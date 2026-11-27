29 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Динамо». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.34.

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«Крылья Советов»

Турнирное положение: «Крылья Советов» ходят в середняках РПЛ. На текущий момент команда пребывает на 9-м месте турнирной таблицы.

При этом «Крылья Советов» на четыре очка оторвались от зоны стыков. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 23 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в Кубке страны уступив «Зениту» — 0:1.

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До того «Крылья Советов» были биты «Ростовом» — 0:3, зато поединок с «Оренбургом» завершился викторией — 2:0. Команда не забивала в двух последних матчах.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Крылья Советов» пока не столь стабильны в плане результатов, однако планируют быть в восьмерке.

При этом «Крылья Советов» явно постараются дать бой лидеру чемпионата. Вот только самарцы уже без малого четыре года не могут одолеть столичное «Динамо». В последнем матче с «Зенитом» команда Сергея Булатова выглядела симпатично, но все же уступила.

Команда уж точно будет действовать вторым номером. «Крылышки» любят и умеют результативно контратаковать.

«Динамо»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.

При этом «Динамо» лишь на одно очко опережает «Зенит». А вот забить удалось 24 мяча при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Кубке России переиграла «Факел» — 2:1.

До того «Динамо» расписало паритет с «Краснодаром» — 1:1, а вот чуть раньше переиграло тот же «Факел» — 2:1. Команда не уступила в четырех последних поединках.

Состояние команды: «Динамо» пытается оторваться от преследователей, вот только в гостевых поединках не особенно преуспевает.

При этом «Динамо» в кадровом плане выглядит достаточно выгодно. Константин Тюкавин забил уже семь мячей в чемпионате. К тому же прогрессирует Виктор Окишор, частенько результативно выходящий на замену. Динамовцы мечтают о чемпионстве, так что терять очки не собираются.

И уж точно команда будет действовать максимально агрессивно. Динамовцы постараются воспользоваться проблемами самарцев.

На что ставят в матче Крылья Советов — Динамо Букмекерские коэффициенты на матч Крылья Советов — Динамо: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Динамо» фаворитом с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 4.00, а победа «Крыльев Советов» — в 4.31.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.80 и 2.17.

Прогноз: Динамовцы бьются за чемпионство, так что наверняка начнут поединок максимально активно.

2.34 Победа «Динамо» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Крылья Советов» — «Динамо» принесёт прибыль 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: Победа «Динамо» в 1-м тайме за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.78 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.78 на матч «Крылья Советов» — «Динамо» принесёт прибыль 1780₽, общая выплата — 2780₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.78.

Пять причин, почему ставка зайдёт