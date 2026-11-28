прогноз на матч 16-го тура РПЛ, ставка за 2.03

28 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Ахмат». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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«Балтика»

Турнирное положение: «Балтика» ходит в середняках. На текущий момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы.

При этом «Балтика» на два очка отстает от топ-6. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в Кубке страны уступив махачкалинскому «Динамо» — 0:3.

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До того «Балтика» нанесла поражение «Оренбургу» — 2:0, а вот еще один поединок с махачкалинцами завершился коллизией — 0:1. Команда Андрея Талалаева ныне чередует яркие поединки с блеклыми.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Балтика» все никак не выйдет на пресловутую стабильность результатов, к тому же в родных стенах в нынешнем чемпионате победил лишь дважды в восьми матчах.

При этом «Балтика» явно постарается подтянуться к первой шестёрке. Брайан Хиль пока отличился пятью забитыми мячами. Вот только дома «балтийцы» забили всего 8 мячей в восьми поединках. Зато «Ахмату» команда не проигрывает уже долгих девятнадцать лет.

Команда уж точно будет действовать с позиции силы. «Балтийцы» еще явно не реализовали весь свой потенциал.

«Ахмат»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 11-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.

При этом «Ахмат» на три очка оторвался от зоны стыков. А вот забить удалось 18 мячей при двадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Кубке страны потерпела поражение от «Краснодара» — 0:3.

До того «Ахмат» уложил на лопатки ЦСКА — 2:1, а вот чуть раньше переиграл «Родину» — 1:0. Команда победила лишь в одном гостевом поединке из восьми.

Состояние команды: «Ахмат» пытается отдалиться от опасной зоны, да и при Ролане Гусеве прибавляет.

При этом «Ахмат» в кадровом плане выглядит вполне симпатично. Вот только Лечи Садулаев пока забил всего четырежды. Да и вообще, Гусеву еще предстоит целый пласт работы. Последнее поражение от «быков» сие только подтверждает.

И уж точно команда будет действовать в расчете на контратаки. Грозненцы намерены зацепиться за драгоценные очки.

На что ставят в матче Балтика — Ахмат Букмекерские коэффициенты на матч Балтика — Ахмат: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Балтику» фаворитом с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.52, а победа «Ахмата» — в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.37 и 1.69.

Прогноз: «Балтийцы» намерены подтянуться к топ-6, тогда как «Ахмат» пока не обрел надлежащую стабильность.

2.03 Победа «Балтики» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Балтика» — «Ахмат» принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Победа «Балтики» за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.37 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Балтика» — «Ахмат» принесёт прибыль 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.37.

Пять причин, почему ставка зайдёт