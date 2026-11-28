«Эльче» проиграл мадридскому «Атлетико» на «Мануэль Мартинес Валеро» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Команда Диего Симеоне продолжает уверенно играть в гостях и остаётся рядом с лидерами в турнирной таблице.

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90+4' И всё, финальный свисток прозвучал! «Атлетико» в сложном матче обыграл «Эльче», набрал 34 очка в таблице и не отпускает лидеров. А хозяева остаются в зоне вылета на 19-м месте с 11 очками. В середине недели «Эльче» предстоит матч Кубка Испании против «Картахены», а команда Диего Симеоне отправится на «Камп Ноу», где сыграет с «Барселоной».

90+2' Понсе высоко поднял ногу и жёстко попал шипами по голени Ле Норману – жёлтая карточка бывшему нападающему «Спартака».

90' Арбитр добавил четыре минуты к основному времени.

88' Дианг ворвался в штрафную с правого фланга и бил в ближний угол – мимо створа.

86' А у «Атлетико» вместо Симеоне вышел Ле Норман.

86' В составе «Эльче» Понсе и Осорио вышли вместо Ревиво и Осорио.

Статистика матча 5 Удары в створ 4 4 Удары мимо 5 52 Владение мячом 48 5 Угловые удары 1 0 Офсайды 3 16 Фолы 13

85' Гримальдо получил жёлтую карточку за грубый фол на своей половине поля.

84' Симеоне отлично прострелил в штрафную с правого флага, а удар Альвареса накрыл Ревиво.

83' Мендоса с правого фланга простреливал вдоль ворот – Дитуро на выходе забрал мяч.

82' Альварес однозначно затянул с пасом на Дэвида в штрафную, канадцу было тяжело подстроиться под мяч.

80' Альварес получил мяч в штрафной и пробил в защитника после смещения, потом Дэвид оказался первым на мяче и скинул под удар Кардосо, а тот пробил выше.

79' Симеоне и Дэвид убегали в контратаку после углового у своих ворот, но не сообразили, как её обострить.

77' Хуари и Хосан выходят вместо Сепеды и Вильяры.

76' Сепеда сместился с правого фланга в центр и мощно пробил с левой – мимо дальнего угла.

74' Ревиво шикарно сыграл в подкате в своей штрафной и не дал пробить Альваресу! Близок к четвёртому мячу был «Атлетико».

72' Альварес оказался в штрафной и простреливал на Мендосу, но получилось неточно.

70' Мендоса и Кардосо выходят у «Атлетико» вместо Барриоса и Ли Кан Ина.

69' «Атлетико» забил четвёртый, но из офсайда! Альварес открылся в штрафной и покатил на пустые ворота Дэвиду, но был в офсайде.

68' Дианг тонко покатил на Сепеду, тот с левой низом бил в дальний угол — Облак намертво забрал мяч!

67' Дианг навесил на дальнюю штангу, Облак отбил мяч прямо перед собой, мяч от ног Чуста медленно катился к воротам, но Коке подстраховал своего вратаря!

66' «Эльче» снова заработал угловой.

64' Облак спокойно забрал мяч в руки после навеса с правого фланга.

63' Дианг подключился по правому флангу и заработал угловой.

62' В составе «Эльче» Дианг выходит вместо Нету.

61' Штрафной у ворот «Атлетико» закончился контратакой по левому флангу, а Дэвид решил придержать мяч вместо обострения.

60' Барриос вроде бы заработал явный фол на своей половине, но перед этим сыграл рукой, поэтому право на штрафной получает «Эльче».

58' Гримальдо отлично прострелил вдоль ворот с левого фланга, а Дэвид не успел подставить ногу.

57' Чуст сделал просто ужасный пас назад на вратаря и подарил мяч Дэвиду, но Дитуро вовремя вышел и не дал забить канадцу.

56' Коке и Дэвид выходят у «Атлетико» вместо Юльманна и Баэны.

55' Альварес мягко перебросил стенку и совсем рядом с перекладиной отправил мяч!

54' Сангаре грубо встретил Альвареса прямо на линии своей штрафной – жёлтая карточка и опасный стандарт.

53' Баэна не стесняется пяткой играть в своей штрафной! Но хозяева пас не накрыли, поэтому всё оправданно.

51' У Симеоне и Баэны не получилась стенка на левом фланге, аргентинец ошибся с пасом.

48' ГООООООООЛ! «Эльче» забивает второй мяч! Сангаре получил мяч у штрафной и мощно пробил, а мяч от ноги Ганцко срикошетил в ближний угол. 2:3, интрига жива!

46' Второй тайм стартовал! Замен в перерыве не было.

Игроки «Атлетико» празднуют гол globallookpress.com

45+4' Перерыв в Эльче! «Атлетико» уверенно ведёт в два мяча после первого тайма, а «Эльче» попробует соорудить камбэк во втором тайме. Отдыхаем 15 минут!

45+2' Альварес сыграл в стенку с Симеоне и с острого угла пробил – мимо ворот.

45' Арбитр добавил четыре минуты к первому тайму.

43' Ниньо красиво пропустил мяч и убежал от Ганцко по левому флангу, а Пубиль приложил соперника по ногам и получил жёлтую карточку. Теперь защитник «Атлетико» пропустит следующий матч – с «Барселоной» на «Камп Ноу».

41' ГООООООООЛ! Третий забивает «Атлетико»! Симеоне с правого фланга отдал на Баэну, тот красиво оставил Альваресу, а Хулиан ворвался в штрафную и с левой отправил мяч в дальний угол. 1:3, какая же классная получилась комбинация у гостей!

Альварес забивает в ворота «Эльче» globallookpress.com

39' Сепеда оказался в штрафной с мячом и мягко бил в дальний угол, но Ганцко встал на пути мяча и не дал ему оказаться в воротах.

37' Льоренте надёжно сыграл в защите на своём фланге и не дал Валере вырваться на пространство.

35' Баэна оказался перед воротами после паса Альвареса и бил в ближний угол — Дитуро спас! Ещё и в офсайде был Алекс в момент паса Хулиана.

33' Ниньо получил мяч в штрафной «Атлетико» и даже пробил, но под давлением Ганцко отправил мяч мимо ворот.

31' Юльманн обыграл соперника в центре поля и уже поднял голову, чтобы отдать проникающий пас – и тут же получил по ногам.

29' Гримальдо тут же убежал по левому флангу, но не смог ничего интересного придумать.

27' ГОООООООЛ! «Эльче» отыграл один мяч! Пубиль откровенно привёз гол пасом на ногу Нету, который без проблем переиграл Облака. 1:2, только после ошибок сегодня забивают команды.

25' Валера на левом фланге уже вроде бы обыграл Льоренте, но всё равно упустил мяч за лицевую.

22' «Эльче» пытался разогнать контратаку через центр – Баэна грамотным фолом остановил её.

20' Альварес протащил мяч вдоль всей штрафной «Эльче», но в итоге так и не нашёл пространство для удара.

19' Баэна тонко забросил в штрафную на Альвареса, тот первым касанием пробил в Дитуро, потом скинул на Ли Кан Ина, а у него уже отобрали мяч.

18' Симеоне сильно прострелил с правого фланга в штрафную, а Сангаре чуть не срезал мяч в свои ворота – Дитуро успел среагировать.

16' Льоренте попал в офсайд на правом фланге, когда реагировал на отскок от соперника.

14' Ли Кан Ин пытался в касание запустить Симеоне по правому флангу и отдал неточный пас.

12' Барриос сместился с левого фланга и тоже решился на дальний удар — выше ворот.

10' И снова Редондо потерял мяч в своей штрафной, Альварес его подхватил и решился на удар издали – на месте Дитуро.

09' «Эльче» разыграл угловой, но ничеи опасным подача в штрафную «Атлетико» не закончилась.

07' ГООООООЛ! И тут же второй от «Атлетико»! Редондо потерял мяч у своей штрафной, Барриос проткнул мяч в штрафную на Ли Кан Ина, а тот сильно пробил в дальний угол. 0:2, моментальный нокаут от гостей.

Гол Ли Кан Ина globallookpress.com

05' ГООООООЛ! Впереди «Атлетико»! Гримальдо сам взял мяч, сделал паузу в разбеге и спокойно уложил мяч в правый угол — вратарь даже не прыгнул. 0:1, идеальный старт для команды Симеоне.

Алехандро Гримальдо globallookpress.com

03' Пенальти в ворота «Эльче»! Гримальдо пробросил мяч себе на ход по левому флангу, вроде потерял его, но быстро среагировал на ошибку Редондо, а тот всей стопой наступил на голеностоп испанскому защитнику «Атлетико».

01' «Эльче» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

20:30 Команды уже на поле стадиона в Эльче, а испанским футболистам «Атлетико» вручают памятные таблички в честь их победы на чемпионате мира. На «Мануэль Мартинес Валеро» сегодня отличная погода для футбола – около 14 градусов и без осадков.

20:25 Судейская бригада: главный арбитр — Алехандро Кинтеро Гонсалес, ассистенты — Гильермо Сантьяго Сакристан и Хосе Франсиско Гарсия Лосано. Резервный судья — Гонсало Гонсалес. За VAR отвечает Алехандро Муньис Руис, его ассистент — Альваро Морено.

20:15 Любопытно, что обе команды могут повторить достаточно давние клубные достижения. «Атлетико» способен выиграть шесть выездных матчей чемпионата подряд впервые с сентября 2013 года, а «Эльче» рискует остаться без забитых мячей в четырех домашних встречах Примеры кряду впервые с 1989-го. Все четыре гола на своем поле в нынешнем сезоне подопечные Ансельми забили после 66-й минуты. Даже если мадридцы сумеют быстро повести в счете, хозяева способны доставить им немало неприятностей в концовке.

20:10 Одним из наиболее опасных футболистов гостей остается Алекс Баэна. Испанский полузащитник забил четыре мяча ударами из-за пределов штрафной площади — больше всех в нынешнем чемпионате. Ни одному игроку «Атлетико» не удавалось добиться такой результативности дальними ударами за первые 13 туров сезона как минимум с 2003 года. При этом сами мадридцы еще ни разу не пропускали после ударов из-за пределов штрафной в нынешнем розыгрыше Примеры.

20:05 Противостояние будет особенным сразу для шести футболистов хозяев, которые на разных этапах карьеры выступали за «Атлетико». Помимо Лемара, через мадридский клуб прошли Алехандро Итурбе, Матия Барзич, Тете Моренте, Херман Валера и Хави Морсильо. Последний перебрался в «Эльче» минувшим летом за 1,2 миллиона евро за половину прав на игрока и уже в 20 лет стал одним из ключевых футболистов Ансельми. Перед встречей Симеоне отдельно отметил работоспособность молодого полузащитника и его умение грамотно выбирать позицию при обороне.

20:00 В последние годы «Эльче» неожиданно превратился в неудобного соперника для мадридцев. «Атлетико» не побеждал эту команду в трех предыдущих встречах чемпионата, а две последние поездки на «Мартинес Валеро» завершились поражениями. В мае 2023 года хозяева оказались сильнее со счетом 1:0, а в апреле нынешнего года одержали победу со счетом 3:2. Теперь «Эльче» может впервые в истории выиграть два матча Примеры подряд против мадридского клуба. Три последовательные домашние победы над «Атлетико» команда в последний раз одерживала в 1965 году.

19:55 А Диего Симеоне выбрал такое сочетание футболистов: Облак, Гримальдо, Пубиль, Льоренте, Ганцко, Барриос, Баэна, Джулиано Симеоне, Юльманн, Хулиан Альварес, Ли Кан Ин.

19:50 Состав «Эльче» на сегодняшний матч: Дитуро, Сангаре, Ревиво, Редондо, Чуст, Морсильо, Мартим Нету, Вильяр, Валера, Фер Ниньо, Сепеда.

19:45 В распоряжении тренерского штаба было менее трех суток на восстановление после еврокубковой встречи. Ситуацию осложнила мышечная травма Серлота, полученная в матче с «Викингом». Норвежец не отправился в Эльче, как и Адемола Лукман с Кристианом Ромеро. Кроме того, Симеоне необходимо учитывать положение Баэны, которому в случае получения желтой карточки придется пропустить принципиальную встречу с «Барселоной».

19:40 «Атлетико» выиграл десять из 13 матчей чемпионата и остается полноценным участником гонки за титул. Особенно успешно мадридцы выступают на выезде, где одержали пять побед подряд, причем в трех последних встречах не пропустили ни одного мяча. За весь чемпионат команда позволила соперникам отличиться всего десять раз. Однако впереди у подопечных Симеоне непростой календарь: после поездки в Эльче предстоят встречи с «Барселоной» и «Бетисом», а затем выезд к ПСВ в рамках Лиги чемпионов.

19:35 Мадридцы постепенно оправились от двух болезненных поражений перед международной паузой. После неудач в противостояниях с «Баварией» и «Барселоной» команда Симеоне разгромила «Хетафе» на выезде (3:0) благодаря голам Алекса Баэны, Джонни Кардозо и Алехандро Гримальдо. В среду столичный клуб обыграл норвежский «Викинг» в Лиге чемпионов (2:0), а забитыми мячами отметились Александер Серлот и Хулиан Альварес. Для аргентинского нападающего этот гол особенно важен, поскольку в нынешнем сезоне он пока отличился всего трижды во всех соревнованиях.

19:30 Серьезной потерей для хозяев станет отсутствие Тома Лемара, права на которого по-прежнему принадлежат мадридскому клубу. Француз вернулся на поле в матче с «Леванте», но снова почувствовал мышечный дискомфорт. Также недоступны Рубен Санчес и Яго Сантьяго, зато Марк Агуадо и Али Хуари близки к возвращению. Ансельми может отказаться от схемы с двумя нападающими и укрепить центр поля за счет появления Мартима Нету.

19:25 Несмотря на турнирное положение, аргентинский специалист не намерен отказываться от привычного игрового стиля даже против одного из лидеров чемпионата. Перед встречей с мадридцами Ансельми подчеркнул важность коллективных действий, а полузащитник Федерико Редондо заявил, что хозяева постараются завладеть инициативой. Главной надеждой команды в нападении остается Фер Ниньо, который забил шесть мячей за 13 туров. Среди футболистов «Атлетико» более высокой результативностью может похвастаться только Алекс Баэна.

19:20 Команда Мартина Ансельми набрала всего одно очко за три последних тура чемпионата Испании. После поражений от «Валенсии» и «Бетиса» футболисты «Эльче» сыграли вничью с «Леванте» (1:1). Израильский защитник Рой Ревиво забил свой первый гол за клуб, однако удержать преимущество не удалось. За 13 туров команда одержала две победы, пять раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. При этом десять из 11 очков «Эльче» заработал на выезде. На своем поле подопечные Ансельми проиграли пять из шести встреч, что является худшим результатом в Примере.