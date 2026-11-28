В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет в Санкт-Петербурге 29 ноября, начало — в 14:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.05.

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СКА

Турнирное положение: Сложно это представить, но СКА вне зоны плей-офф. Питерцы занимают 9-е место в таблице Запада с 30-ю очками в активе после такого же количества встреч.

Вся борьба еще впереди, ведь подопечные Андрея Разина отстают от «Шанхайских Драконов» на один балл, сыграв на две игры больше. Но при такой игре, как в последнем матче, у СКА будут проблемы.

Последние матчи: В прошедшей встрече у питерцев случился полный кошмар. СКА уступил «Барысу» на своей площадке со счетом 4:7, пропуская по паре шайб в каждом периоде.

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В последних 7-и встречах питерцы проиграли пять раз при двух победах. За этот отрезок СКА обыгрывал «Нефтехимик» (3:2) и «Сочи» (5:2), а также уступал «Локомотиву» (2:3), «Трактору» (1:5), «Динамо» Мн (1:4) и московскому «Динамо» (1:2 ОТ).

Не сыграют: Захар Бардаков, Линус Вайссбак, Валентин Зыков и Игорь Ларионов (у всех — травмы).

Состояние команды: Пока что СКА выиграл меньше матчей при Андрее Разине, чем при Игоре Ларионове во главе команды. В эту статистику сложно поверить, но это реальность. Нынешний тренерский штаб СКА все никак не может подкрутить настройки игроков, которые обладают мастерством. Да и вообще у СКА один из самых мощных составов во всей лиге.

Многие эксперты говорили о том, что у СКА под руководством Ларионова в обороне проходной двор. А ведь в последних двух встречах у питерцев 10 пропущенных шайб. Возможно, Андрею Разину нужно еще время, чтобы поставить свой стиль игры в СКА, но команда до сих пор находится вне зоны плей-офф.

В последних трех очных встречах команда из Петербурга дважды обыгрывала «Салават Юлаев» при одном поражении. Получится ли у СКА на сей раз одолеть уфимцев? Подопечные Виктора Козлова набрали хороший ход, питерцам будет тяжело...

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Уфимцы занимают 8-е место в таблице Востока с 33 очками в активе, балансируя на грани вылета из зоны плей-офф. «Салават Юлаев» имеет такое же количество баллов, как и у «Ак Барса», который занимает 9-ю строчку.

Стоит отметить, что подопечные Виктора Козлова далеко не лучшим образом выступают в гостях. По этому показателю «Салават Юлаев» занимает 9-е место на Востоке, набрав 15 очков из 28-и возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке уфимцы уступили минскому «Динамо» в овертайме со счетом 3:4. Матчем ранее «Салават Юлаев» в том же овертайме одолел «Нефтехимик» (5:4 ОТ).

Подопечные Козлова набирают очки в последних 4-х встречах. За этот период «Салават Юлаев» также одержал победу над «Барысом» (5:3) и «Адмиралом» (6:5).

Не сыграют: Григорий Панин, Шелдон Ремпал и Никита Щербаков (у всех — травмы).

Состояние команды: «Салават Юлаев» стабильно набирает очки в последнее время, но игру команды нельзя назвать стабильной. Уфимцы потеряли преимущество в две шайбы в матче против «Нефтехимика», а во встрече с минчанами совершили камбэк.

Важно, что в состав команды вернулся ведущий защитник Александр Алексеев, который в первом же матче после травмы забросил шайбу. Этот игрок обороны точно придаст защитной линии «Салавата Юлаева» качества и надежности.

В последнее время уфимцы мегарезультативны. В предыдущих четырех встречах «Салават Юлаев» забросил 19 шайб при 16-и пропущенных. Сплошной карнавал.

На что ставят в матче СКА — Салават Юлаев Букмекерские коэффициенты на матч СКА — Салават Юлаев: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

СКА проиграл два последних матча, пропустив 10 шайб за этот период

В последних 4-х встречах «Салават Юлаев» забросил 19 шайб при 16-и пропущенных

В последних 3-х очных встречах СКА дважды обыгрывал «Салават Юлаев»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА букмекерами оценивается в 2.15, ничья — в 4.20, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 1.95.

Прогноз: У «Салавата Юлаева» сумасшедшая реализация в последних матчах, но и оборона трещит. Прогнозируем голевую феерию.

3.05 Обе забьют 2.5 больше Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на матч СКА — «Салават Юлаев» позволит вывести на карту выигрыш 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: Обе забьют 2.5 больше за 3.05.

Прогноз: СКА сделает все возможное, чтобы реабилитироваться после кошмарной встречи против «Барыса», где питерцы проиграли со счетом 4:7.

2.15 Победа СКА Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч СКА — «Салават Юлаев» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа СКА за 2.15.