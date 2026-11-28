В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 29 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.
«Сент-Луис»
Турнирное положение: С 29 очками, набранными в 25 матчах, «Сент-Луис» удерживает 8-ю позицию Западной конференции, по дополнительным показателям опережая «Юту» и на 1 балл уступая «Виннипегу».
Последние матчи: В течение пяти дней «Сент-Луис» одержал четыре победы подряд. На своем льду «Блюз» обыграли «Анахайм» (8:6) и «Нью-Джерси» (9:6), а между домашними встречами разгромили «Питтсбург» (5:2).
Локального успеха команда Джима Монтгомери добилась дома в матче с «Эдмонтоном» (5:4, Б). «Плюсовая» серия «Блюз» прервалась в гостевой встрече с «Айлендерс» (2:3, бул.).
Не сыграют: Павел Бучневич, Брендон Карло, Диллон Дюбе, Коннор Макмайкл, Джимми Снаггеруд.
Состояние команды: С недавних пор «Сент-Луис» заметно преобразился в атаке. При нынешней результативности «Блюз» не кажутся второстепенными участниками борьбы за плей-офф.
Без учета матча с «Далласом» команда Джима Монтгомери зафиксировала шесть побед в восьми встречах. В четырех играх из предыдущих пяти «Сент-Луис» забивал четыре шайбы и более в основное время.
«Вашингтон»
Турнирное положение: Заработав в 22 матчах 22 очка, «Вашингтон» обосновался на 12-м месте в таблице Востока. «Кэпиталз» уступают 11-й «Филадельфии» 2 зачетных балла на момент публикации.
Последние матчи: Дважды за три дня «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» — в гостях (2:5) и дома (4:7). С крупным поражением столичные хоккеисты вернулись и с площадки «Тампы-Бэй» (2:5).
Далее команда Спенсера Карбери потерпела поражения в домашней встрече с «Баффало» (3:6) и на льду «Бостона» (5:7). Безобразную серию «Кэпиталз» прервали 26 ноября, разгромив «Филадельфию» (7:3).
Не сыграют: Венсан Деарне, Джордан Кайру, Расмус Сандин.
Состояние команды: Летнее усиление атаки «Вашингтона» принесло свои плоды, но в условиях нынешнего сезона «Кэпс» теряют слишком много очков из-за небрежной игры в обороне.
В десяти последних матчах — без учета игры с «Флоридой» — команда Спенсера Карбери потерпела семь поражений. Каждая проигранная встреча сопровождалась пятью и более пропущенными шайбами.
Статистика для ставок
- «Сент-Луис» победил «Вашингтон» в четырех из пяти последних матчей дома
- «Вашингтон» не забивал больше одного гола в трех из пяти последних личных встреч на территории «Сент-Луиса»
- В трех из четырех последних личных встреч было забито 7 и более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сент-Луиса» оценивается букмекерами в 2.33, ничья — в 4.42, победа «Вашингтона» — в 2.67.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.47, на тотал меньше 5.5 — за 2.39.
Прогноз: «Сент-Луис» набрал приличный ход, чего не скажешь о столичном клубе. Особенно убедительны «Блюз» в последнее время в домашних стенах.
Ставка: «Сент-Луис» победит в матче за 1.81.
Прогноз: В последних встречах оборона «Вашингтона» совершенно не справлялась с атакующим хоккеем соперников. На этом фоне эффективная атака «Блюз» сулит столичным гостям большие проблемы.
Ставка: Индивидуальный тотал «Сент-Луиса» больше 3.5 за 2.12.