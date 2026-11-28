Выбьет ли «Арсенал» из гонки за титул «Сити»?

29 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» по итогам 11-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 28 очков в своем активе.

Команда занимает первую позицию с отрывом в шесть баллов сразу от двух своих ближайших преследователей — «Брайтона» и «Манчестер Сити».

Последние матчи: ранее в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1).

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Перед этим в предыдущем туре АПЛ «Канониры» также не смогли выиграть, когда теперь на чужом поле разошлись мировой с «Ньюкаслом» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Рая, Сака и Субименди, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: в двух предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» не выиграл, а в 11-ти последних матчах ни разу не проиграл в основное время.

Это как минимум обещает хозяевам отличные шансы на ничью, но более убедительная игра, чем у соперника, дает им основания рассчитывать и на выигрыш, тем более на своем поле.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» по итогам 11-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 22 балла в своем активе.

Команда занимает третью позицию в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отставанием в шесть очков от лидирующего «Арсенала» и с отрывом в один пункт от четвертого «Ливерпуля».

Последние матчи: в прошлом поединке в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб дома сыграл вничью с «Наполи» (2:2).

Ранее в предыдущем туре национального первенства коллектив также не смог победить, когда снова-таки на своём поле разошелся мировой с «Фулхэмом» — 1:1.

Не сыграют: травмирован — Семеньо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» ни разу не выиграл при одном поражении и двух ничьих.

Гости явно не в той форме, чтобы рассчитывать на три очка, тем более против более сильного сейчас соперника, да еще и на его поле.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и АПЛ с девятью голами.

На что ставят в матче Арсенал — Манчестер Сити Букмекерские коэффициенты на матч Арсенал — Манчестер Сити: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в семи из 11-ти последних матчей «Арсенал» выиграл

в пяти из семи последних матчей «Арсенала» забивали меньше трех голов

в шести из девяти последних матчей «Манчестер Сити» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.65, выигрыш «Манчестер Сити» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.74 и 2.08.

Прогноз: в семи из 11-ти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их семи из восьми последних домашних поединков.

Тем временем, гости проиграли в двух из трех последних выездных матчей.

2.00 «Арсенал» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: «Арсенал» победит за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь такой сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей «Манчестер Сити».

2.75 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75