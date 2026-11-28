В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Литтл Сизарс-арене» 29 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Детройт»
Турнирное положение: С 21 очком, набранным в 24 матчах, «Детройт» на момент написания находится на 13-й строчке Восточной конференции. От зоны плей-офф «Уингз» отделяют 8 баллов.
Последние матчи: В ходе недавней командировки во Флориду «Детройт» уступил «Пантерз» (4:5) и всухую обыграл «Тампу-Бэй» (2:0). Возвращение на домашний лед омрачилось крупным поражением от «Бостона» (1:4).
В минувшие выходные команда Тодда Маклеллана потерпела еще одну неудачу, уступив «Айлендерс» (2:3). Гораздо успешнее «Ред Уингз» провели домашнюю встречу с «Ванкувером», разгромив канадцев (5:1).
Не сыграют: Самуэль Монтембо, Вильям Валлиндер.
Состояние команды: Многострадальный «Детройт» испытывает проблемы в атаке. На фоне низкой эффективности впереди перспективы «Ред Уингз» в борьбе за плей-офф видятся весьма скромными.
Без учета встречи с «Коламбусом» команда Тодда Маклеллана потерпела семь поражений в девяти матчах. В шести проигранных встречах «Детройту» не удавалось преодолеть планку в две заброшенные шайбы.
«Нэшвилл»
Турнирное положение: «Нэшвилл» после 24 матчей на момент написания обосновался на 6-й позиции Западной конференции с 31 очком, уступая по дополнительным показателям «Колорадо» и на 1 балл опережая «Виннипег».
Последние матчи: В середине продолжительной серии выездных встреч «Нэшвилл» одержал три победы подряд, разобравшись с «Лос-Анджелесом» (3:0), «Анахаймом» (4:2) и оказавшись точнее «Вегаса» в серии буллитов (3:2).
Заметно хуже команда Эндрю Брюнетта сыграла на площадках «Сан-Хосе» (2:4) и «Миннесоты» (3:7). В двух последних встречах «Предаторз» одолели дома «Питтсбург» (4:3), а в гостях — «Даллас» (3:1).
Не сыграют: Виллиам Трюдо.
Состояние команды: «Нэшвилл» постепенно оправдывает ожидания, связанные с классом его состава. Особенно заметно прибавили «Предаторз» в игре неравными составами.
Без учета встречи с «Ютой» 27 ноября команда Эндрю Брюнетта зафиксировала девять победных результатов в 11 матчах, однако в трех из четырех недавних игр «Нэшвилл» получал в свои ворота не менее трех шайб.
Статистика для ставок
- «Детройт» победил «Нэшвилл» в четырех из пяти предыдущих встреч
- В трех последних личных встречах было забито 6 и более голов
- «Детройт» забивал 3 и более голов в пяти из шести последних личных встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.82, ничья — в 4.22, победа «Нэшвилла» — в 2.28.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.
Прогноз: Ввиду затяжного игрового спада «Детройта» гости из Теннесси выглядят предпочтительнее. Нынешний «Нэшвилл» хорош в обороне и едва ли позволит хозяевам втянуть себя в открытый хоккей.
Ставка: «Нэшвилл» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.10.
Прогноз: При невысоком качестве реализации «Детройту» особенно важно извлекать пользу из большинства. Однако «Предаторз» сейчас исключительно надежны при игре в численном меньшинстве.
Ставка: Индивидуальный тотал «Детройта» меньше 2.5 за 1.94.