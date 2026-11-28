29 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Монако». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Лион»
Турнирное положение: «Лион» борется за попадание в тройку. На текущий момент команда пребывает на 4-м месте турнирной таблицы.
При этом «Лион» на один балл отстает от искомой третьей позиции. Команда отличилась 19 забитыми мячами при девяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев в Лиге Европы одолеть «Лиллестрём» — 0:0.
До того «Лион» переиграл «Лилль» — 1:0, а вот поединок с «Брестом» завершился поражением — 0:2. Команда не пропускала в двух последних матчах.
Состояние команды: «Лион» имеет достаточно надежные тылы, да и в плане реализации явно способен поднатореть.
При этом «Лион» в кадровом плане выглядит весьма симпатично. Вот только Корентен Толиссо пока забил всего два мяча в чемпионате. Да и в двух последних домашних очных поединках команда уступила монегаскам. Самое время прерывать серию?
И уж точно команда постарается подтянуться к группе лидеров. К тому же лионцы в нынешнем чемпионате еще не проигрывали в родных стенах.
«Монако»
Турнирное положение: «Монако» пока не блещет результатами. Команда на текущий момент находится на 8-м месте турнирной таблицы.
При этом «Монако» всего на один зачетный балл отстает от еврозоны. Команда забила 14 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге конференций переиграла «Хартс» — 3:2.
До того «Монако» подписал мировую с «Осером» — 1:1, да и поединок с «Ле Маном» принес паритет — 1:1. Команда не уступила в четырех своих последних матчах.
Состояние команды: «Монако» не столь стабилен в плане результатов, иногда теряя очки фактически на ровном месте.
При этом «Монако» бледновато выступает на чужих полях. На выезде команда в шести матчах добыла восемь зачетных пунктов. Зато в двух последних победных матчах она забила четыре мяча. Вот только Александр Головин угодил в клубный лазарет.
Наверняка команда будет действовать активно. Вот только игра монегасков без Головина смотрится несколько бледновато…
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.30. Ничья — в 3.40, выигрыш «Монако» — в 3.00.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.01, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.93.
Прогноз: «Лион» имеет весьма надежные тылы, плюс восстановился от травмы форвард Лоис Опенда.
Ставка: Победа «Лиона» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.01.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Обе команды в среднем забивают больше гола за матч
- «Лион» еще не проигрывал в родных стенах
- «Ткачи» в среднем пропускают меньше одного мяча за матч
- Монегаски не проигрывали в четырех последних матчах
- «Лион» не пропускал в двух последних поединках