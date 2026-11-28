Побьёт ли «Эвертон» в дерби «Ливерпуль»?

прогноз на мерсисайдское дерби в 12-м туре АПЛ, ставка за 2.03

29 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Ливерпуль». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» по итогам 11-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 16 очков в своем активе.

Команда занимает девятую позицию с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-5) и в пять — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на один пункт опережает нижестоящий «Тоттенхэм».

Последние матчи: ранее в 11-м туре английского первенства клуб на выезде разгромно проиграл «Брентфорду» (0:4).

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Перед этим в предыдущем туре АПЛ «Ириски» уже набрали три очка, когда теперь на своем поле одержали победу над «Ковентри» (3:1).

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Тарковски.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эвертон» выиграл трижды при одном поражении.

Такие результаты вселяют хозяевам оптимизм по поводу шансов выиграть дерби, тем более на своем поле, но перевес в классе, конечно, на стороне гостей.

Тьерно Барри — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» по итогам 11-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 21 балл в своем активе.

Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отставанием в семь пунктов от лидирующего «Арсенала» и с отрывом в три очка от пятого «Борнмута».

Последние матчи: в прошлом поединке в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на выезде не оставил шансов «Брюгге» (3:0).

Ранее в предыдущем туре национального первенства коллектив также оказался на высоте, когда теперь на своём поле разгромил «Манчестер Юнайтед» — 4:0.

Не сыграют: травмированы — Брэдли, Экитике, Гакпо, Гравенберх, Муньос, Леони и Налло, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» выиграл.

Это говорит о хороших шансах гостей на победу, тем более если учесть их преимущество в классе, но фактор выездного дерби может внести свои коррективы.

Александер Исак — лучший бомбардир команды в АПЛ с семью голами.

На что ставят в матче Эвертон — Ливерпуль Букмекерские коэффициенты на матч Эвертон — Ливерпуль: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Эвертон» выиграл

в трех последних матчах «Ливерпуль» забивал больше двух голов

в трех из четырех последних матчей «Ливерпуля» забивали больше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.76. Ничья — в 3.90, выигрыш «Эвертона» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.

Прогноз: в четырех из пяти последних выездных матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Так было и в трех из четырех последних очных поединков этих оппонентов.

Тем временем, такой же сценарий был реализован и в двух последних домашних матчах хозяев.

2.03 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Эвертон» — «Ливерпуль» позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь такой сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей «Ливерпуля».

2.55 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Эвертон» — «Ливерпуль» позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.55