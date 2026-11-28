прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Калгари». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 29 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.

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«Рейнджерс»

Турнирное положение: В 24 матчах на момент публикации «Рейнджерс» заработали 27 очков, с которыми занимают 9-е место в таблице Восточной конференции, на 2 зачетных балла отставая от «Айлендерс».

Последние матчи: Успешно «Рейнджерс» провели две недавние выездные встречи в Канаде, обыграв «Калгари» (3:1) и разгромив «Ванкувер» (5:1). Третью победу подряд ньюйоркцы одержали дома над «Монреалем» (3:1).

Хуже для команды Майка Салливана сложились две недавние встречи. На своем льду «Рейнджерс» крупно уступили «Каролине» (2:5), а затем сгорели на площадке «Баффало» (1:5).

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Не сыграют: Игорь Шестеркин, Адам Сикора, Джо Велено, Павел Дорофеев, Оливер Бьоркстранд, Альбертс Смитс, Гейб Перро.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Рейнджерс» заметно преобразились в игровом отношении. Ньюйоркцы стали значительно агрессивнее в атаке и вернулись в число претендентов на плей-офф.

Без учета игры с «Чикаго» в ночь на 28 ноября команда Майка Салливана одержала шесть побед в девяти встречах. В домашних стенах «Рейнджерс» зафиксировали десять побед в 13 предыдущих матчах.

«Калгари»

Турнирное положение: На счету «Калгари» — 24 очка после 26 матчей. В таблице Запада канадцы располагаются на 11-й строчке, на 1 турнирный пункт отставая от «Анахайма».

Последние матчи: За крупным выездным поражением от «Анахайма» (1:6) последовала убедительная победа «Калгари» над «Сан-Хосе» (5:2).

Обе встречи по возвращении домой канадцы проиграли — «Миннесоте» (1:4) и «Чикаго» (3:4, ОТ).

Третье поражение подряд команда Райана Хуски потерпела в гостевом матче с «Оттавой» (1:2), а двумя днями позже в Пенсильвании «Флэймз» прибили «Питтсбург» (6:3).

Не сыграют: Кевин Баль, Джонатан Юбердо, Мартин Поспишил, Коннор Зэри, Морган Фрост.

Состояние команды: Перестройка «Калгари» сопровождается закономерными игровыми трудностями. Обновленному составу «Флэймз» особенно не хватает мастерства в завершении атак.

На момент 26 сыгранных матчей канадцы из Альберты входят в тройку самых нерезультативных команд Запада с 67 голами на счету. В четырех из восьми предыдущих встреч «Калгари» не забивал больше одного гола.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» победили «Калгари» в двух предыдущих матчах

В семи из восьми последних личных встреч было забито 5 и менее голов

«Калгари» не забивал больше одного гола в трех из шести последних личных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 1.86, ничья — в 4.47, победа «Калгари» — в 3.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 5.5 — за 2.15.

Прогноз: Оборона «Калгари» далека от образцовой, а кадровые потери ограничивают еще и атакующий потенциал канадцев. В Нью-Йорке «Рейнджерс» предельно хороши и наверняка воспользуются нынешним игровым дисбалансом соперника.

1.99 «Рейнджерс» победят с форой -1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Рейнджерс — Калгари принесёт чистый выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: «Рейнджерс» победят с форой -1 за 1.99.

Прогноз: При скромной результативности в равных составах «Калгари» многое дает реализация большинства. Однако ньюйоркцы в этом сезоне здорово нейтрализуют численное преимущество соперников.

1.73 Индивидуальный тотал «Калгари» меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.73 на матч Рейнджерс — Калгари принесёт чистый выигрыш 730₽, общая выплата — 1730₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Калгари» меньше 2.5 за 1.73.