«Локо» и «Динамо» Мх сыграют в закрытый футбол, «Рома» разберётся с «Монцей», а «Лион» и «Монако» будут забивать

В данном экспрессе разберём игры РПЛ, Серии А и французской Лиги 1. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.79.

«Локомотив» — «Динамо» Махачкала

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига

Победа в прошлом туре над «Ростовом» (1:0) позволила московскому «Локомотиву» подняться в зону стыковых матчей чемпионата. Сейчас железнодорожники имеют в активе 14 очков после 15 туров.

В прошлой игре командой впервые руководил легенда клуба Сергей Овчинников, и его дебют можно признать удачным, хотя команде откровенно повезло с тремя очками. Соперник смотрелся не хуже и имел немало возможностей отыграться.

Махачкалинским «Динамо» руководит тоже не чужой для «Локомотива» человек — Вадим Евсеев, много лет отыгравший бок о бок с Овчинниковым. Пока дагестанский клуб располагается строчкой выше «Локомотива» и имеет 17 очков.

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В прошлом туре в чемпионате случилась ничья со «Спартаком» (1:1), а на неделе была разгромлена в Кубке России «Балтика» (3:0). Сейчас для «Локомотива» главное — выстроить игру в обороне: хозяева будут «плясать от печки», а «Динамо» Махачкала на выезде не так агрессивно.

Наш прогноз: тотал меньше 3 за 1,48.

«Рома» — «Монца»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Команда Джан Пьеро Гасперини продолжает бороться за чемпионство в Серии А, и, учитывая проблемы конкурентов, шансы на это у неё очень хорошие. Сейчас отставание от извечного соперника — «Лацио» — составляет всего два очка.

В прошлой игре чемпионата «Рома» разгромила в гостях «Парму» со счётом 5:1, чуть ранее — «Сассуоло» (3:0), а на неделе в Лиге чемпионов джаллоросси дали бой лучшему клубу Европы — «ПСЖ» (2:2).

В прошлом туре Серии А «Монца» неожиданно разгромила на своём поле «Фиорентину» со счётом 3:0, а один из главных бомбардиров чемпионата Варела (у Маленка 12 мячей) оформил дубль и увеличил количество голов уже до 11.

Ранее «Монца» дома уступила «Аталанте» (0:1), а в гостях — «Болонье» (1:2). Сейчас команда Ивана Юрича идёт на 14-й строчке с 10 очками и пропустила уже 25 голов в 12 встречах. «Рома» даже с учётом небольшой ротации на голову сильнее и должна уверенно побеждать.

Наш прогноз: победа «Ромы» плюс тотал больше 2,5 за 1,49.

«Лион» — «Монако»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

Сейчас «Лион» идёт пятым в таблице французской Лиги 1 с 20 очками. В прошлом туре чемпионата команда в гостях переиграла «Лилль» со счётом 1:0, а на неделе сыграла вничью в Лиге Европы на своём поле с норвежским «Лиллестремом» (0:0).

Недавно команду возглавил испанец Карлос Висенс, сменивший во главе «ткачей» спешно перебравшегося в «Спортинг» Паулу Фонсеку. Под руководством нового наставника команда и провела две последних встречи.

После яркого стартa «Монако» очень сильно притормозил и уже опустился на 8-е место в таблице Лиги 1 с 17 очками. В 11-м туре монегаски не смогли дома переиграть «Осер» (1:1), а до этого сыграли вничью с «Ле-Маном» с тем же счётом.

На неделе дружина Луиса Фелипе немного подняла себе настроение, выиграв в гостях у шстерландского «Хартса» (3:2) в Лиге конференций. С точки зрения атакующих действий гости выглядят очень неплохо, даже с учётом отсутствия травмированных Головина и Брюннера.

Наш прогноз: обе забьют за 1,72.

3.79 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,79.