Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала ошибочным решение судей назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Ахматом» (1:2).

Артем Чистяков globallookpress.com

Что случилось

Напомним, на 48-й минуте игры 15-го тура РПЛ защитник ЦСКА Данил Круговой упал в своей штрафной площади после подачи штрафного и ногой потянул ногу форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе.

Главный арбитр Артем Чистяков сначала не усмотрел нарушение правил, но после просмотра повтора назначил 11-метровый в ворота армейцев.

Пенальти не было. По мне, такое ощущение, что смотрели именно мое последнее касание с ногой Мелкадзе, как будто не посмотрели полноценный эпизод, когда он делает первое движение, толчок, и я начинаю заваливаться. По мне, это не пенальти, честно. Данил Круговой защитник ЦСКА

После матча ЦСКА попросил ЭСК РФС оценить пенальти, который инициировал арбитр ВАР Иван Абросимов и назначил судья в поле Артем Чистяков.

Безусловно, мы обратились в ЭСК. Мы многократно изучили все повторы эпизода с пенальти, но не смогли приблизиться к пониманию, почему же главный судья был приглашен к монитору. А следом почему изначальное решение было изменено. Однако в нашем обращении мы также немного вышли за рамки конкретного эпизода. Например, тот же судья Абросимов только недавно поставил фантомный пенальти в ворота хозяев в матче «Факел» — «Родина». Какая-то системная дискредитация судейства и, соответственно, лиги. Очень хочется уйти от этого, поэтому попросили уважаемую комиссию дать разъяснения. Кирилл Брейдо директор по коммуникациям ЦСКА

Арбитры отстранены

«Экспертно-судейская комиссия единогласно признала ошибочным назначение пенальти в ворота хозяев на 51-й минуте матча Альфа-Банк чемпионата России ЦСКА — "Ахмат"», — сообщила пресс-служба РФС.

Судьи Иван Абросимов, Артем Чистяков и Владимир Москалев по итогам этого решения были отстранены от работы в ближайших турах РПЛ.

Чистяков был главным арбитром матча ЦСКА — «Ахмат». Абросимов работал на ВАР, Москалев — АВАР.