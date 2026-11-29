В воскресенье, 29 ноября, «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Гол за «Ростов» забил Олакунле Олусегун, у «Краснодара» с пенальти отличился Лукас Оласа. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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90+5' Матч окончен. В равной игре с большим количеством борьбы, ничейный результат закономерен. «Ростов» набрав 23 очка закрепился на 8-ом месте в РПЛ, «Краснодар» набрав 28 очков, остался на 4-ом. Следующий матч «Ростов» сыграет 6-го декабря на выезде против «Факела» в рамках РПЛ, а «Краснодар» 6-го декабря примет «Рубин», так же в рамках РПЛ.

90+4' Желтая карточка показана Лукасу Оласе.

90+4' Грузят мяч футболисты «Краснодара» к воротам «Ростова», отбиваются хозяева.

90+3' Удар с штрафного «Краснодара» в исполнении Жоау Батчи, в прыжке парировал мяч вратарь «Ростова» Артём Петров, а защитники хозяев выиграли борьбу за подбор.

90+2' Черников заработал фол на себе на подступах к штрафной площади «Ростова», готовится стандарт «Краснодара».

90' Добавленное время 5 минут.

Статистика матча 2 Удары в створ 2 7 Удары мимо 8 46% Владение мячом 54% 4 Угловые удары 2 1 Офсайды 1

90' Желтая карточка показана главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву.

89' Удар Мелехина из-за пределов штрафной «Краснодара» после скидки от нападающего «Ростова» Роналдо, мяч мимо ворот прокатился.

87' Отчаянно футболисты обеих команд бьются на каждом участке поля. Счет по фолам 17 — 17.

85' Подача к воротам «Ростова», но в процессе борьбы за мяч нарушил правила нападающий гостей Джон Кордоба.

84' Желтая карточка показана Виктору Мелёхину.

83' По прежнему в игре много борьбы и единоборств.

81' В высоком темпе развивается игра, обе команды стремятся атаковать.

80' Желтая карточка показана Даниле Прохину.

80' Олакунле Олусегун прорывался за счет дриблинга к воротам «Краснодара», чисто у него мяч отобрал в падении защитник гостей Жубал.

79' Замена у «Краснодара»: Сергей Петров вышел, ушел Кристиан.

77' Мощный удар Валентина Пальцева с края штрафной площади «Ростова», мяч в сетку с внешней стороны ворот попал.

76' Удар Кучаева из пределов штрафной «Краснодара» в самоотверженном прыжке заблокировал защитник гостей Оласа.

75' Удар головой Роналдо из пределов штрафной «Краснодара» с усложнением от защитника гостей Пальцева, мяч мимо ворот полетел.

«Ростов» — «Краснодар» В контакте ФК «Ростов»

74' Падение Андрея Ланговича в штрафной площади «Краснодара», но главный судья пенальти в пользу «Ростова» не назначает.

73' Продолжает атаковать «Краснодар» на эмоциях после забитого гола.

71' Гоол! 1:1. Лукас Оласа с левой ноги послал мяч в левый от себя угол ворот «Ростова», вратарь Артём Петров прыгнул в противоположный.

70' Замена у «Ростова»: Иван Комаров вышел, ушел Тимур Сулейманов.

70' После проверки ВАР, определено: назначен пенальти в ворота «Ростова».

69' Мяч в руку попал защитнику «Ростова» Сако в собственной штрафной площади, главный судья Андрей Прокопов побежал за пределы поля смотреть монитор ВАР на предмет пенальти в пользу «Краснодара».

67' Серия забросов к воротам «Ростова», внимательно играют в обороне хозяева, не позволяя игрокам «Краснодара» наносить удары по своим воротам.

64' Увереннее стали действовать игроки «Ростова» и отодвигают владение мяча футболистами «Краснодара» на чужую половину поля за счет прессинга.

62' Гоол! 1:0. Олакунле Олусегун выведенный остроумной передачей Андрея Ланговича на убойную позицию в штрафной площади «Краснодара», технично покатил мяч мимо вратаря гостей Агкацева в сетку.

62' Скидка головой Пальцева в штрафной «Ростова» до партнёра по «Краснодару» не дошла.

59' Вывели полузащитника «Краснодара» Кристиана на хорошую позицию для удара в штрафной площади «Ростова», но посла мяч мимо ближнего угла ворот хозяев бразильский полузащитник гостей.

58' Удар Олакунле Олусегуна из пределов штрафной «Краснодара» в акробатическом прыжке, мяч мимо створа ворот пролетел.

57' Удар Лукаса Оласы с подбора из-за пределов штрафной «Ростова» с отскока от газона, мяч выше ворот полетел.

«Ростов» — «Краснодар» В контакте ФК «Краснодар»

55' Замены в составе «Краснодара»: Валентин Пальцев, Александр Черников и Магомед Оздоев вышли, ушли Илья Вахания, Даниил Уткин и Дмитрий Воробьёв.

54' Выдвинулись футболисты «Краснодара» в высокий прессинг, заставляя ростовчан играть длинной передачей вперёд.

53' Удар Ленини из-за пределов штрафной «Ростова» заблокировал защитник хозяев Сако.

52' Даниил Уткин сбил в центре поля полузащитника «Ростова» Константина Кучаева, прерывая развитие атаки хозяев.

50' В среднем темпе начинается второй тайм.

48' Прострел Олусегуна вдоль ворот «Краснодара» на нападающего «Ростова» Сулейманова прервал защитник гостей Жубан.

47' В атаке «Ростов», игроки «Краснодара» внимательно обороняются.

46' Второй тайм начался! Без замен в перерыве.

45+2' Перерыв. В боевом первом тайме, ничейный исход закономерен.

45+1' Желтая карточка показана Тимуру Сулейманову.

45' Добавленное время 1 минута.

45' Желтая карточка показана Кристиану.

44' Не стесняются футболисты срывать атаки противника за счет мелких нарушений правил.

42' Подача Алексея Миронова с штрафного «Ростова» получилась неудачной, мяч в стоящего в стенке игрока «Краснодара» угодил.

40' Подача Жоау Батчи с штрафного «Краснодара», головой пробил защитник гостей Жубал, но послал мяч выше ворот «Ростова».

39' Желтая карточка показана Дмитрию Чистякову.

37' Желтая карточка показана Дмитрию Воробьёву.

«Ростов» — «Краснодар» В контакте ФК «Краснодар»

36' Кордоба прорывался к воротам «Ростова», чисто мяч у него отнял защитник хозяев Данила Прохин.

34' Нарушил правила нападающий «Ростова» Роналдо на защитнике «Краснодара» Майсоне Родригесе в борьбе за мяч около штрафной площади гостей.

33' Позиционная атака «Ростова» на половине поля «Краснодара» разворачивается.

32' Игроки «Краснодара» играя в пас подбираются к штрафной площади «Ростова».

29' Дмитрий Чистяков завалил в центре поля нападающего «Краснодара» Кордобу, срывая атаку гостей.

27' Подача Миронова с штрафного «Ростова» к воротам «Краснодара», сняли «верх» защитники гостей.

26' Виктор Мелёхин заработал фол на себе на половине поля «Краснодара», готовится стандарт «Ростова».

25' Удар с лету Тимура Сулейманова из пределов штрафной «Краснодара» после подачи от Мелёхина, в прыжке дотянулся до мяча вратарь гостей Агкацев и перевёл его на угловой «Ростова».

24' Удар Олусегуна с отскока от газона с дальней дистанции от ворот «Краснодара», мяч сильно мимо створа полетел.

22' В игре много стыков и единоборств, они зачастую и определяют вектор направления атаки.

20' Удар Уткина с линии штрафной «Ростова», мяч от груди защитника хозяев Сако улетел на угловой «Краснодара».

18' Удар Сулейманова с края штрафной «Краснодара», в прыжке переправил мяч на угловой «Ростова» вратарь гостей Станислав Агкацев.

17' Дальний удар Данилы Прохина по воротам «Краснодара», мяч мимо створа полетел.

15' Удар Кевина Ленини с штрафного «Краснодара» пришелся в одного из игроков «Ростова».

14' Данила Прохин сбил нападающего «Краснодара» Воробьева на подступах к штрафной «Ростова», готовится штрафной гостей.

«Ростов» — «Краснодар» В контакте ФК «Краснодар»

12' Подача Батчи в штрафную «Ростова», головой пробил нападающий «Краснодара» Кордоба, мяч рядом со штангой пролетел.

10' Удар Тимура Сулейманова из пределов штрафной «Краснодара» получился неточным.

09' Подача с штрафного «Краснодара» к воротам «Ростова» в исполнении Лукаса Оласы, «офсайд» был зафиксирован у гостей.

08' Желтая карточка показана Умару Сако.

06' Даниил Уткин сбил полузащитника «Ростова» Константина Кучаева на чужой половине поля, не стесняются гости фолить срывая атаки хозяев.

04' Андрей Лангович забросил мяч из-за боковой в штрафную «Краснодара», отбились гости.

03' С мячом футболисты «Ростова», активно их прессингуют игроки «Краснодара».

02' Завязывается борьба за инициативу в виде большого количества единоборств.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ростова».

До матча

14:14 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

14:05 Матч пройдет на «Ростов Арене», вмещающей 45 000 зрителей.

14:55 Главным судьей матча будет Андрей Прокопов из Ярославля.

14:47 Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Родригес, Жубал, Оласа, Вахания, Ленини, Батчи, Кристиан, Уткин, Кордоба, Воробьёв.

Стартовый состав «Ростова» В контакте ФК «Ростов»

14:45 Стартовый состав «Ростова»: Петров, Сако, Мелёхин, Прохин, Чистяков, Лангович, Миронов, Кучаев, Олусегун, Роналдо, Сулейманов.

14:30 За всю историю команды сыграли между собой 49 матчей. В 26 играх победил «Краснодар», в 5 «Ростов», оставшиеся 18 встреч завершились вничью.

14:26 Последняя игра между командами состоялась 29-го августа в рамках РПЛ в Краснодаре, тогда победили хозяева со счётом 1:0.

14:23 В своем предыдущем поединке «Краснодар» в Кубке России легко переиграл «Ахмат» — 3:0. До того «Краснодар» расписал паритет с «Динамо» — 1:1, а вот чуть раньше переиграл ЦСКА — 4:2. Команда не уступила в трех последних поединках.

14:21 Свой предыдущий поединок «Ростов» провел успешно, в Кубке страны переиграв «Локомотив» — 2:0. До того «Ростов» уверенно расправился с «Крыльями Советов» — 3:0, а вот поединок с «Зенитом» завершился паритетом — 2:2. Команда победила в четырех последних домашних матчах.

14:19 «Краснодар» на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона. При этом «Краснодар» лишь на пять очков отстает от лидера. А вот забить удалось 26 мячей при 19 пропущенных в свои ворота.

14:17 «Ростов» на текущий момент пребывает на 6-м месте турнирной таблицы. При этом «Ростов» на четыре очка отстает от пятой позиции. Команда отличилась 21 забитым мячом при 19 пропущенных в свои ворота.

14:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.51