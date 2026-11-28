29 ноября в 20-м туре первенства России по футболу сыграют «Спартак» Кс и «Челябинск». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.37.
«Спартак» Кс
Турнирное положение: «Спартак» Кс переживает кризисный период. На текущий момент команда пребывает на 6-й строчке турнирной таблицы.
При этом «Спартак» Кс уже на пять очков отстает от зоны стыков. Команда отличилась 26 забитыми мячами при 26 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «КамАЗу» — 1:3.
До того «Спартак» Кс подписал мировую с «Уфой» — 3:3, а вот поединок с «Нижним Новгородом» завершился крупным поражением — 0:4. Команда не побеждает уже почти полтора месяца.
Состояние команды: «Спартак» Кс пропускает уж чересчур часто, к тому же слишком зависим от своего лидера атак Амура Калмыкова.
При этом «Спартак» Кс в пяти последних очных поединках четырежды переиграл челябинцев. Более того, в двух последних матчах команда не пропускала от соперника. Вот только вариативность атакующих действий у костромичей минимальна, да и соперники уже хорошенько изучили манеру игры команды.
Команда твердо намерена прервать серию неудач. Вот только пока непонятно, за счет чего костромичи выберутся из кризиса…
«Челябинск»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 8-м месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.
При этом «Челябинск» на семь очков отстает от зоны стыков. А вот забить удалось 29 мячей при 29 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Ленинградцу» — 2:0.
До того «Челябинск» переиграл «Велес» — 4:2, а вот несколько ранее одолел тульский «Арсенал» — 2:1. Команда победила четырежды кряду.
Состояние команды: «Челябинск» под руководством Алексея Мелешина воспрял духом, да и в кадровом плане выглядит симпатично.
При этом «Челябинск» все еще зависим от кондиций своего лидера. Без Рамазана Гаджимурадова игру команды и представить себе нельзя. На его счету 10 мячей в текущем первенстве. Челябинцы поймали свою игру, так что настроены взять три очка.
И уж точно команда будет действовать максимально активно. «Челябинск» ныне в прайме, к тому же еще способен пободаться за стыки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кс считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в 3.37.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.27, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.65.
Прогноз: «Челябинск» нынче выглядит предпочтительнее оппонента, переживающего сложные времена.
Ставка: Победа «Челябинска» за 3.37.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.27.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Челябинск» победил в четырех последних матчах
- Костромичи не побеждают уже почти полтора месяца
- Обе команды в среднем забивают больше гола за матч
- Челябинцы уже два года не обыгрывают костромичей
- «Спартак» Кс уступил в двух последних домашних поединках