Мадридский «Реал» проиграл «Алавесу» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Команда Жозе Моуринью опустилась на третье место в таблице и рискует снова отпустить «Барселону» на шесть очков.

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90+5' И всё, финальный свисток фиксирует сенсацию в Мадриде! «Алавес» неожиданно обыграл «Реал» на его поле, набрал 19 очков и поднялся на 8 место в таблице. А «Реал» упустил шанс даже временно приблизиться к «Барселоне», так ещё и пропустил вперёд «Атлетико», а сам остался третьим с 33 очками. В середине недели команде Моуринью предстоит выезд к «Сосьедаду», а «Алавес» в Кубке Испании сыграет с «Химнастика Торрелавега».

90+4' Мбаппе прошёл по левому флангу и прострелил, Эспи пробил пяткой, но мимо ворот!

90+3' Сивера кулаками выбил мяч буквально у линии своей штрафной. Отличный матч проводит кипер гостей.

90+2' Мбаппе два раза навесил с углового – никто из «Реала» не добрался до мяча.

90' Арбитр добавил пять минут к основному времени.

88' Пенальти не будет! Арбитр показал жёлтую Беллингему, а она у Джуда уже вторая, поэтому «Реал» доиграет в меньшинстве!

Статистика матча 7 Удары в створ 2 9 Удары мимо 3 75 Владение мячом 25 13 Угловые удары 1 4 Офсайды 1 9 Фолы 11

87' Хотя нет, идёт к монитору арбитр! Может, и не будет пенальти!

86' Пенальти в ворота «Алавеса»! Беллингем сыграл на опережение в штрафной и наткнулся на ногу Валентини.

84' Диоманде здорово забросил на Эспи, тот бил в противоход вратарю и попал в штангу!

83' Винисиус с левой навесил в штрафную, Эспи головой пробил, но прямо в руки Сивере.

81' Мбаппе открылся в штрафную и с левой пробил в ближний угол — Сивера на месте.

79' Силва классно подал на дальнюю штангу, Беллингем выиграл борьбу вверху и не попал в пустой ближний угол!

79' Винисиус попробовал пройти по правому флангу и заработал угловой.

77' Юссеф и Маньяс выходят вместо Переса и Мариано в составе «Алавеса».

76' Беллингем и Вальверде по очереди приложились из-за штрафной – защитники «Алавеса» блокируют.

75' Ещё и Беллингем получил жёлтую за разговоры с арбитром.

74' Сивера забрал мяч на выходе, а Конате задел вратаря «Алавеса» сзади по затылку. Сивера тут же вспылил – оба игрока получили по жёлтой карточке.

73' «Реал» заработал угловой.

72' Мбаппе с левой простреливал вдоль ворот – Сивера намертво забрал мяч.

69' ГОООООООООЛ! «Реал» отыграл один мяч! Диоманде обыграл защитника на левом фланге и покатил на Беллингема, тот оставил мяч под удар Мбаппе, Килиан первым касанием качнул защитника, а вторым с носка отправил мяч в сетку. 1:2, пошёл камбэк!

67' Винисиус навесил на дальнюю штангу, Эспи выиграл борьбу, но головой пробил выше ворот!

65' Диалло и Валентини выходят вместо Ибаньеса и Реббаха в составе «Алавеса».

64' Силва проткнул мяч в штрафную на Винисиуса, а тот заработал угловой.

62' Бернарду Силва простреливал вдоль ворот – Эспи не успел замкнуть, но мяч и так едва не нырнул в угол.

61' ГООООООООЛ! «Алавес» забивает второй мяч! Мариано тонко забросил мяч в штрафную, Перес выскочил из-за спины Хёйсена, обыграл Куртуа и с левой покатил в пустой угол. 0:2, всё ближе сенсация в Мадриде!

Перес после забитого мяча globallookpress.com

60' В составе «Реала» вместо Гюлера выходит Эспи.

59' Гевара вышел вместо Суареса в составе «Алавеса».

57' Чуть не забили второй игроки «Алавеса»! Кукурелья пытался выбить мяч из вратарской, попал в Ибаньеса, а от него мяч едва не отлетел в сетку.

55' Сивера сыграл на выходе и выронил мяч прямо перед собой, а потом столкнулся с Беллингемом. Серьёзно досталось вратарю гостей, нужна помощь врачей.

54' Мбаппе был уже в штрафной и пробил в дальний угол – на месте Сивера.

52' Бернарду Силва, казалось, получил по ногам у штрафной «Алавеса», но арбитр не свистнул.

49' «Алавес» забил второй мяч, но из офсайда! Реббах подхватил мяч на линии штрафной и мощно вонзил его под перекладину, но был в положении вне игры.

48' Два раза после перерыва успели попасть в офсайд игроки «Реала», пока что не клеится атака.

46' Второй тайм в Мадриде! У «Реала» Силва и Диоманде вышли вместо Чуамени и Браима.

«Реал» — «Алавес» globallookpress.com

45+2' Перерыв на «Бернабеу»! «Реал» проигрывает «Алавесу» после первого тайма, во второй половине точно будет ярко. Отдыхаем 15 минут!

45' Арбитр добавил минуту к первому тайму.

44' «Алавес» едва не убежал в опасную контратаку после потери Гюлера — Хёйсен хорошо сыграл в отборе против Мариано.

42' Кукурелья здорово скинул под удар Мбаппе на линии штрафной, Килиан пробил в касание, но от защитника мяч ушёл на угловой.

40' Мяч отскочил к Беллингему на линию штрафной, Джуд сильно выше ворот пробил в касание.

39' Мбаппе прошёл к лицевой линии и прострелил вдоль ворот, а Сивера снова уверенно забрал мяч.

38' Мариано покатил в штрафную на Мартинеса, тот в касание пробил и попал в Хёйсена.

36' Вальверде мощно приложился из-за штрафной после скидки Беллингема – пока что выше ворот.

34' Гюлер идеально забросил в штрафную на Беллингема, тот в падении пробил, но мяч от газона отскочил выше ворот.

33' Гюлер на замахе ушёл от двух соперников на левом фланге и навесил в штрафную, а Сивера уверенно забрал мяч.

33' А теперь угловой зарабатывает «Реал» после навеса Гюлера.

Гюлер готовится подавать угловой globallookpress.com

32' Браим заработал фол на правом фланге, Реббах приложил его по ногам.

31' Чуамени решился на регулярный дальний угол и попал в защитника.

30' Вальверде очень странный забег придумал в своей штрафной и едва не привёз момент — не успели накрыть игроки «Алавеса».

28' Мбаппе открылся в штрафной и хотел бить с острого угла, но Теналья успел в подкате накрыть.

26' Мбаппе пытался пяткой отдать в штрафную на Браима – не прошла скидка.

25' Беллингем с дальней штанги опасно бил головой в угол, а Теналья выбил мяч из створа ворот!

24' «Реал» заработал угловой после попытки прострела от Гюлера.

22' ГОООООООООЛ! «Алавес» впереди! Хёйсен просто ужасно сыграл на своей половине и подарил мяч Мартинесу, тот обыграл Куртуа и пробил в пустые ворота, а Конате уже не успел спасти. Мариано Диас потом ещё добил мяч в сетку на всякий случай, но гол случился ещё раньше. 0:1, вот и сенсационный старт на «Бернабеу»!

Игроки «Алавеса» празднуют гол globallookpress.com

20' Гюлер был первым на мяче в штрафной и тут же упал на газон, а Сивера явно не казался футболиста «Реала».

19' Защитники «Алавеса» чуть не привезли гол розыгрышем у своей штрафной, однако всё-таки не дали пробить Винисиусу.

18' Гюлер прошёл по лицевой линии с правого фланга и всё-таки упустил мяч за пределы поля перед прострелом.

16' Ибаньес добрался до мяча после навеса Дениса Суареса, но пробить не получилось.

16' Винисиус снёс Переса на фланге, «Алавес» получает право на штрафной.

15' А теперь Мбаппе с острого угла бил по воротам, в этот раз Сивера намертво забрал мяч.

14' Винисиус получил мяч слева, обыграл защитника и пытался пробить в ближний угол — заработал угловой.

13' Конате не особенно успешно сыграл на перехвате и в простой ситуации отправил мяч в аут.

12' Браим пытался пойти в дриблинг на правом фланге, но не смог обыграть Реббаха.

10' И снова Беллингем забрасывал в штрафную, в этот раз эпизод закончился фолом Мбаппе в атаке.

09' Джуд классно забросил в штрафную на Мбаппе, тот скинул под удар Винисиусу – Сивера снова отразил!

08' Винисиус пытался ускориться по левом флангу, неудачно пробросил себе мяч и даже не заработал угловой.

06' Беллингем и Мбаппе разыграли классную стенку в штрафной, Килиан бил в дальний угол, но Сивера спас!

05' Браим попробовал пройти в штрафную по правому флангу, но не стал простреливать и сохранил мяч для «Реала».

03' Вальверде надёжно отработал в защите на своём фланге и не дал Суаресу обострить атаку.

01' «Алавес» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

23:00 Команды вышли на поле «Бернабеу», крыша там закрыта, а Мбаппе перед матчем получил приз лучшему игроку прошлого месяца в Примере.

22:50 Судейская бригада: главный арбитр — Сесар Сото Градо, ассистенты — Карлос Альварес и Рубен Бесерриль. Резервный судья — Армандо Рамо. За VAR отвечает Хорхе Фигероа Васкес, его ассистент — Рубен Авалос.

22:45 Мадридцы также могут повторить достижение первого периода работы Моуринью. «Реал» выиграл все шесть домашних матчей нынешнего чемпионата, а в последний раз одержать семь побед на старте сезона на своем поле клубу удавалось в сезоне-2010/11. Тогда под руководством португальца мадридцы выиграли 14 домашних встреч Примеры подряд. Правда, в двух последних матчах на «Сантьяго Бернабеу» команде приходилось отыгрываться. «Алавес» способен воспользоваться проблемами хозяев на стартовых отрезках, особенно с учетом того, что 11 из 12 предыдущих выездных встреч басков в чемпионате завершились вничью или с разницей в один мяч.

22:40 В составе «Алавеса» находятся сразу пять футболистов, которые ранее принадлежали мадридскому клубу. Мариано Диас и Антонио Бланко успели дебютировать за первую команду «Реала», а Айтор Маньяс, Адриан Родригес и Юси прошли через клубную академию. Особенно примечательно возвращение Мариано на «Сантьяго Бернабеу». Нападающий дважды выигрывал Лигу чемпионов в составе мадридцев, однако так и не сумел закрепиться в основной обойме. Теперь 33-летний форвард входит в число лучших бомбардиров «Алавеса».

22:35 Несмотря на продолжительную карьеру Жозе Моуринью в испанском футболе, португальцу еще ни разу не доводилось встречаться с «Алавесом» в Примере. Во время его первого периода работы в Мадриде баски выступали в низших дивизионах. При этом специалист одержал как минимум одну победу над каждой из 25 команд, с которыми встречался в чемпионате Испании. Его коллега Санчес Флорес, напротив, прекрасно знаком с мадридским клубом. За 20 встреч с «Реалом» в качестве главного тренера различных команд испанец потерпел 15 поражений, одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.

22:30 Ровно шесть лет назад, 28 ноября 2020 года, «Алавес» одержал свою последнюю победу над мадридским «Реалом». Тогда команда Пабло Мачина обыграла подопечных Зинедина Зидана на стадионе «Альфредо Ди Стефано» со счетом 2:1. Голами в составе гостей отметились Лукас Перес и Хоселу, который впоследствии вернулся в мадридский клуб и помог ему выиграть Лигу чемпионов. С тех пор «Реал» одержал девять побед подряд над басками. Если серия продолжится, «Алавес» впервые в своей истории проиграет десять матчей чемпионата подряд одному сопернику.

22:25 «Алавес» выйдет на «Бернабеу» в таком составе: Сивера, Анхель Перес, Теналья, Коски, Хонни Отто, Реббах, Ибаньес, Бланко, Денис Суарес, Тони Мартинес, Мариано Диас.

22:20 Стартовый состав «Реала» на сегодняшний матч: Куртуа, Вальверде, Конате, Хёйсен, Кукурелья, Чуамени, Гюлер, Браим Диас, Беллингем, Винисиус Жуниор, Мбаппе.

22:15 В Мадриде гостям не помогут Факундо Гарсес, Микель Родригес, Уго Новоа и Карлос Протесони. Санчес Флорес может сохранить схему с тремя центральными защитниками, которая принесла результат в предыдущем туре. В нападении главные надежды на Бойе и Мариано Диаса. Оба футболиста забили по шесть мячей во всех соревнованиях нынешнего сезона. При этом у басков было значительно больше времени на подготовку к матчу, поскольку команда не выступает в еврокубках.

22:10 Главной проблемой «Алавеса» остается выступление за пределами родного стадиона. Из 16 очков в нынешнем чемпионате команда заработала 13 на «Мендисорросе», а в шести выездных встречах забила всего четыре мяча. При этом Санчес Флорес постепенно улучшает результаты клуба. За первые 25 матчей во главе басков специалист набрал 32 очка, превзойдя показатели своих предшественников Луиса Гарсии Пласы и Эдуардо Коудета. В прошлом сезоне «Алавес» финишировал 14-м и опередил зону вылета всего на одно очко, тогда как сейчас располагается значительно ближе к еврокубковой зоне.

22:05 В минувшем туре команда Кике Санчеса Флореса наконец прервала восьмиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, обыграв «Депортиво» со счетом 3:1. Одним из главных героев встречи стал Лукас Бойе, который забил победный мяч, отдал голевую передачу Денису Суаресу и не реализовал пенальти. Аргентинец стал первым футболистом «Алавеса» в XXI веке, которому удалось отметиться всеми тремя действиями в одном матче Примеры. С учетом разгромной победы над «Анайтасуной» в Кубке Испании (6:1) и ничьей с «Севильей» (0:0) баски не проигрывают уже три встречи подряд.

22:00 Хорошей новостью для мадридцев стало возвращение Ферлана Менди, который не попадал в заявку команды почти семь месяцев. Однако встречу с «Алавесом» из-за болезни пропустит Трент Александер-Арнолд, также недоступны Родриго, Рауль Асенсио и Эндрик. С учетом предстоящих матчей с «Реал Сосьедадом» и «Атлетиком» Моуринью необходимо грамотно распределять нагрузку между футболистами. На правом фланге обороны против басков сыграет Вальверде, а в центре поля Арда Гюлер составит компанию Орельену Чуамени.

21:55 За десять матчей победной серии мадридцы забили 31 гол, причем особенно результативно выступает Мбаппе. На счету французского нападающего уже 19 мячей в 18 встречах нынешнего сезона во всех соревнованиях. Постепенно набирает форму и Беллингем, который отличился в четырех из пяти последних матчей. При этом у Моуринью появился еще один интересный вариант усиления атаки по ходу встреч. Молодой нападающий Карлос Эспи забил три мяча за 44 минуты игрового времени в нынешнем чемпионате, причем во всех случаях выходил на замену.

21:50 После октябрьской победы над «Барселоной» (2:1) мадридцы продолжают погоню за каталонцами в чемпионате Испании. Команда Моуринью выиграла шесть туров подряд и набрала 33 очка из 39 возможных. Правда, две последние встречи на «Сантьяго Бернабеу» складывались для хозяев непросто. В минувшие выходные «Реал» одержал волевую победу над «Сельтой» (2:1), а во вторник уступал ПСВ по итогам первого тайма. После перерыва мадридцы полностью перевернули игру и разгромили нидерландский клуб (5:1). Дубль оформил Килиан Мбаппе, еще по мячу забили Федерико Вальверде, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.