В субботу, 28 ноября, калининградская «Балтика» примет грозненский «Ахмат» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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43' Айман Мурид сбил в центре поля полузащитника «Ахмата» Мануэля Келиану, срывая атаку гостей.

41' Повреждение у Фахда Муфи, но сумел самостоятельно подняться на ноги защитник «Балтики».

39' Удар Садулаева с края штрафной «Балтики», мяч мимо ворот пролетел.

38' Подача в штрафную «Балтики», затылком пробил защитник «Ахмата» Клисман Цаке, мяч выше ворот пролетел.

36' Подача Самородова со штрафного «Ахмата» к воротам «Балтики», сняли «верх» защитники хозяев.

35' Самородов заработал фол на себе на половине поля «Балтики», готовится стандарт «Ахмата».

Статистика матча 2 Удары мимо 2 42% Владение мячом 58% 1 Угловые удары 3 1 Офсайды 1

34' Удар Мурида из-за пределов штрафной «Ахмата» заблокировал полузащитник гостей Мануэл Келиану.

33' Удар Константина Шильцова из пределов штрафной «Ахмата», мяч рядом с дальней штангой ворот проскакал.

32' С мячом игроки «Балтики» в середине поля.

31' Удар Голенкова из пределов штрафной «Ахмата», мяч зацепив по пути одного из защитников гостей, пролетел мимо створа ворот.

29' Желтая карточка показана Георгию Мелкадзе.

29' Зацепившись за владение мячом, футболисты «Ахмата» игру от своих ворот отодвинули.

29' Инициатива у «Балтики».

27' Подача к воротам «Ахмата», но в борьбе за мяч нарушили правила калининградцы.

26' Готовил удар защитник «Балтики» Бевеев из-за пределов штрафной «Ахмата», но успел ему помешать нападающий гостей Самородов.

25' Позиционная атака «Балтики», игроки «Ахмата» отступили на свою половину поля.

24' Заброс Мингияна Бевеева в штрафную площадь «Ахмата» из-за боковой, но защитники грозненцев внимательно сыграли на «втором этаже».

23' «Балтика» играет в пас в центре поля.

22' Длинная передача Аймана Мурида за спины защитникам «Ахмата» получилась безадресной.

21' Больше «Ахмат» владеет мячом, футболисты «Балтики» действуют за счет быстрых атак.

20' Удар Садулаева из-за пределов штрафной площади «Балтики» был заблокирован.

18' Фахд Муфи рвался по центру к воротам «Ахмата», чисто у него мяч отобрал полузащитник гостей Калиду Сидибе.

17' Удар Менделя по воротам «Ахмата» получился неточным.

17' Прорыв Рядно по левому флангу атаки «Балтики» прервал защитник «Ахмата» Адамов.

15' Внимательно футболисты «Балтики» встречают развитие атаки «Ахмата».

13' С мячом футболисты «Ахмата» в середине поля.

11' Прострел Келиану в штрафную «Балтики», в падении перехватил мяч вратарь хозяев Латышонок.

11' В спокойном темпе начинается игра.

09' Выиграв борьбу за мяч в центре поля, футболисты «Ахмата» приступили к позиционной атаке.

07' Вброс Бевеева из-за боковой в штрафную «Ахмата», отбились гости.

06' Завязывается борьба за инициативу в виде большого количества единоборств.

05' Удар головой Турпал-Али Ибишева из пределов штрафной «Балтики» был заблокирован.

04' Подачи с углового «Ахата» к воротам «Балтики» в исполнении Самородова, к угрозе ворот Евгения Латышонка не привели.

02' Накрыли высоким прессингом игроки «Балтики» начало атаки «Ахмата», но до удара по воротам дело не довели.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ахмата».

До матча

18:59 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

18:55 В Калининграде минус 3 градуса, ветрено.

18:50 Матч пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде, вмещающей 35 212 зрителей.

18:40 Главным судьей матча будет Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Стартовый состав «Ахмата» В контакте ФК «Ахмат»

18:32 Стартовый состав «Ахмата»: Мицаев, Ибишев, Цаке, Сидибе, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мануэл, Мелкадзе, Сидоров, Адамов.

Стартвыой состав «Балтики» В контакте ФК «Балтика»

18:30 Стартовый состав «Балтики»: Латышонок, Варатынов, Гассама, Шильцов, Мендель, Муфи, Андерсон, Бевеев, Рядно, Голенков.

18:15 За всю историю команды сыграли между собой 25 матчей. В 11 играх победил «Ахмат», в 10 «Балтика», оставшиеся 4 матча завершились вничью.

18:13 В матче первого круга в Грозном 11-го октября команды сыграли вничью 0:0.

18:11 В своем предыдущем поединке «Ахмат» в Кубке страны потерпел поражение от «Краснодара» — 0:3. До того «Ахмат» уложил на лопатки ЦСКА — 2:1, а вот чуть раньше переиграл «Родину» — 1:0. Команда победила лишь в одном гостевом поединке из восьми.

18:07 Свой предыдущий поединок «Балтика» провела неудачно, в Кубке страны уступив махачкалинскому «Динамо» — 0:3. До того «Балтика» нанесла поражение «Оренбургу» — 2:0, а вот еще один поединок с махачкалинцами завершился коллизией — 0:1. Команда Андрея Талалаева ныне чередует яркие поединки с блеклыми.

18:04 «Ахмат» на данный момент находится на 11-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона. При этом «Ахмат» на три очка оторвался от зоны стыков. А вот забить удалось 18 мячей при двадцати пропущенных в свои ворота.

18:02 «Балтика» на текущий момент пребывает на 8-м месте турнирной таблицы. При этом «Балтика» на два очка отстает от топ-6. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.

18:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.03