прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Литтл Сизарс-арене» 29 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Детройт»

Турнирное положение: С 21 очком, набранным в 24 матчах, «Детройт» на момент написания находится на 13-й строчке Восточной конференции. От зоны плей-офф «Уингз» отделяют 8 баллов.

Последние матчи: В ходе недавней командировки во Флориду «Детройт» уступил «Пантерз» (4:5) и всухую обыграл «Тампу-Бэй» (2:0). Возвращение на домашний лед омрачилось крупным поражением от «Бостона» (1:4).

В минувшие выходные команда Тодда Маклеллана потерпела еще одну неудачу, уступив «Айлендерс» (2:3). Гораздо успешнее «Ред Уингз» провели домашнюю встречу с «Ванкувером», разгромив канадцев (5:1).

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Не сыграют: Самуэль Монтембо, Вильям Валлиндер.

Состояние команды: Многострадальный «Детройт» испытывает проблемы в атаке. На фоне низкой эффективности впереди перспективы «Ред Уингз» в борьбе за плей-офф видятся весьма скромными.

Без учета встречи с «Коламбусом» команда Тодда Маклеллана потерпела семь поражений в девяти матчах. В шести проигранных встречах «Детройту» не удавалось преодолеть планку в две заброшенные шайбы.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: «Нэшвилл» после 24 матчей на момент написания обосновался на 6-й позиции Западной конференции с 31 очком, уступая по дополнительным показателям «Колорадо» и на 1 балл опережая «Виннипег».

Последние матчи: В середине продолжительной серии выездных встреч «Нэшвилл» одержал три победы подряд, разобравшись с «Лос-Анджелесом» (3:0), «Анахаймом» (4:2) и оказавшись точнее «Вегаса» в серии буллитов (3:2).

Заметно хуже команда Эндрю Брюнетта сыграла на площадках «Сан-Хосе» (2:4) и «Миннесоты» (3:7). В двух последних встречах «Предаторз» одолели дома «Питтсбург» (4:3), а в гостях — «Даллас» (3:1).

Не сыграют: Виллиам Трюдо.

Состояние команды: «Нэшвилл» постепенно оправдывает ожидания, связанные с классом его состава. Особенно заметно прибавили «Предаторз» в игре неравными составами.

Без учета встречи с «Ютой» 27 ноября команда Эндрю Брюнетта зафиксировала девять победных результатов в 11 матчах, однако в трех из четырех недавних игр «Нэшвилл» получал в свои ворота не менее трех шайб.

На что ставят в матче Детройт — Нэшвилл Букмекерские коэффициенты на матч Детройт — Нэшвилл: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Детройт» победил «Нэшвилл» в четырех из пяти предыдущих встреч

В трех последних личных встречах было забито 6 и более голов

«Детройт» забивал 3 и более голов в пяти из шести последних личных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.82, ничья — в 4.22, победа «Нэшвилла» — в 2.28.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: Ввиду затяжного игрового спада «Детройта» гости из Теннесси выглядят предпочтительнее. Нынешний «Нэшвилл» хорош в обороне и едва ли позволит хозяевам втянуть себя в открытый хоккей.

2.10 «Нэшвилл» не проиграет + ТМ 6.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Детройт — Нэшвилл принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: «Нэшвилл» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.10.

Прогноз: При невысоком качестве реализации «Детройту» особенно важно извлекать пользу из большинства. Однако «Предаторз» сейчас исключительно надежны при игре в численном меньшинстве.

1.94 Индивидуальный тотал «Детройта» меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Детройт — Нэшвилл принесёт прибыль 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Детройта» меньше 2.5 за 1.94.