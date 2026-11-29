«Крылья Советов» и московское «Динамо» играют на «Солидарность Самара Арене» в рамках 16-го тура чемпионата России. Бело-голубые с 32 очками занимают второе место и могут вернуться на вершину турнирной таблицы в случае победы. Самарцы набрали 18 баллов за первый круг и располагаются в середине таблицы. В июле команды уже встречались в Москве, однако тогда ни одному из соперников не удалось забить.

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90+7' И всё, звучит финальный свисток в Самаре! Нулевая ничья в матче «Крыльев» и «Динамо» означает, что «Зенит» остаётся первым в таблице, «Динамо» – второе, а самарская команда остаётся девятой.

90+6' Гол не засчитан! Офсайд всё-таки был у Баньяца, победа ускользает от «Крыльев»!

90+5' Включается ВАР! Возможно, Баньяц был в положении вне игры.

90+4' ГОООООООООЛ! «Крылья» забивают на последней добавленной минуте! Шитов с линии штрафной проткнул мяч на Баньяца, а тот с левой в касание пробил мимо Лунёва! 1:0, важнейший гол хозяев!

90+3' Неудачно разыграли угловой хозяева, но сохранили владение мячом.

90+1' Лунёв долго вводил мяч в игру и привёз угловой! Есть шанс добыть победу у «Крыльев».

Статистика матча 6 Удары в створ 1 6 Удары мимо 6 47% Владение мячом 53% 6 Угловые удары 2 1 Офсайды 2

90' Арбитр добавил четыре минуты к основному времени.

88' Окишор протащил мяч к штрафной с правого фланга и с левой пробил в дальний угол – Песьяков дотянулся до мяча!

87' Ороз вышел вместо Витюгова в составе «Крыльев».

85' У «Крыльев» вместо Салтыкова и Чеснокова выходят Фернандес и Шитов.

85' Обратная замена у «Динамо»: вместо Гладышева выходит Окишор.

84' Витюгов получил жёлтую карточку за грубый фол на Бителло.

83' И снова Чесноков опасно прорывался по правому флангу, а пробить ему не дал Рубенс.

81' Рубенс сильно отправил мяч в штрафную «Крыльев», Тюкавин скинул под удар Фомину, а Песьяков успел сложиться и спас команду!

79' Зайдензаль решился на дальний удар по воротам «Крыльев» – сильно выше ворот.

77' Бителло протащил мяч на свободное пространство в центре поля, а Костанца серьёзно приложил бразильца по ногам. Вполне мог показать жёлтую арбитр.

75' Чесноков ушёл от двух соперников на смещении с правого фланга и мощно пробил – снова Лунёв тащит!

72' Баньяц решился на удар из-за штрафной, но не попал в створ.

70' Витюгов оказался на ударной позиции в штрафной и с острого угла пробил – Лунёв на месте.

68' Бителло протащил мяч в центр с левого фланга и низом бил в дальний угол, Божин успел встать на траектории мяча!

67' «Крылья» открыли счёт в матче, но из офсайда! Горшков открылся в штрафной и прострелил на Баньяца, тот пробил во вратаря, а сам Горшков оказался первым на добивании – и был в положении вне игры.

65' В составе «Динамо» Зайдензаль и Гладышев вышли вместо Гомеса и Гутьерреса.

«Крылья Советов» — «Динамо» https://t.me/fckssamara_official

64' Тюкавин подобрал мяч у штрафной «Крыльев» и скинул на Гутьерреса, тот прострелил на Фернандеса, а его удар пролетел выше перекладины.

63' Чесноков моментально получил жёлтую карточку за фол на Рубенсе у левой бровки.

62' Баньяц и Чесноков вышли у «Крыльев» вместо Столбова и Макарова.

60' Гутьеррес классно прострелил вдоль ворот с правого фланга, Тюкавин пытался пробить пяткой, но из-за качества газона мяч застрял в ногах форварда «Динамо».

58' Касерес удалён с поля – сзади зацепил Салтыкова и получил вторую жёлтую карточку! В третьем туре подряд «Динамо» доигрывает вдесятером.

57' Гутьеррес отлично прорвался по правому флангу, но наткнулся на чистейший подкат Чернова.

55' «Крылья» пытаются начинать атаки широко, в основном через левый фланг. Пока что у «Динамо» не вызывает проблем.

53' Артур сместился в центр с левого фланга и заработал штрафной. Витюгов фолил.

50' Горшков навесил к ближней штанге, а игроки «Динамо» уверенно выбили мяч из штрафной.

49' Салтыков заработал штрафной на левом фланге, а Касерес получил жёлтую за фол.

46' Второй тайм стартовал! Замен в перерыве не было.

«Крылья Советов» — «Динамо» https://t.me/fckssamara_official

45' Ничего не стал добавлять арбитр и дал свисток на перерыв! Нули на табло в Самаре, поле тяжёлое, хотя моменты у обеих команд были. Отдыхаем 15 минут!

44' «Крылья» неплохо атаковали через центр, но опасный момент создать не удалось.

42' Макаров ворвался в штрафную «Динамо» и пытался убрать Рубенса на замахе, но тот успел среагировать и наркрыл удар.

40' Гутьеррес попал в перекладину ударом со штрафного! Странно, что на добивании никого не оказалось, мяч отскочил прямо перед воротами.

38' «Динамо» заработало штрафной на половине «Крыльев», метров 25 до ворот.

36' Касерес с правого фланга навешивал на Тюкавина, Чернов не дал принять мяч форварду «Динамо».

33' Салтыков обработал мяч в штрафной «Динамо» и вторым касанием в падении пробил, но не попал в створ.

31' Салтыков протащил мяч к штрафной «Динамо» и как-то неуклюже сделал замах — сам себя обманул и потерял мяч.

28' Бителло перебросил и стенку, и ворота ударом со штрафного.

27' А теперь и «Динамо» зарабатывает опасный штрафной! Метра 24 до ворот, будет прямой удар.

25' Горшков плотно пробил со штрафного – Лунёв дотянулся до мяча под перекладиной!

Удар Горшкова https://t.me/fckssamara_official

24' Столбов и Артур боролись за подбор у штрафной «Динамо», в итоге бразилец нарушил правила, а игрок «Крыльев» был первым на мяче.

23' Салтыков заработал фол на левом фланге.

22' Хорош на перехвате Рубенс! Не дал пройти передаче Салтыкова на Рахмановича!

20' Касерес убрал защитника на замахе у штрафной «Крыльев» и с левой плотно пробил, но, кажется, попал в голову Фомину.

18' Чернов выиграл борьбу на ближней штанге и головой пробил выше ворот.

17' «Крылья» заработали угловой.

15' Гутьеррес не догнал мяч на правом фланге и упустил его за пределы поля.

13' Успокоился темп матча после резвого старта, мяч начинает вязнуть в центре поля.

10' Артур сильно прострелил вдоль ворот с левого фланга, Песьяков отбил мяч перед собой, Тюкавин скинул под удар Бителло, а его удар накрыли защитники «Крыльев».

09' Горшов придумал тонкий пас низом в штрафную на Салтыкова, тот бил в ближний угол, но попал в защитика.

08' «Крылья» заработали штрафной на половине поля гостей.

«Крылья Советов» — «Динамо» https://t.me/fckssamara_official

08' Рубенс решился на дальний удар метров с 30, Песьяков без проблем забрал мяч.

06' «Динамо» высоко прессингует на старте матча, «Крыльям» пока что тяжело даже переходить центр поля.

03' Касерес получил мяч у штрафной «Крыльев» и пробил вторым касанием – мимо ближнего угла.

01' «Динамо» разыграло с центра поля, поехали!

До матча

17:30 Команды выходят на поле в Самаре! Там сегодня очень холодно, примерно -8 градусов, а это значит, что поле будет очень тяжёлым.

17:27 Судейская бригада: главный арбитр — Евгений Буланов, ассистенты — Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервный судья — Данил Каширин. За VAR отвечает Сергей Карасев, его ассистент — Евгений Кукуляк.

17:23 Несмотря на успешную статистику очных встреч, поездка в Самару не гарантирует москвичам трех очков. Именно на этом стадионе бело-голубые потерпели единственное поражение за пять последних туров, уступив тольяттинскому «Акрону» (1:3). Кроме того, в нынешнем чемпионате команда Шварца проиграла три из семи выездных матчей. Теперь динамовцам предстоит вернуть лидерство в условиях вынужденной перестройки обороны, тогда как самарцы могут впервые с весны 2022 года обыграть одного из самых неудобных для себя соперников.

17:20 Отдельного внимания заслуживает противостояние в центре поля. Перед матчем Булатов выделил зонный прессинг команды Шварца, который остается достаточно редким явлением в российском чемпионате. Самарцам необходимо будет избегать потерь мяча на собственной половине поля и одновременно пользоваться пространством, которое возникает за спинами активно прессингующих футболистов «Динамо». В этом отношении особенно важна способность Амара Рахмановича принимать мяч под давлением и быстро развивать атаки.

17:15 Любопытно, что последние победы самарцев над бело-голубыми пришлись именно на первый период работы Сандро Шварца в России. В сезоне-2021/22, по итогам которого москвичи завоевали бронзовые медали, команда Игоря Осинькина дважды оказалась сильнее динамовцев. Домашняя встреча тогда завершилась разгромной победой «Крыльев Советов» (5:2). В нынешнем сезоне самарцы уже успели испортить Шварцу возвращение в российский чемпионат, сыграв вничью в первом туре.

17:10 В чемпионатах СССР и России команды провели 106 очных встреч. Ровно 50 побед одержали москвичи, 29 раз сильнее оказывались самарцы, еще 27 матчей завершились вничью. В последние годы преимущество бело-голубых стало особенно заметным. «Крылья Советов» не могут обыграть «Динамо» на протяжении 15 официальных встреч подряд. При этом в прошлом сезоне москвичи дважды разгромили самарцев со счетом 4:0, а в 2024 году забили в их ворота 11 мячей за два кубковых матча.

17:05 А это стартовый состав московского «Динамо»: Лунёв, Касерес, Маричаль, Фернандес, Рубенс, Д. Глебов, Фомин, Гутьеррес, Бителло, Артур, Тюкавин.

17:00 «Крылья Советов» начнут матч в таком составе: Песьяков, Печенин, Чернов, Божин, Горшков, Костанца, Витюгов, Столбов, Макаров, Салтыков, Рахманович.

16:55 Главной проблемой москвичей перед поездкой в Самару стало отсутствие обоих основных центральных защитников. Максим Осипенко и Дэвид Рикардо заработали дисквалификации в предыдущем туре, поэтому в центре обороны ожидается появление Николаса Маричаля и Роберто Фернандеса. По-прежнему недоступен Луис Чавес. Зато Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев, которых пришлось заменить в матче с «Краснодаром» из-за небольшого дискомфорта, уже успели принять участие в кубковой встрече.

16:50 За пять последних туров команда Шварца обыграла ЦСКА (3:1), «Ахмат» (2:0) и «Факел» (2:1), уступила «Акрону» (1:3) и поделила очки с «Краснодаром» (1:1). В четверг бело-голубые вновь оказались сильнее воронежцев (2:1), обеспечив себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Победный мяч забил Бителло, впервые отличившийся в нынешнем сезоне. Особенным тот матч стал и для Даниила Фомина, который установил клубный рекорд по количеству проведенных встреч в Кубке России.

16:45 Возвращение Сандро Шварца в Россию получилось непростым. На старте чемпионата москвичи сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), уступили «Балтике» (1:2) и крупно проиграли «Зениту» (0:3). Однако немецкому специалисту удалось постепенно наладить командную игру и добиться стабильности, которой бело-голубым не хватало в прошлом сезоне. Особенно заметно прибавили Данил Глебов и Максим Осипенко. За первый круг динамовцы одержали десять побед, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения, пропустив всего 14 мячей.

16:40 Серьезных кадровых потерь перед встречей с москвичами у Булатова нет. После кубковой дисквалификации возвращается Фернандо Костанца, а большинство футболистов атакующей линии получили дополнительное время для отдыха. Правда, Кирилл Печенин, Никита Чернов, Юрий Горшков и Амар Рахманович были задействованы в Санкт-Петербурге. В целом у самарцев было на два дня больше для подготовки к предстоящей встрече, чем у бело-голубых.

16:35 По количеству созданных голевых моментов (101) «Крылья Советов» занимают третье место в чемпионате, однако забили всего 19 мячей. Одной из причин может быть существенное обновление атакующей линии минувшим летом. Постепенно осваивается в Самаре арендованный у «Краснодара» Казбек Мукаилов. В недавнем кубковом матче с «Зенитом» именно после его скидки Денис Макаров поразил ворота петербуржцев, однако арбитры отменили гол из-за нарушения правил. Самарцы уступили со счетом 0:1, но заняли второе место в группе и вышли на «Краснодар» в плей-офф Пути РПЛ.

16:30 После назначения Сергея Булатова в прошлом сезоне самарцы стали значительно реже давать болельщикам поводы для беспокойства. Команда спокойно сохранила прописку в РПЛ, а в нынешнем чемпионате держится в середине таблицы. За девять последних туров «Крылья Советов» одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения. При этом самарцы зачастую успешнее действуют против фаворитов, чем против соперников, которые уступают им инициативу. Показательным стал октябрьский отрезок, когда команда проиграла дома «Факелу» (1:2), но затем обыграла «Рубин» в Казани (2:0).