прогноз на матч 14-го тура Ла Лиги, ставка за 2.80

29 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Вильярреал». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.80.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» ходит в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 14-м месте турнирной таблицы.

При этом «Сельта» всего на одно очко оторвалась от зоны вылета. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в Лиге Европы уступив «Борнмуту» — 1:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того «Сельта» была бита столичным «Реалом» — 1:2, а вот кубковый поединок с «Саламанкой» принес успех — 5:0. Команда уступила в двух последних матчах.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Сельта» ныне выглядит убогенько, победив лишь в двух поединках Ла Лиги.

При этом «Сельта» пытается оторваться от опасной зоны. Девять из тринадцати очков она добыла в родных стенах. Правда, «кельты» уже полтора года не могут обыграть «Вильярреал». Плюс все никак не может себя максимально проявить форвард Пабло Дуран, отличившийся лишь трижды в чемпионате.

Команда уж точно будет действовать максимально активно. «Сельта» намерена оторваться от зоны вылета на более комфортное расстояние.

«Вильярреал»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 10-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Вильярреал» на четыре очка отстает от еврозоны. А вот забить удалось 19 мячей при 18 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге чемпионов сумела переиграть пражскую «Славию» — 1:0.

До того «Вильярреал» уступил «Барселоне» — 2:3, а вот чуть раньше нанес поражение «Хетафе» — 2:0. Команда в четырех последних выездных поединках победила трижды.

Состояние команды: «Вильярреал» победил всего в двух из семи гостевых поединков чемпионата, да и вообще, крайне нестабилен.

При этом «Вильярреал» в кадровом плане смотрится вполне выгодно. Команда в среднем пропускает больше одного мяча за матч, да и в созидательном плане не столь преуспевает. Плюс никак не выйдет на оптимальные кондиции Папе Гуйе.

И уж точно команда будет действовать максимально агрессивно. «Подводники» намерены как можно плотнее подтянуться к зоне еврокубков.

На что ставят в матче Сельта — Вильярреал Букмекерские коэффициенты на матч Сельта — Вильярреал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Вильярреал» фаворитом с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа «Сельты» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Сельта» пытается оторваться от опасной зоны, тогда как «Вильярреал» крайне нестабилен в плане результатов.

2.80 Победа «Сельты» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Сельта» — «Вильярреал» принесёт чистый выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: Победа «Сельты» за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.75 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Сельта» — «Вильярреал» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдёт