко, Коробкин — Джонсон — Коротков; Яковлев(к), Фирстов — Кадышев — Фёдоров, Вохмянин.

Стартовый состав «Трактора» В контакте ХК «Трактор»

13:30 Стартовый состав «Трактора»: Хаукеланд (Мыльников, Дворников (резервный вратарь). Дронов(а) — Савельев, Рыков — Светлаков(к) — Рольгизер; Телегин — Валенцов, Григоренко — Катчук — Легаре(а); Выдренков — Бреус, Матюшин — Чивилев — Низамеев; Федосеев, Жарков — Шэн — Джиошвили.

13:15 В нынешнем сезоне, соперники провели 1 матч в рамках КХЛ, 19-го ноября в Магнитогорске в овертайме победил «Металлург» (6:5 ОТ). Ещё 1 встреча состоялась в августе, на предсезонном турнире «Мемориала Ромазана» в Магнитогорске, тогда победил «Металлург» со счетом 3:1.

13:12 В предстоящей игре в составе «Металлурга» будет отсутствовать нападающий Андрей Козлов.

13:10 Не поможет «Трактору» в отчетной встрече нападающий Виталий Кравцов.

13:08 За разгромом «Нефтехимика» на домашнем льду (8:1) последовали два поражения подряд — «Металлург» уступил в овертайме «Авангарду» (3:4), а несколькими днями позже проиграл «Барысу» (4:5). Серия из трех побед магнитогорцев началась с разгрома «Лады» в Тольятти (7:2). Дома команда Константина Шафранова переиграла «Трактор» (6:5, ОТ) и минское «Динамо» (5:4).

13:06 После поражения от «Северстали» в серии буллитов (3:4) «Трактор» разгромил СКА на петербургском льду (5:1). Куда менее удачным для челябинцев оказался выезд в Новосибирск — 1:4 от «Сибири». В уральском дерби на площадке «Металлурга» команда Скотта Гордона уступила в овертайме (5:6), а по возвращении в Челябинск обыграла «Ладу» (5:2) и «Автомобилист» (3:2, ОТ).

13:04 «Металлург» с 45 очками после 30 матчей возглавляет таблицу Восточной конференции, на 7 зачетных баллов опережая ближайшего преследователя — «Авангард».

13:02 В 31 матче «Трактор» заработал 34 очка, с которыми занимает 6-е место на Востоке, уступая по дополнительным показателям «Амуру» и «Автомобилисту».

13:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10