29 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» по итогам 11-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 28 очков в своем активе.
Команда занимает первую позицию с отрывом в шесть баллов сразу от двух своих ближайших преследователей — «Брайтона» и «Манчестер Сити».
Последние матчи: ранее в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1).
Перед этим в предыдущем туре АПЛ «Канониры» также не смогли выиграть, когда теперь на чужом поле разошлись мировой с «Ньюкаслом» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Рая, Сака и Субименди, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» не выиграл, а в 11-ти последних матчах ни разу не проиграл в основное время.
Это как минимум обещает хозяевам отличные шансы на ничью, но более убедительная игра, чем у соперника, дает им основания рассчитывать и на выигрыш, тем более на своем поле.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Манчестер Сити» по итогам 11-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 22 балла в своем активе.
Команда занимает третью позицию в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отставанием в шесть очков от лидирующего «Арсенала» и с отрывом в один пункт от четвертого «Ливерпуля».
Последние матчи: в прошлом поединке в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб дома сыграл вничью с «Наполи» (2:2).
Ранее в предыдущем туре национального первенства коллектив также не смог победить, когда снова-таки на своём поле разошелся мировой с «Фулхэмом» — 1:1.
Не сыграют: травмирован — Семеньо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» ни разу не выиграл при одном поражении и двух ничьих.
Гости явно не в той форме, чтобы рассчитывать на три очка, тем более против более сильного сейчас соперника, да еще и на его поле.
Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и АПЛ с девятью голами.
Статистика для ставок
- в семи из 11-ти последних матчей «Арсенал» выиграл
- в пяти из семи последних матчей «Арсенала» забивали меньше трех голов
- в шести из девяти последних матчей «Манчестер Сити» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.65, выигрыш «Манчестер Сити» — в 3.65.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.74 и 2.08.
Прогноз: в семи из 11-ти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их семи из восьми последних домашних поединков.
Тем временем, гости проиграли в двух из трех последних выездных матчей.
Ставка: «Арсенал» победит за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь такой сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей «Манчестер Сити».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75