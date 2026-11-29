Упадёт ли «Дортмунд» с вершины?

прогноз на центральный матч 11-го тура Бундеслиги, ставка за 2.14

29 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Байер». Начало встречи — в 21:30 по мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.14.

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«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд после 10-ти поединков нового сезона Бундеслиги занимает первое место с 24 очками в активе.

Команда на два балла опережает как своего ближайшего преследователя «Баварию», так и третий в таблице «Фрайбург», а также на три — четвертый «РБ Лейпциг».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на выезде сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» (1:1).

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Перед этим коллектив уже был на высоте, когда в предыдущем туре национального первенства снова-таки на чужом поле одержал победу над «Гладбахом» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Джан, Иначио, Константелиас и Лерма, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Боруссия» Дортмунд выиграл четырежды при одной ничьей.

Таким образом, у хозяев хорошие шансы на три очка, тем более в домашних стенах, да еще и с учётом превосходства над соперником в классе.

Феликс Нмеча — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» после 10-ти поединков текущего сезона Бундеслиги занимает пятое место с 19-ю очками в активе.

Команда на пять баллов отстаёт от нынешнего соперника и на два — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также по дополнительным показателям опережает шестой «Вердер».

Последние матчи: ранее в рамках пятого тура основного этапа Лиги Европы клуб на чужом поле одержал победу над «Динамо» Загреб (2:0).

Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив также оказался на высоте, когда теперь в домашних стенах разгромил «Падерборн» (4:0).

Не сыграют: травмирован — Айххорн, Терье и Лукас, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Байер» выиграл.

Данные результаты обещают гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на выезде, но против более классного соперника добиться этого будет непросто.

Патрик Шик — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с девятью голами.

На что ставят в матче Боруссия Д — Байер Букмекерские коэффициенты на матч Боруссия Д — Байер: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Боруссия» Дортмунд выиграла

в трех из четырех последних матчей «Байера» забивала только одна команда

в трех последних матчах «Байер» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Дортмунд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.14. Ничья — в 3.90, выигрыш «Байера» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.46 и 2.60.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

И хотя в трех последних матчах гости выиграли, они все-таки уступают сопернику в классе.

2.14 «Боруссия» Дортмунд победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Боруссия» Д — «Байер» позволит вывести на карту выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: «Боруссия» Дортмунд победит за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и оба соперника забьют, ведь такой расклад сыграл в их трех последних домашних матчах.

3.15 «Боруссия» Дортмунд победит и обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.15 на матч «Боруссия» Д — «Байер» принесёт чистый выигрыш 2150₽, общая выплата — 3150₽

Ставка: «Боруссия» Дортмунд победит и обе команды забьют за 3.15