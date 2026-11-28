прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 29 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.12.

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«Северсталь»

Турнирное положение: В 31 матче «Северсталь» заработала 38 очков, с которыми замыкает лидерскую тройку Западной конференции, на 1 зачетный балл опережая нижегородское «Торпедо».

Последние матчи: Ранее в четырех домашних встречах «Северсталь» обыграла «Ладу» (4:3) и «Сочи» (4:2), а с «Трактором» (4:3) и «Амуром» (3:2) разобралась по буллитам.

В Новосибирске команда Андрея Козырева пополнила победную серию еще одним успешным результатом, переиграв «Сибирь» (4:2), а двумя днями позднее уступила в Астане «Барысу» (1:2). В последней встрече при домашних трибунах «Северсталь» не справилась с «Сибирью» (0:2).

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Не сыграют: Геннадий Чалый, Иван Ремезовский, Иван Окунев, Тимофей Давыдов, Николай Буренов.

Состояние команды: Ноябрьские соревновательные недели в исполнении «Северстали» получились особенно содержательными. Череповчане вернули прежнюю выразительность в атаке.

До двух недавних поражений команда Андре Козырева выдала серию из шести побед. В рамках четырех матчей «Северсталь» забрасывала не менее четырех шайб.

«Локомотив»

Турнирное положение: На счету «Локомотива» — 45 очков после 30 матчей. В таблице Запада «железнодорожники» занимают 2-е место, на 1 пункт отставая от ЦСКА.

Последние матчи: С интервалом в два дня «Локомотив» одержал две сухие победы на своем льду, разгромив «Шанхайских Драконов» (5:0) и не оставив шансов «Сочи» (3:0).

Менее удачно для команды Дмитрия Квартальнова сложилась гостевая встреча с ЦСКА (2:4). Зато из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга ярославцы увезли победы над «Торпедо» (3:1) и СКА (3:2). Накануне в Тольятти «Локо» взял верх над «Ладой» (1:0).

Не сыграют: Александр Радулов.

Состояние команды: В статусе действующего чемпиона «Локомотив» по-прежнему задает высочайшую планку качества оборонительной игры и продолжает борьбу за лидерство на Западе.

В 30 матчах команда Дмитрия Квартальнова пропустила 46 голов — меньше других в лиге. В семи последних встречах «Локомотив» добился шести побед, только раз получив в свои ворота больше одной шайбы.

На что ставят в матче Северсталь — Локомотив Букмекерские коэффициенты на матч Северсталь — Локомотив: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Локомотив» победил «Северсталь» в четырех из пяти недавних матчей

В четырех из шести последних личных встреч было забито 4 и менее голов

«Локомотив» не забивал больше 2 голов в трех последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 3.44, ничья — в 4.41, победа «Локомотива» — в 1.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.51.

Прогноз: На фоне набравшей ход «Северстали» ярославцы едва ли отойдут от своего прагматичного хоккея. Организованность игры в обороне даст гостям преимущество над череповчанами.

2.12 «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч Северсталь — Локомотив принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.12.

Прогноз: Череповчанам будет непросто реализовать свои идеи в позиционном нападении против плотной обороны ярославцев. При этом и гости вряд ли станут форсировать события.

2.10 Тотал меньше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Северсталь — Локомотив принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.10.