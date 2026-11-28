В субботу, 28 ноября, ПСЖ победил «Лорьян» в рамках 12-го тура французской Лиги 1. Голы за ПСЖ забили Сенни Маюлу и Усман Дембеле. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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90+3' Матч окончен. Сильнее сыграл ПСЖ во всех аспектах игры, одержав красивую победу. ПСЖ набрав 29 очков, закрепился на 1-ом месте в Лиге 1, «Лорьян» с 16 очками остался на 11-ом. Следующий матч ПСЖ проведет 4-го декабря в рамках Лиги 1 на выезде против «Тулузы», а «Лорьян» 5-го декабря сыграет в гостях со «Страсбургом», так же в рамках Лиги 1.

90+2' Кентен Нджанту бил из пределов штрафной площади «Лорьяна», в прыжке парировал мяч вратарь гостей Ивон Мвого.

90+2' Магнес Аклиуш убежал на рандеву с вратарем «Лорьяна» и пробил низом в дальний угол, выбросив ногу, Ивон Мвого мяч отразил.

90' Добавленное время 3 минуты.

90' Удар Годтса из-за пределов штрафной «Лорьяна» получился неточным.

89' За счет владения мяча игроки ПСЖ сбивают атакующий пыл «Лорьяна».

Статистика матча 10 Удары в створ 1 13 Удары мимо 3 66 Владение мячом 34 9 Угловые удары 4 1 Офсайды 2 10 Фолы 5

ПСЖ — «Лорьян» x.com

87' Прорвался к воротам ПСЖ с правого фланга атаки «Лорьяна» Дембо Силла, и положившись на сильный удар сотряс перекладину ворот Матвея Сафонова.

85' «Лорьян» не реализовал пенальти. Ибраима Бальде с правой ноги сильно пробил в левый от себя угол ворот ПСЖ, но промахнулся мимо створа.

84' Желтая карточка показана Кентену Нджанту.

84' Пенальти назначен в ворота ПСЖ. Нападающий хозяев Кентен Нджанту рукой зацепил в собственной штрафной площади защитника «Лорьяна» Дембо Силла.

83' Ноа Мбамба пробил из пределов штрафной ПСЖ, в красивом прыжке переправил мяч в перекладину собственных ворот вратарь хозяев Матвей Сафонов, от которой мяч полетел выше.

82' Разыгрывают мяч игроки ПСЖ по всему периметру поля.

80' Замена у ПСЖ: Кентен Нджанту вышел, ушел Витинья.

79' Удар Мики Годтса с линии штрафной площади «Лорьяна», мяч рядом со штангой прокатился.

78' Контролируют мяч и ход игры футболисты ПСЖ.

76' Замена у «Лорьяна»: Жан-Виктор Макенго ушел, вышел Ноа Мбамба.

Маркиньос x.com

75' Замены в составе ПСЖ: Люка Динь, Ферран Торрес и Лукас Бералдо вышли, ушли Сенни Маюлу, Лукас Эрнандес и Усман Дембеле.

73' Продолжает ПСЖ прессингом усложнять начало атаки «Лорьяна».

71' Замены в составе «Лорьяна»: Срджан Кузмич и Тео Ле Брис вышли, ушли Натаниэль Аджей и Арсен Куасси.

70' Успокоилась игра, ПСЖ продолжает атаковать.

68' Замена у ПСЖ: Магнес Аклиуш вышел, ушел Дро Фернандес.

67' Гоол! 2:0. Мика Годтс сместившись с левого фланга атаки ПСЖ покатил под удар Усману Дембеле, с левой ноги с линии штрафной площади «Лорьяна» закрутил мяч в нижний угол ворот Мвого нападающий хозяев.

66' Витинья пробил из-за пределов штрафной «Лорьяна», мяч сильно мимо ворот полетел.

64' Завладев мячом, игроки «Лорьяна» игру от своих ворот отодвинули.

62' Замены в составе «Лорьяна»: Ибраима Бальде и Габен Бернардо вышли, ушли Мамаду Коне и Сулейман Файе.

61' Полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери с одиннадцатиметровой отметки наносил удар, но послал мяч рядом с штангой ворот «Лорьяна».

61' Дембеле сильно бил из пределов штрафной «Лорьяна» в ближний угол ворот, отразил мяч вратарь гостей Мвого.

Мика Годтс x.com

60' В положение «вне игры» попала атака ПСЖ, Лукас Эрнандес поторопился.

58' Годтс ворвавшись за счёт дриблинга в штрафную «Лорьяна» пробил в створ ворот, грамотно выбравший позицию вратарь гостей Мвого мяч отбил, а затем накрыл.

57' В среднем темпе начался второй отрезок матча.

56' Подача Годтса в штрафную «Лорьяна», уверенно на выходе мяч поймал вратарь гостей Мвого.

55' Продолжают разыгрывать мяч около штрафной «Лорьяна» футболисты ПСЖ.

54' Усман Дембеле бил из убойной позиции будучи в штрафной площади «Лорьяна», но послал мяч с левой ноги сильно выше ворот гостей.

52' Мамаду Коне грубо сбил в середине поля защитника ПСЖ Лукаса Эрнандеса, но главный судья обошелся лишь устным предупреждением.

50' Высоко на чужой половине поля встречают начало атаки «Лорьяна» футболисты ПСЖ.

49' Удар Уоррена Заира-Эмери с линии штрафной «Лорьяна», мяч зацепив по пути одного из защитников гостей полетел в створ ворот, среагировал вратарь Мвого.

47' Удар Дро Фернандеса из пределов штрафной «Лорьяна» был заблокирован.

46' Второй тайм начался! Без замен в перерыве.

Итог первого тайма x.com

45+1' Перерыв. С преимуществом ПСЖ прошел первый тайм, счет отображает происходившее на поле.

45' Добавленное время 1 минута.

44' Подача Витиньи с штрафного ПСЖ к воротам «Лорьяна» к угрозе ворот не привела.

43' Продолжают искать брешь в обороне «Лорьяна» футболисты ПСЖ.

41' Маюлу замыкал подачу в штрафную площадь «Лорьяна» с левого фланга атаки ПСЖ в исполнении Годтса, мяч в штангу ворот гостей угодил.

Усман Дембеле x.com

40' Дембеле прорывался к воротам «Лорьяна», но в чистом подкате выбил у него мяч из под ног полузащитник гостей Артур Эбонг.

39' Хорошо играют в пас футболисты ПСЖ на подступах к штрафной площади «Лорьяна».

38' Подача Дембеле в штрафную «Лорьяна» после розыгрыша углового ПСЖ, сняли «верх» защитники гостей.

36' Затяжная позиционная атака ПСЖ на половине поля «Лорьяна» развивается.

34' Прострел защитника ПСЖ Эрнандеса вдоль ворот «Лорьяна» получился слишком сильным для партнёров.

33' Продолжает ПСЖ контролировать мяч в центре поля.

Голевой удар Сенни Маюлу x.com

32' Гоол! 1:0. Сенни Маюлу с левой ноги из пределов штрафной площади «Лорьяна» поразил дальнюю девятку ворот, не шелохнулся вратарь гостей Ивон Мвого.

31' Удар Натаниэля Аджея головой после углового «Лорьяна», мяч в считанных сантиметрах от дальней штанги пролетел.

29' Подача с углового «Лорьяна» к воротам ПСЖ, головой выбил мяч подальше от своих ворот полузащитник хозяев Сенни Маюлу.

28' Подачу Силла в штрафную ПСЖ на угловой «Лорьяна» прервал защитник хозяев Лукас Эрнандес.

27' Зацепившись за владение мячом, игроки «Лорьяна» игру от своих ворот отодвинули.

26' Витинья пробил из-за пределов штрафной «Лорьяна», мяч выше ворот полетел.

Усман Дембеле x.com

25' С носка бил Дембеле из пределов штрафной «Лорьяна» в ближний угол ворот, успел выбросить ногу вратарь гостей Мвого и мяч перевёл на угловой ПСЖ.

25' Удар Дембеле с левой ноги из пределов штрафной «Лорьяна», мяч низом по центру ворот полетел и стал легкой добычей вратарь гостей Мвого.

24' Удар Дембеле с левой ноги из-за пределов штрафной площади «Лорьяна», мяч сильно выше ворот полетел.

22' Инициатива всецело у ПСЖ.

21' Дембеле ворвался в штрафную «Лорьяна», но, действуя с подстраховкой, защитники гостей мяч у него отобрали.

19' Удар Дембеле с левой ноги из пределов штрафной «Лорьяна», мяч рядом с дальней девяткой ворот пролетел.

18' Удар Дембеле с правой ноги из пределов штрафной «Лорьяна», отразил мяч вратарь гостей Ивон Мвого.

17' Ходит мяч от игрока к игроку ПСЖ на подступах к штрафной площади «Лорьяна».

16' Продолжают парижане высоко прессинговать владение мяча «Лорьяна» при собственной потере.

ПСЖ — «Лорьян» x.com

15' Позиционная атака ПСЖ.

14' Угловой «Лорьяна», уверенно на выходе мяч руками поймал вратарь ПСЖ Матвей Сафонов.

13' С мячом футболисты «Лорьяна» в центре поля.

11' Удар Дембеле из пределов штрафной «Лорьяна» стряс перекладину ворот, от которой мяч выскочил в поле.

10' Прострел Силла в штрафную ПСЖ прервал защитник хозяев Пачо.

09' Разыграли угловой футболисты ПСЖ, но передача Дембеле к воротам «Лорьяна» вновь получилась неточной.

08' Обостряющая передача Дембеле в штрафной площади «Лорьяна» пяткой получилась безадресной.

06' В высоком темпе начинается игра.

05' Включились в прессинг игроки ПСЖ, но при этом нарушили правила, Витинья затолкал полузащитника «Лорьяна» Эбонга.

04' Мика Годтс прорывался по левому флангу атаки ПСЖ, защитник гостей Силла в подкате выбил мяч на угловой хозяев.

03' Удар Дро Фернандеса из-за пределов штрафной «Лорьяна» с подбора, мяч сильно выше ворот полетел.

02' Взяв мяч под контроль, футболисты ПСЖ приступили к позиционной атаке.

02' В «офсайд» угодила атака «Лорьяна».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты ПСЖ, пнув мяч в аут на половину поля «Лорьяна».

До матча

22:42 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

Парк де Пренс x.com

22:35 Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, вмещающем 47 929 зрителей.

22:25 Главным судьей матча будет Бастьен Дешепи.

22:17 Стартовый состав «Лорьяна»: Мвого, Силла, Кадиу, Обаретин, Тальби, Куасси, Аджей, Эбонг, Макенго, Файе, Коне.

22:15 Стартовый состав ПСЖ: Сафонов, Эрнандес, Маркиньос, Пачо, Хакими, Заир-Эмери, Витинья, Фернандес, Маюлю, Дембеле, Годтс.

22:00 За всю историю команды сыграли между собой 44 матча. В 24 играх победил ПСЖ, в 10 «Лорьян», оставшиеся 10 встреч завершились вничью.

21:58 Последняя игра между соперниками состоялась в прошлом сезоне Лиги 1. В 32 туре 2-го мая в Париже матч завершился вничью 2:2.

21:56 В лазарете ПСЖ находятся Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ.

21:53 В своем предыдущем поединке «Лорьян» расписал мировую с «Ренном» — 1:1. До того «Лорьян» нанес поражение «Гавру» — 2:0, а вот чуть ранее был бит «Брестом» — 0:2. Команда не уступила в двух последних матчах.

21:51 Свой предыдущий поединок ПСЖ провел не столь удачно, не сумев в Лиге чемпионов одолеть «Рому» — 2:2. До того ПСЖ переиграл «Ниццу» — 3:2, да и поединок с «Труа» завершился успехом — 1:0. Команда только-только прервала свой двенадцатиматчевый победный сериал.

21:49 «Лорьян» пытается закрепиться в середняках. Команда на текущий момент находится на 10-м месте турнирной таблицы. При этом «Лорьян» всего на два зачетных балла отстает от еврозоны. Команда забила 10 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.

21:47 ПСЖ привычно несется к чемпионству. На текущий момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы. При этом ПСЖ на три очка оторвался от ближайшего преследователя. Команда отличилась 25 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

21:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00