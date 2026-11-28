29 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Ренн». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Тулуза» в 11 матчах Лиги 1 набрала 14 очков и расположилась на 12-й строчке чемпионата Франции.
Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Тулуза» на выезде сыграла вничью с «Лансом» (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах французского чемпионата «Тулуза» одержала победы над «Страсбургом» (3:1), «Ле Маном» (3:0), сыграла вничью с «Труа» (0:0), а также проиграла «Марселю» (0:2).
«Ренн»
Турнирное положение: «Ренн» занимает 9-е место во французской Лиге 1, набрав в 11 матчах 17 очков.
Последние матчи: в 11-м туре внутреннего первенства «Ренн» обменялся голами с «Лорьяном» (1:1).
Не сыграют: из-за травм встречу пропустят Валентин Ронжье, Махди Камара. Из-за красной карточки не сыграет Адриен Томассон.
Состояние команды: «Ренн» не может одержать победу на протяжении пяти матчей подряд. Помимо ничьи с «Лорьяном», команда разошлась миром с «Олимпиакосом» (0:0) в Лиге Европы, а также проиграла «Неймегену» (1:3) в Лиге Европы, «Лиллю» (1:2) и «Ницце» (2:5) в Лиге 1.
Статистика для ставок
- «Ренн» занимает 9-е место в чемпионате Франции
- «Тулуза» занимает 12-е место в чемпионате Франции
- «Ренн» не может одержать победу на протяжении пяти матчей: 2 ничьи и 3 поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Тулузы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья оценивается в 3.65. На победу «Ренна» — 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.20.
Прогноз: «Тулуза» подходит к предстоящей встрече в более стабильном состоянии. Команда не проиграла в двух последних матчах чемпионата, а на своём поле способна создать проблемы даже соперникам, которые располагаются выше в таблице. «Ренн» же не может победить на протяжении пяти встреч подряд и испытывает трудности в обороне. К тому же гости недосчитаются нескольких важных футболистов. Считаем, что хозяева имеют хорошие шансы как минимум не проиграть.
Ставка: Фора «Тулузы» (0) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: В последних матчах «Ренна» регулярно забиваются несколько голов. Команда пропустила пять мячей от «Ниццы», дважды позволила отличиться «Лиллю», а в Лиге Европы уступила «Неймегену» со счётом 1:3. «Тулуза» также способна поддержать результативность встречи, учитывая три забитых мяча в играх со «Страсбургом».
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.00.