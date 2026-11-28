Сумеют ли «ткачи» запрыгнуть в тройку?

прогноз на матч 12-го тура Лиги 1, ставка за 2.30

29 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Монако». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Лион»

Турнирное положение: «Лион» борется за попадание в тройку. На текущий момент команда пребывает на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом «Лион» на один балл отстает от искомой третьей позиции. Команда отличилась 19 забитыми мячами при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев в Лиге Европы одолеть «Лиллестрём» — 0:0.

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До того «Лион» переиграл «Лилль» — 1:0, а вот поединок с «Брестом» завершился поражением — 0:2. Команда не пропускала в двух последних матчах.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Лион» имеет достаточно надежные тылы, да и в плане реализации явно способен поднатореть.

При этом «Лион» в кадровом плане выглядит весьма симпатично. Вот только Корентен Толиссо пока забил всего два мяча в чемпионате. Да и в двух последних домашних очных поединках команда уступила монегаскам. Самое время прерывать серию?

И уж точно команда постарается подтянуться к группе лидеров. К тому же лионцы в нынешнем чемпионате еще не проигрывали в родных стенах.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» пока не блещет результатами. Команда на текущий момент находится на 8-м месте турнирной таблицы.

При этом «Монако» всего на один зачетный балл отстает от еврозоны. Команда забила 14 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге конференций переиграла «Хартс» — 3:2.

До того «Монако» подписал мировую с «Осером» — 1:1, да и поединок с «Ле Маном» принес паритет — 1:1. Команда не уступила в четырех своих последних матчах.

Состояние команды: «Монако» не столь стабилен в плане результатов, иногда теряя очки фактически на ровном месте.

При этом «Монако» бледновато выступает на чужих полях. На выезде команда в шести матчах добыла восемь зачетных пунктов. Зато в двух последних победных матчах она забила четыре мяча. Вот только Александр Головин угодил в клубный лазарет.

Наверняка команда будет действовать активно. Вот только игра монегасков без Головина смотрится несколько бледновато…

На что ставят в матче Лион — Монако Букмекерские коэффициенты на матч Лион — Монако: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.30. Ничья — в 3.40, выигрыш «Монако» — в 3.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.01, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.93.

Прогноз: «Лион» имеет весьма надежные тылы, плюс восстановился от травмы форвард Лоис Опенда.

2.30 Победа «Лиона» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Лион» — «Монако» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Лиона» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.01 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Лион» — «Монако» позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.01.

Пять причин, почему ставка зайдёт