29 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Байер». Начало встречи — в 21:30 по мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.14.
«Боруссия» Дортмунд
Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд после 10-ти поединков нового сезона Бундеслиги занимает первое место с 24 очками в активе.
Команда на два балла опережает как своего ближайшего преследователя «Баварию», так и третий в таблице «Фрайбург», а также на три — четвертый «РБ Лейпциг».
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на выезде сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» (1:1).
Перед этим коллектив уже был на высоте, когда в предыдущем туре национального первенства снова-таки на чужом поле одержал победу над «Гладбахом» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Джан, Иначио, Константелиас и Лерма, дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Боруссия» Дортмунд выиграл четырежды при одной ничьей.
Таким образом, у хозяев хорошие шансы на три очка, тем более в домашних стенах, да еще и с учётом превосходства над соперником в классе.
Феликс Нмеча — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.
«Байер»
Турнирное положение: «Байер» после 10-ти поединков текущего сезона Бундеслиги занимает пятое место с 19-ю очками в активе.
Команда на пять баллов отстаёт от нынешнего соперника и на два — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также по дополнительным показателям опережает шестой «Вердер».
Последние матчи: ранее в рамках пятого тура основного этапа Лиги Европы клуб на чужом поле одержал победу над «Динамо» Загреб (2:0).
Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив также оказался на высоте, когда теперь в домашних стенах разгромил «Падерборн» (4:0).
Не сыграют: травмирован — Айххорн, Терье и Лукас, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Байер» выиграл.
Данные результаты обещают гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на выезде, но против более классного соперника добиться этого будет непросто.
Патрик Шик — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с девятью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Боруссия» Дортмунд выиграла
- в трех из четырех последних матчей «Байера» забивала только одна команда
- в трех последних матчах «Байер» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Дортмунд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.14. Ничья — в 3.90, выигрыш «Байера» — в 3.05.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.46 и 2.60.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
И хотя в трех последних матчах гости выиграли, они все-таки уступают сопернику в классе.
Ставка: «Боруссия» Дортмунд победит за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и оба соперника забьют, ведь такой расклад сыграл в их трех последних домашних матчах.
Ставка: «Боруссия» Дортмунд победит и обе команды забьют за 3.15