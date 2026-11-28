В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет в «Леново Центре» 29 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.
«Каролина»
Турнирное положение: Заработав в 25 матчах 41 очко, «Каролина» возглавляет таблицу Восточной конференции. Ближайшего преследователя — «Оттаву» — «Харрикейнз» опережают на 6 турнирных пунктов на момент написания.
Последние матчи: Из двух встреч с «Сиэтлом», состоявшихся с интервалом в два дня в рамках Глобальной серии в Хельсинки, «Каролина» вышла победителем (4:1, 5:1).
Поражение от «Монреаля» (1:2, ОТ) команда Рода Бриндамора компенсировала сверхрезультативной домашней победой над «Эдмонтоном» (7:4). Еще два успешных матча «Харрикейнз» провели на площадках «Рейнджерс» (5:2) и «Тампы-Бэй» (3:1).
Не сыграют: Николай Элерс, К’Андре Миллер.
Состояние команды: В чемпионской игре «Каролины» сейчас трудно выделить слабое звено. При традиционно высоком качестве обороны «Харрикейнз» превосходят подавляющее большинство топ-конкурентов в результативности.
В 25 матчах на момент написания «Каролина» забросила 103 шайбы, уступая по этому показателю только «Эдмонтону». В восьми последних встречах команда Рода Бриндамора одержала семь побед и заработала 15 очков из 16 возможных.
«Оттава»
Турнирное положение: В активе «Оттавы» — 35 очков после 26 матчей на момент публикации и 2-я строчка в таблице Востока. Идущий третьим «Нью-Джерси» отстает от канадцев на 1 балл.
Последние матчи: В двух недавних гостевых встречах «Оттава» взяла верх над «Питтсбургом» (4:1) и «Виннипегом» (2:1).
Исключительно результативным оказался домашний матч с «Филадельфией», завершившийся поражением канадцев (5:6, ОТ).
На своем льду команда Трэвиса Грина также провела две успешные встречи, обыграв «Лос-Анджелес» (4:2) и «Калгари» (2:1). В недавнем гостевом матче «Сенаторз» уступили «Флориде» (3:5).
Не сыграют: Уильям Эклунд, Уоррен Фогель, Хейден Ходжсон, Андре Бураковски.
Состояние команды: В условиях высочайшей конкуренции «Оттаве» удалось войти в число лидеров Востока. Немалая заслуга в турнирном прогрессе канадцев принадлежит вратарям.
В десяти последних на момент написания матчах команда Трэвиса Грина одержала восемь побед и только раз осталась без турнирных приобретений. Четырежды на этом отрезке «Сенаторз» не пропускали больше одной шайбы.
Статистика для ставок
- «Каролина» победила «Оттаву» в четырех последних личных встречах
- В трех из четырех последних личных встреч было забито 4 и менее голов
- «Каролина» победила «Оттаву» в семи из восьми последних матчей дома
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.98, ничья — в 4.32, победа «Оттавы» — в 3.39.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.
Прогноз: «Оттава» набрала хороший ход и сейчас редко уступает соперникам в основное время. Даже при территориальном преимуществе «Каролины» канадцы могут сохранить равновесие за счет надежности в своей зоне.
Ставка: «Оттава» не проиграет за 1.88.
Прогноз: Тяжелейшая выездная серия располагает к более экономному хоккею в исполнении «Оттавы». При нынешнем качестве обороны «Каролины» результативность встречи во многом будет зависеть от хозяев.
Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.00.