29 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Вильярреал». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.80.
«Сельта»
Турнирное положение: «Сельта» ходит в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 14-м месте турнирной таблицы.
При этом «Сельта» всего на одно очко оторвалась от зоны вылета. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в Лиге Европы уступив «Борнмуту» — 1:2.
До того «Сельта» была бита столичным «Реалом» — 1:2, а вот кубковый поединок с «Саламанкой» принес успех — 5:0. Команда уступила в двух последних матчах.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Сельта» ныне выглядит убогенько, победив лишь в двух поединках Ла Лиги.
При этом «Сельта» пытается оторваться от опасной зоны. Девять из тринадцати очков она добыла в родных стенах. Правда, «кельты» уже полтора года не могут обыграть «Вильярреал». Плюс все никак не может себя максимально проявить форвард Пабло Дуран, отличившийся лишь трижды в чемпионате.
Команда уж точно будет действовать максимально активно. «Сельта» намерена оторваться от зоны вылета на более комфортное расстояние.
«Вильярреал»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 10-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.
При этом «Вильярреал» на четыре очка отстает от еврозоны. А вот забить удалось 19 мячей при 18 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге чемпионов сумела переиграть пражскую «Славию» — 1:0.
До того «Вильярреал» уступил «Барселоне» — 2:3, а вот чуть раньше нанес поражение «Хетафе» — 2:0. Команда в четырех последних выездных поединках победила трижды.
Состояние команды: «Вильярреал» победил всего в двух из семи гостевых поединков чемпионата, да и вообще, крайне нестабилен.
При этом «Вильярреал» в кадровом плане смотрится вполне выгодно. Команда в среднем пропускает больше одного мяча за матч, да и в созидательном плане не столь преуспевает. Плюс никак не выйдет на оптимальные кондиции Папе Гуйе.
И уж точно команда будет действовать максимально агрессивно. «Подводники» намерены как можно плотнее подтянуться к зоне еврокубков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Вильярреал» фаворитом с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа «Сельты» — в 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
Прогноз: «Сельта» пытается оторваться от опасной зоны, тогда как «Вильярреал» крайне нестабилен в плане результатов.
Ставка: Победа «Сельты» за 2.80.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Вильярреал» в среднем пропускает более одного мяча за матч
- «Сельта» имеет довольно надежные тылы
- «Вильярреал» добыл лишь две виктории в семи выездных матчах
- «Кельты» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей
- «Сельта» уступила в двух последних поединках