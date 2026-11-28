29 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Динамо» Мх. Начало игры — в 19:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» пытается выбраться из опасной зоны. На текущий момент команда пребывает на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» на три очка отстает от спасительной 12-й позиции. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 21 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в Кубке страны уступив «Ростову» — 0:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того «Локомотив» сумел переиграть «Родину» — 1:0, а вот поединок с «Рубином» завершился поражением — 0:1. Сергей Овчинников сэкономил силы подопечных, в Кубке бросив в бой дублеров.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Локомотив» просто обязан выбираться из группы аутсайдеров, да и Овчинников не допустит шапкозакидательских настроений.

При этом «Локомотив» явно постарается до зимней паузы выбраться из опасной зоны. Вот только команда уже полтора года не может одолеть махачкалинцев. Что ж, Овчинников накрутит хвосты подопечным, да и состав у москвичей вполне приличный.

Команда уж точно будет действовать с позиции силы. «Железнодорожники» на волне победы над «Родиной» должны продолжить в том же духе.

«Динамо» Мх

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 12-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.

При этом «Динамо» Мх на три очка опережает зону стыков. А вот забить удалось 18 мячей при 27 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Кубке России уверенно переиграла «Балтику» — 3:0.

До того «Динамо» Мх не уступило «Спартаку» — 1:1, а вот чуть раньше одолело тех же «балтийцев» — 1:0. Команда не уступила в трех последних поединках.

Состояние команды: «Динамо» Мх пытается отдалиться от опасной зоны, вот только надежность тылов оставляет желать лучшего.

При этом «Динамо» Мх в кадровом плане выглядит скромно. На чужих полях махачкалинцы набрали девять очков, победив трижды в восьми поединках. Вадим Евсеев доволен. А вот в Черкизово команда еще не побеждала ни разу.

И уж точно команда будет действовать в расчете на контратаки. С характером у нее все в порядке, да и Евсеев умеет настраивать подопечных на битву с любым соперником.

На что ставят в матче Локомотив — Динамо Мх Букмекерские коэффициенты на матч Локомотив — Динамо Мх: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Локомотив» фаворитом с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.90, а победа «Динамо» Мх — в 4.36.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.94 и 2.00.

Прогноз: «Железнодорожники» пытаются выкарабкаться из опасной зоны, так что наверняка будут давить до финального свистка.

2.16 Победа «Локомотива» во 2-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Локомотив» — «Динамо» Мх принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Победа «Локомотива» во 2-м тайме за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.15 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.15 на матч «Локомотив» — «Динамо» Мх принесёт чистый выигрыш 2150₽, общая выплата — 3150₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.15.

Пять причин, почему ставка зайдёт