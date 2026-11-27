29 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Динамо». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.34.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: «Крылья Советов» ходят в середняках РПЛ. На текущий момент команда пребывает на 9-м месте турнирной таблицы.
При этом «Крылья Советов» на четыре очка оторвались от зоны стыков. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 23 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в Кубке страны уступив «Зениту» — 0:1.
До того «Крылья Советов» были биты «Ростовом» — 0:3, зато поединок с «Оренбургом» завершился викторией — 2:0. Команда не забивала в двух последних матчах.
Состояние команды: «Крылья Советов» пока не столь стабильны в плане результатов, однако планируют быть в восьмерке.
При этом «Крылья Советов» явно постараются дать бой лидеру чемпионата. Вот только самарцы уже без малого четыре года не могут одолеть столичное «Динамо». В последнем матче с «Зенитом» команда Сергея Булатова выглядела симпатично, но все же уступила.
Команда уж точно будет действовать вторым номером. «Крылышки» любят и умеют результативно контратаковать.
«Динамо»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.
При этом «Динамо» лишь на одно очко опережает «Зенит». А вот забить удалось 24 мяча при 14 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Кубке России переиграла «Факел» — 2:1.
До того «Динамо» расписало паритет с «Краснодаром» — 1:1, а вот чуть раньше переиграло тот же «Факел» — 2:1. Команда не уступила в четырех последних поединках.
Состояние команды: «Динамо» пытается оторваться от преследователей, вот только в гостевых поединках не особенно преуспевает.
При этом «Динамо» в кадровом плане выглядит достаточно выгодно. Константин Тюкавин забил уже семь мячей в чемпионате. К тому же прогрессирует Виктор Окишор, частенько результативно выходящий на замену. Динамовцы мечтают о чемпионстве, так что терять очки не собираются.
И уж точно команда будет действовать максимально агрессивно. Динамовцы постараются воспользоваться проблемами самарцев.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Динамо» фаворитом с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 4.00, а победа «Крыльев Советов» — в 4.31.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.80 и 2.17.
Прогноз: Динамовцы бьются за чемпионство, так что наверняка начнут поединок максимально активно.
Ставка: Победа «Динамо» в 1-м тайме за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.78.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Крылья Советов» не забивали в двух последних матчах
- «Динамо» не уступило в четырех последних поединках
- Самарцы в среднем пропускают больше одного мяча за матч
- Динамовцы в среднем забивают реже двух мячей за матч
- «Динамо» в трех последних очных поединках не пропускало от самарцев