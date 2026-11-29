Уфимцы с разгромом уступили СКА в своём 1300-м матче в КХЛ

Армейцы разгромили на своём льду «Салават Юлаев». Петербуржцы обеспечили себе преимущество в четыре шайбы за два периода, а в заключительной двадцатиминутке довели дело до крупной победы. Дублем в составе армейцев отметился Матвей Короткий, а Юрий Журавлёв забросил свою первую шайбу в КХЛ. Единственный гол уфимцев на счету Девина Броссо. Армейцы прервали серию из двух поражений, тогда как башкирский клуб впервые за пять матчей остался без набранных очков

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60' Окончен матч! СКА победил на своём льду «Салават Юлаев» со счётом 6:1. Армейцы набрали 32 очка и забрались в топ-8 Западной конференции, обогнав «Шанхайских Драконов». Уфимцы с 33 баллами тоже восьмые, но на Востоке. В следующем матче СКА сыграет на выезде с «Металлургом» (3 декабря), а «Салават Юлаев» в гостях встретится с «Ак Барсом» в «зелёном дерби» (1 декабря).

60' В атаке провели уфимцы последние мгновения встречи, но безрезультатно!

60' Минута до конца периода.

59' Цулыгин атаковал ворота СКА, но Иванов на месте.

59' Две минуты до конца третьего периода.

58' Гоооооол!!!! 6:1. В три передачи разорвали армейцы гостей, в результате Данил Аймурзин получил шайбу в центре чужой зоны и послал хоккейный снаряд под перекладину! Гримальдо и Уилсон в ассистентах!

Статистика матча 37 Удары в створ 31

57' 35:29 по броскам в створ — в пользу СКА.

56' В полном составе уфимцы.

56' Гооооол!!!! 5:1. Егор Савиков плотно стрельнул от вершины правого круга, Бочарову закрыли обзор, и он не смог среагировать на бросок!

56' Удаление у «Салавата Юлаева»: малым штрафом наказан Глеб Кузьмин за игру высоко поднятой клюшкой.

55' На бросок Ефремова своим выстрелом ответил Короткий, но если уфимец попал в створ, то Матвей бросил мимо ворот.

54' Гооооол!!!!! 4:1. Быстрая атака удалась гостям, в процессе которой Маджио из правого круга сделал передачу на ближнюю штангу, откуда Загребин продлил на пятак в адрес Девина Броссо, который со второй попытки поразил сетку ворот СКА.

53' Совсем успокоилась игра! Длительное время нет ни моментов, ни бросков в створ.

52' Небольшое затишье в матче.

50' Уилсон с центра зоны бросил в створ, но без видимых проблем поймал шайбу Бочаров.

49' Короткий сделал прекрасную диагональную передачу на Атанасова, который с левого пятака бросал в противоход Бочарову, но вратарь уфимцев среагировал и эффектно поймал шайбу!

48' 15:9 по блокированным броскам в пользу «Салавата Юлаева».

47' Убежали в контратаку уфимцы, которую завершил хорошим броском Сучков с центра зоны, но Иванов ловушкой поймал шайбу.

46' Перехватили инициативу армейцы и длительное время находятся в чужой зоне.

45' 31:24 по броскам в створ в пользу СКА.

44' Дважды атаковал ворота хозяев Кузнецов, но с одним броском справился Иванов, а второй пришёлся мимо створа.

43' Шипачёв не попал в створ из хорошей позиции.

43' Дважды Цулыгин бросал в створ, но Иванов оба раза среагировал.

42' Снова Жаровский в ближнем бою сошёлся с Ивановым и опять данную дуэль выиграл вратарь армейцев.

42' Жаровский с правого фланга переместился на левый и забрался на пятак, но протолкнуть шайбу мимо Иванова не смог!

41' После передачи Дишковского от левого борта Короткий вывалился по центру на ворота гостей, но не смог переиграть Бочарова.

41' Третий период начался! Вбрасывание выиграли гости!

Итоги 2-го периода https://t.me/hcska

40' Окончен второй период! Во втором периоде СКА продолжил доминировать на льду и удвоил своё преимущество (4:0). Матвей Короткий оформил дубль броском с дальней дистанции, а Валентин Зыков воспользовался ошибкой гостей при выходе из своей зоны. Уфимцы не сумели реализовать большинство, а Сергей Иванов по-прежнему оставляет свои ворота в неприкосновенности.

40' Сучков из правого круга полез на ворота, но Иванова пробить пока не удаётся.

40' Последняя минута второго периода.

39' В полном составе «Салават Юлаев».

39' В полном составе СКА.

39' Зайцев прострелил на Уилсона и в упор завершал Скотт, но сумел среагировать Бочаров и спас команду!

38' К Цулыгину отскочила шайба в центр чужой зоны, Ярослав мощно бросил в створ, но Иванов парировал.

37' Удаление у «Салавата Юлаева»: малым штрафом наказан Александр Жаровский за игру высоко поднятой клюшкой.

37' Удаление у СКА: малым штрафом наказан Андрей Педан за подножку.

37' Глотов слева с острого угла завершал прострел партнёра, но Бочаров справился.

35' Гооооол!!!!! 4:0. Ошиблись гости в своей зоне, Андрей Педан перехватил шайбу у Маджио, сыграл на Валентина Зыкова, который расстрелял ворота Бочарова!

35' Вновь остановка в игре — теперь Нугманову досталось по лицу. Здоровья Амиру.

34' 12:6 по блокированным броскам в пользу уфимцев.

33' 25:11 по броскам в створ — впереди СКА.

32' Гооооол!!!! 3:0. Снова Матвей Короткий отличился отменным выстрелом с дальней дистанции, на этот раз с кистей, Бочаров не видел момента броска и не смог среагировать!

32' Штурмуют ворота гостей армейцы, в поте лица трудится Бочаров.

31' С центра чужой зоны стрельнул в створ Педан, но Бочаров вновь выручил!

30' Голдобину шайба попала в лицо, кровь на льду — пауза в игре. Здоровья Николаю!

30' Более трёх минут идёт игра без пауз.

29' В полном составе СКА.

29' С пятака атаковал Жаровский, но умудрился не попасть с убойной позиции!

28' 5 на 4 формат — «Салават Юлаев» в полном составе.

27' 2 в 1 убежали армейцы, Недопёкин атаковал ворота гостей, но не попал в створ.

27' 4 на 3 формат, большинство у гостей.

27' Удаление у СКА: малым штрафом наказан Рокко Гримальди за подножку.

26' Глотов бросил со средней дистанции, но Бочаров черенком клюшки отразил шайбу.

26' Формат 4 на 4.

26' Обоюдное удаление у команд: за грубость двухминутными штрафами наказаны Амир Нугманов и Девин Броссо.

26' Броссо вызвал на бой Нугманова, но Амир благоразумно отказался от этого предложения.

25' Куча мала на пятаке, настоящий завал из хоккеистов, человек 5-6 там оказалось!

24' Сёмин набросил на ворота, но Бочаров отбил шайбу, пытались добить уфимцы, но не позволили этого сделать защитники армейцев, зачистив пятак.

23' Потерял шайбу на своём пятаке Жаровский и мог его наказать Зыков, но не сумел переиграть Бочарова.

22' Горшков слева опасно атаковал ворота хозяев, но Иванов щитком парировал, пытался добить Ефремов, но вратарь армейцев вновь выручил.

22' Гримальди обыграл Цулыгина и слева выбрался на пятак, однако Бочарова дуэль проиграл.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли гости.

Итоги 1-го периода https://t.me/hcska

20' Окончен первый период! СКА активнее провёл первый период и обеспечил себе преимущество в две шайбы (2:0). Счёт открыл Юрий Журавлёв, забросивший свою первую шайбу в КХЛ, а в концовке отрезка Матвей Короткий реализовал большинство. Уфимцы имели несколько хороших возможностей отличиться, однако Сергей Иванов сохранил свои ворота в неприкосновенности.

20' Сами себе чуть не привезли армейцы, Алалыкин трижды пытался завершить, но с одним из бросков справился Иванов, а другие два заблокировали Савиков и Атанасов.

20' В полном составе «Салават Юлаев».

20' Последняя минута первого периода.

19' СКА играет в полном составе.

19' 4 на 4 формат.

19' Гоооооол!!!! 2:0. С вершины левого круга Матвей Короткий мощнейшим броском в касание забросил шайбу в сетку ворот гостей!

18' 4 на 3 формат.

18' Удаление у уфимцев: малым штрафом наказан Данил Алалыкин за подножку.

18' Глотов опасно прострелил на пятак, там завершал Короткий, но Бочаров выручил!

17' Формат 4 на 4.

17' Теперь уже удаление у СКА: малым штрафом наказан Валентин Зыков за задержку соперника.

17' Удаление у «Салавата Юлаева»: малым штрафом наказан Дин Стюарт за подножку.

16' Сёмин слева от синей линии набросил на пятак, Уилсон пытался подправить, но Бочаров сумел среагировать и поймать шайбу.

15' 9:4 по броскам в створ в пользу СКА.

14' Загребин справа с острого угла бросал в створ, но Иванов справился.

13' Педан стрельнул с дальней дистанции, но Бочаров на месте.

12' Глотов трижды бросал в створ ворот гостей, но два раза выручил Бочаров, а один раз шайба пролетела мимо створа.

11' В ответной атаке угрожал воротам гостей Нугманов, но Бочаров среагировал и смог отразить шайбу.

11' Кузнецов справа прострелил на пятак СКА, но Броссо не смог попасть по шайбе, а ворота были практически пустыми.

10' С нулевого угла бросал Алексеев, но Иванов справился.

10' В полном составе «Салават Юлаев».

09' Довольно уверенно обороняются уфимцы.

08' Справился Бочаров с дальним броском Савикова.

08' Удаление у «Салавата Юлаева»: малым штрафом наказан Ярослав Цулыгин за подножку.

07' 4:1 по броскам в створ — впереди СКА.

06' Гооооол!!!! 1:0. С дальней дистанции в касание бросил Юрий Журавлёв и поразил сетку ворот гостей, отправив шайбу в левый угол! Это первый гол Юрия в КХЛ.

04' Уилсон подправлял шайбу после наброса Гримальди, но среагировал Бочаров.

03' Атанасов плотно бросил от левого борта, но Бочаров смог поймать шайбу.

02' С неудобной руки бросал Голдобин практически с нулевого угла, но каркас ворот спас гостей.

02' В хорошей позиции ждал шайбу на пятаке Броссо, но передача до него не дошла.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

13:57 Команды появились на льду. Матч скоро начнётся!

13:50 Главный судья: Виктор Спирин (Тюмень, Россия); Главный судья: Никита Шалагин (Пермь, Россия); Линейный: Никита Поляков (Беларусь); Линейный: Денис Горюхин (Уфа, Россия).

13:40 Основные вратари: Сергей Иванов и Иван Бочаров.

13:32 «Салават Юлаев»: Семён Вязовой, Иван Бочаров, Александр Алексеев, Сергей Варлов, Евгений Кулик, Никита Зоркин, Руслан Педан, Ярослав Цулыгин, Дин Стюарт, Ефим Гуркин, Артём Горшков, Максим Загребин, Глеб Кузьмин, Девин Броссо, Данил Алалыкин, Владислав Ефремов, Максим Кузнецов, Егор Сучков, Мэттью Маджио, Вадим Шипачёв, Александр Жаровский, Алан Шайхлисламов.

Стартовый состав «Салавата Юлаева» https://t.me/Yulaev_salavat

13:30 СКА: Сергей Иванов, Артемий Плешков, Андрей Педан, Сергей Сапего, Егор Савиков, Владислав Сёмин, Юрий Журавлёв, Алексей Маклюков, Никита Зайцев, Василий Глотов, Василий Атанасов, Скотт Уилсон, Рокко Гримальди, Никита Недопёкин, Данил Аймурзин, Никита Дишковский, Матвей Короткий, Герман Суздорф, Николай Голдобин, Амир Нугманов, Макар Масиянский, Валентин Зыков.

Стартовый состав СКА https://t.me/hcska

13:25 Матч пройдёт на льду «СКА Арены» (Санкт-Петербург, Россия).

13:15 В рамках КХЛ соперники провели 36 очных встреч: 20 побед одержали петербуржцы, 16 — уфимцы. Армейцы выиграли шесть из восьми предыдущих домашних противостояний с башкирским клубом, в том числе четыре подряд. В минувшем сезоне команды обменялись победами на своём льду: в ноябре «Салават Юлаев» оказался сильнее со счётом 2:1, а в феврале СКА взял реванш (4:0). В четырёх из пяти последних очных матчей было заброшено не более пяти шайб. В текущем чемпионате соперники встретятся впервые.

13:05 Уфимцы заработали 33 очка в 30 встречах и располагаются на восьмой позиции Восточной конференции. Команда Виктора Козлова одержала 15 побед при 15 поражениях и разнице шайб 92:93. В четырёх предыдущих матчах башкирский клуб набрал семь очков из восьми возможных, последовательно обыграв «Адмирал» (6:5), «Барыс» (5:3) и «Нефтехимик» (5:4 ОТ), а затем уступив минскому «Динамо» (3:4 ОТ). За этот отрезок уфимцы забросили 19 шайб. В числе наиболее результативных хоккеистов команды Александр Жаровский, заработавший 24 (11+13) очка в 27 встречах. Защитник Алексей Алексеев набирает очки три матча подряд, отметившись голом и тремя результативными передачами.

12:55 Петербуржцы находятся за пределами зоны плей-офф, занимая девятое место в Западной конференции с 30 очками после 30 матчей. В активе армейцев 14 побед при 16 поражениях и разнице шайб 89:93. Подопечные Андрея Разина после гостевых успехов в противостояниях с «Нефтехимиком» (3:2) и «Сочи» (5:2) уступили на своём льду «Локомотиву» (2:3) и «Барысу» (4:7). Серия домашних поражений СКА достигла пяти встреч. Лидером петербуржцев по системе «гол+пас» является Николай Голдобин, набравший 26 очков. Вместе с Василием Глотовым он набирает очки на протяжении четырёх матчей, за которые оба нападающих забросили по три шайбы и отдали по две результативные передачи.

12:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.05.