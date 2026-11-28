«Оттава» будет вгрызаться в лидера конференции?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет в «Леново Центре» 29 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

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«Каролина»

Турнирное положение: Заработав в 25 матчах 41 очко, «Каролина» возглавляет таблицу Восточной конференции. Ближайшего преследователя — «Оттаву» — «Харрикейнз» опережают на 6 турнирных пунктов на момент написания.

Последние матчи: Из двух встреч с «Сиэтлом», состоявшихся с интервалом в два дня в рамках Глобальной серии в Хельсинки, «Каролина» вышла победителем (4:1, 5:1).

Поражение от «Монреаля» (1:2, ОТ) команда Рода Бриндамора компенсировала сверхрезультативной домашней победой над «Эдмонтоном» (7:4). Еще два успешных матча «Харрикейнз» провели на площадках «Рейнджерс» (5:2) и «Тампы-Бэй» (3:1).

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Не сыграют: Николай Элерс, К’Андре Миллер.

Состояние команды: В чемпионской игре «Каролины» сейчас трудно выделить слабое звено. При традиционно высоком качестве обороны «Харрикейнз» превосходят подавляющее большинство топ-конкурентов в результативности.

В 25 матчах на момент написания «Каролина» забросила 103 шайбы, уступая по этому показателю только «Эдмонтону». В восьми последних встречах команда Рода Бриндамора одержала семь побед и заработала 15 очков из 16 возможных.

«Оттава»

Турнирное положение: В активе «Оттавы» — 35 очков после 26 матчей на момент публикации и 2-я строчка в таблице Востока. Идущий третьим «Нью-Джерси» отстает от канадцев на 1 балл.

Последние матчи: В двух недавних гостевых встречах «Оттава» взяла верх над «Питтсбургом» (4:1) и «Виннипегом» (2:1).

Исключительно результативным оказался домашний матч с «Филадельфией», завершившийся поражением канадцев (5:6, ОТ).

На своем льду команда Трэвиса Грина также провела две успешные встречи, обыграв «Лос-Анджелес» (4:2) и «Калгари» (2:1). В недавнем гостевом матче «Сенаторз» уступили «Флориде» (3:5).

Не сыграют: Уильям Эклунд, Уоррен Фогель, Хейден Ходжсон, Андре Бураковски.

Состояние команды: В условиях высочайшей конкуренции «Оттаве» удалось войти в число лидеров Востока. Немалая заслуга в турнирном прогрессе канадцев принадлежит вратарям.

В десяти последних на момент написания матчах команда Трэвиса Грина одержала восемь побед и только раз осталась без турнирных приобретений. Четырежды на этом отрезке «Сенаторз» не пропускали больше одной шайбы.

На что ставят в матче Каролина — Оттава Букмекерские коэффициенты на матч Каролина — Оттава: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Каролина» победила «Оттаву» в четырех последних личных встречах

В трех из четырех последних личных встреч было забито 4 и менее голов

«Каролина» победила «Оттаву» в семи из восьми последних матчей дома

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.98, ничья — в 4.32, победа «Оттавы» — в 3.39.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: «Оттава» набрала хороший ход и сейчас редко уступает соперникам в основное время. Даже при территориальном преимуществе «Каролины» канадцы могут сохранить равновесие за счет надежности в своей зоне.

1.88 «Оттава» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Каролина — Оттава позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: «Оттава» не проиграет за 1.88.

Прогноз: Тяжелейшая выездная серия располагает к более экономному хоккею в исполнении «Оттавы». При нынешнем качестве обороны «Каролины» результативность встречи во многом будет зависеть от хозяев.

2.00 Тотал меньше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Каролина — Оттава принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.00.