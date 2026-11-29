Оттолкнутся ли ивановцы от дна таблицы?

прогноз на матч 20-го тура Первой лиги, ставка за 2.72

30 ноября в 20-м туре первенства России по футболу сыграют «Текстильщик» и «Енисей». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.72.

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«Текстильщик»

Турнирное положение: «Текстильщик» борется за выживание. На текущий момент команда пребывает на 18-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Текстильщик» всего на три очка отстает от спасительной 15-й позиции. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 32 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, сенсационно обыграв «Нижний Новгород» — 2:1.

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До того «Текстильщик» не уступил тульскому «Арсеналу» — 2:2, а вот поединок со «СКА-Хабаровском» завершился поражением — 0:3. Команда не уступила в двух последних матчах.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Текстильщик» имеет не столь надежные тылы, да и с реализацией испытывает сложности.

При этом «Текстильщик» явно постарается до зимней паузы выбраться из зоны вылета. Ивановцы в минувшем туре совершили настоящий подвиг. К тому же команда Дмитрия Пятибратова еще способна прибавлять. В последних матчах выделяется Николай Ищенко.

Команда твердо намерена оттолкнуться от дна таблицы. Подопечные Пятибратова ныне находятся на эмоциональном пике.

«Енисей»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 16-м месте турнирной таблицы второго по силе российского дивизиона.

При этом «Енисей» набрал всего 18 очков. А вот забить удалось 22 мяча при тридцати семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не уступила «КамАЗу» — 2:2.

До того «Енисей» был бит «Волгой» — 1:2, а вот несколько ранее уверенно одолел «Сочи» — 3:0. Команда не выигрывала в двух последних поединках.

Состояние команды: «Енисей» потенциально должен быть в середняках, вот только кадровые проблемы не позволяют команде демонстрировать свой максимум.

При этом «Енисей» на выезде победил всего один раз в десяти поединках. Команда в них пропустила аж 27 мячей при всего восьми забитых. Красноярцы пытаются выбраться из кризиса, ожидая зимней паузы. Команде срочно нужно кадровое пополнение.

И уж точно команда будет действовать активно. «Енисей» максимально мотивирован выкарабкаться из опасной зоны.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Енисей» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в 2.72.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.18, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.70.

Прогноз: Ивановцы находятся на моральном подъёме, тогда как «Енисей» утопает в кадровых проблемах.

2.72 Победа «Текстильщика» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.72 на матч «Текстильщик» — «Енисей» позволит вывести на карту выигрыш 1720₽, общая выплата — 2720₽

Ставка: Победа «Текстильщика» за 2.72.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.18 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Текстильщик» — «Енисей» принесёт чистый выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.18.

Пять причин, почему ставка зайдёт