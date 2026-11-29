«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью на стадионе «Хилл Дикинсон» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Команда Андони Ираолы провела неплохой матч и создала больше моментов, но в итоге увезла только одно очко и осталась на четвёртом месте. А Дэвид Мойес наверняка доволен результатом, его «Эвертон» закрепляется в десятке.

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90+4' И всё, финальный свисток звучит в дерби! Ничья в матче «Эвертона» и «Ливерпуля» означает, что хозяева с 17 очками остаются на 8 месте, а «красные» остаются на 4 месте с 22 очками. В середине недели «Ливерпулю» предстоит выезд с «Сандерленду», а «Эвертон» поедет в гости к «Астон Вилле».

90+3' Рёль вышел вместо Барри у «Эвертона».

90+2' Алиссон вышел далеко из ворот и отдал неточный пас в центр поля, но у Алькараса не было времени, чтобы подстроиться под удар, поэтому он отправил мяч обратно в руки бразильскому киперу.

90+1' Алькарас обыграл Керкеза на правом фланге и отлично простреливал в штрафную – ван Дейк перехватил.

90' А у «Ливерпуля» Кумас поменял Вирца.

89' Алькарас и Джонсон вышли у «Эвертона» вместо Грилиша и Дьюсбери-Холла.

Статистика матча 4 Удары в створ 3 5 Удары мимо 12 36 Владение мячом 64 5 Угловые удары 9 2 Офсайды 2 13 Фолы 8

87' Ньони получил жёлтую за срыв быстрой атаки «Эвертона».

84' Вирц здорово укротил мяч в штрафной и мягко скинул на Исака, а тот с левой не попал как следует по мячу.

82' Уже просто битва идёт у штрафной «Эвертона», искры летят после каждого подката защитников хозяев.

80' Хорош в своей вратарской Пикфорд! Кулаком снял мяч с головы Араухо и не дал пробить уругвайцу.

Пикфорд в игре globallookpress.com

79' Очередной угловой заработали гости.

77' Ван Дейк положил корпус и сильно пробил с ближней штанги, но попал в соперника!

76' «Ливерпуль» заработал угловой.

74' А у «Ливерпуля» Муньос и Араухо — вместо Фримпонга и Барколя.

74' Джордж и Армстронг выходят у «Эвертона» вместо Хэкни и Диблинга.

73' Дьюсбери-Холл подобрал мяч в штрафной и мощно пробил примерно с 11 метров, но попал в Барри! Свой же игрок помешал «Эвертону» выйти вперёд!

72' Грилиш заработал угловой для «Эвертона».

71' Пикфорд снова уверенно сыграл в своей штрафной и забрал мяч после навеса Фримпонга.

70' Грилиш в подкате снёс Макаллистера и заслуженно получил жёлтую карточку.

69' Барколя скинул к линии штрафной на Вирца, тот пробил вторым касанием, но без проблем для Пикфорда.

67' Макаллистер открылся в штрафной «Эвертона» и головой пробил после навеса Собослаи — выше ворот.

66' Дьюсбери-Холл протащил мяч по левому флангу и вроде бы наткнулся на фол Ньони, но арбитр не согласен.

64' Жаке блокирует удар Барри! Отлично прочитал траекторию защитник «Ливерпуля» и не дал мячу оказаться в воротах.

62' Миколенко решился на удар из-за штрафной и отправил мяч на трибуны.

60' Собослаи смещался с левого фланга и заработал штрафной в борьбе с О'Брайеном.

59' У «Ливерпуля» вместо Нгумоа выходит Ньони.

57' Барри выиграл верховую борьбу в штрафной и скинул во вратарскую, а там О'Брайен сфолил на Макаллистере.

55' Барколя вроде бы подстроился под мяч и в касание пробил из-за штрафной – мяч улетел в сторону углового флага.

«Эвертон» — «Ливерпуль» globallookpress.com

54' «Ливерпуль» убегал в опасную контратаку левым флангом, а Дьюсбери-Холл прочитал передачу Собослаи и перехватил мяч.

52' О'Брайен среагировал на отскок и первым касанием пробил с острого угла, но Алиссон на месте.

51' Грилиш заработал угловой, когда пытался прострелить с левого фланга.

48' Ван Дейк после навеса с угла поля пробил головой – выше ворот.

47' «Ливерпуль» заработал угловой после попытки удара Макаллистера.

46' Второй тайм стартовал! Без замен в перерыве.

«Эвертон» — «Ливерпуль» globallookpress.com

45+1' Перерыв на «Хилл Дикинсон»! Ничья в мерсисайдском дерби после первого тайма, пока что очень напряжённый и зрелищный матч. Отдыхаем 15 минут!

45' Арбитр добавил минуту к первому тайму дерби.

43' Дьюсбери-Холл потерял мяч у штрафной «Ливерпуля» и тут же нарушил правила на Керкезе.

41' Фримпонг ворвался в штрафную «Эвертона» после паса Вирца, скинул на Макаллистера, тот обыгрался в стенку с Собослаи и с левой пробил мимо ворот.

39' Дьюсбери-Холл сначала отлично сыграл на перехвате, а потом пошёл в дриблинг у своей штрафной и привёз ещё один угловой.

38' «Ливерпуль» заработал угловой после навеса Собослаи с правого фланга.

36' Фримпонг с правого фланга прострелил в штрафную, Исак первым оказался на мяче и не попал в створ.

34' Исак покатил в штрафную на Вирца, тот первым касанием подработал себе под удар, вторым пробил – Пикфорд спас!

32' Дьюсбери-Холл уже в который раз пытался забросить в направлении Барри, а нападающий не зацепился за мяч.

30' Грилиш вошёл в штрафную и навесил на дальнюю штангу – Барри головой не попал в створ.

29' «Эвертон» заработал угловой.

27' Грилиш сместился в центр с левого фланга и скинул под удар Хэкни, а тот попал в Дьюсбери-Холла.

25' ГОООООООООЛ! Сравнивает «Эвертон»! Дьюсбери-Холл закрутил подачу во вратарскую, а Фримпонг очень неуклюже пошёл на мяч и срезал его в свои ворота. 1:1, снова равенство в дерби!

Игроки «Эвертона» празднуют гол globallookpress.com

24' «Эвертон» заработал штрафной на правом фланге.

23' Исак развернулся в штрафной и проткнул мяч на Собослаи, тот скинул под удар Фримпонгу, а Жереми с линии штрафной отправил мяч на трибуны.

21' Гарнер безопасно остановил атаку «Ливерпуля» фолом у штрафной гостей.

19' «Эвертон» после пропущенного мяча не останавливает прессинг, а на мяче постоянно ищет Барри впереди. Пока что безуспешно.

17' Фримпонг почти заработал угловой на правом фланге, однако мяч ушёл за боковую от Грилиша.

«Эвертон» — «Ливерпуль» globallookpress.com

14' Дьюсбери-Холл на фланге поставил корпус Собослаи, но слишком рано упал. Арбитр не поверил капитану «Эвертона».

12' Пикфорд вовремя вышел из ворот и перехватил пас Нгумоа на Исака.

10' Гарнер в касание плотно пробил из-за штрафной – Жаке успел встать на пути мяча!

08' Грилиш протащил мяч по левому флангу и скинул на Барри, а тот был в офсайде.

07' Вирц пяткой красиво оставил мяч Исаку, тот тоже бил в касание, но попал в Кина.

05' ГООООООООЛ! Впереди «Ливерпуль»! Вирц подобрал мяч у штрафной «Эвертона» и скинул под удар Собослаи, а тот первым касанием шикарно уложил мяч в угол. 0:1, быстрый гол в дерби!

Гол Собослаи globallookpress.com

03' Гарнер плотно пробил со штрафного над стенкой – Алиссон перевёл мяч на угловой!

Штрафной Гарнера globallookpress.com

02' Фримпонг сфолил на Грилише недалеко от своей штрафной, опасный стандарт заработал «Эвертон».

01' «Ливерпуль» начал с центра поля, поехали!

До матча

14:55 Судейская бригада: главный арбитр — Майкл Оливер, ассистенты — Стюарт Берт и Джеймс Мэйнуэринг. Резервный судья — Фарай Халлам. За VAR отвечает Тони Харрингтон, его ассистент — Стив Мередит.

14:50 Отдельного внимания заслуживает форма Флориана Вирца. Немец создал 29 голевых моментов с игры в нынешнем чемпионате — больше любого другого футболиста АПЛ. В двух последних турах полузащитник одновременно забивал и отдавал голевую передачу. В истории «Ливерпуля» в Премьер-лиге делать это на протяжении трех матчей подряд удавалось только Мохамеду Салаху. Кроме того, постепенно раскрывается Брадли Барколя, который отметился четырьмя результативными передачами за пять последних встреч чемпионата.

14:45 Для Дэвида Мойеса это будет 30-е мерсисайдское дерби во главе «Эвертона», тогда как Андони Ираола впервые примет участие в этом противостоянии. Шотландец одержал всего четыре победы над красными, причем все они пришлись на его первый период работы в клубе. Ираола же может стать седьмым главным тренером «Ливерпуля», которому удалось выиграть дебютное дерби. Последним подобного успеха добился Юрген Клопп в апреле 2016 года.

14:40 Предстоящая встреча станет вторым мерсисайдским дерби на новом стадионе «Эвертона». В апреле нынешнего года хозяева были близки к ничьей после того, как Бету ответил на гол Мохамеда Салаха, однако на 100-й минуте победу красным принес Вирджил ван Дейк (2:1). Подобные концовки уже стали неприятной традицией для болельщиков «Эвертона». В истории АПЛ «Ливерпуль» шесть раз забивал победные мячи в ворота соседей на 90-й минуте или позднее. Ни одна другая команда не делала этого так часто в противостоянии с одним соперником.

14:35 За 248 предыдущих мерсисайдских дерби «Ливерпуль» одержал 102 победы, «Эвертон» оказался сильнее в 68 встречах, еще 78 матчей завершились вничью. В последние десятилетия преимущество красных стало особенно заметным. «Ириски» выиграли всего два из 31 предыдущего противостояния в Премьер-лиге. При этом «Ливерпуль» может одержать четвертую победу подряд над принципиальным соперником впервые с августа 1991 года.

14:30 А в таком составе начнёт «Ливерпуль»: Алиссон, Фримпонг, Жаке, ван Дейк, Керкез, Собослаи, Макаллистер, Барколя, Вирц, Нгумоа, Исак.

14:25 Стартовый состав «Эвертона» на сегодняшний матч: Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Кин, О'Брайен, Гарнер, Хэкни, Грилиш, Дьюсбери-Холл, Диблинг, Барри.

14:20 Перед международной паузой команда Дэвида Мойеса одержала три победы подряд во всех соревнованиях. Сначала «Эвертон» обыграл «Ньюкасл» в Кубке английской лиги (3:1), а спустя несколько дней оказался сильнее того же соперника в чемпионате (1:0). Затем ливерпульцы одержали волевую победу над «Ковентри» (3:1). Однако развить успех не удалось. В минувший понедельник «ириски» крупно уступили «Брентфорду» (0:4), причем еще до перерыва остались в меньшинстве из-за удаления Джеймса Тарковски.

14:15 Несмотря на болезненное поражение в Лондоне, «Эвертон» остается в числе претендентов на еврокубковые места. Особенно успешно команда выступает на своем поле, где выиграла четыре из пяти последних встреч во всех соревнованиях. Главным бомбардиром «ирисок» в нынешнем чемпионате является Тьерно Барри, на счету которого шесть мячей. Еще три гола забил Кирнан Дьюсбери-Холл, который стал одним из ключевых футболистов атакующей линии Мойеса.

14:10 Дисквалификация Тарковски вынуждает шотландского специалиста изменить привычное сочетание центральных защитников непосредственно перед дерби. Заменить опытного англичанина может Майкл Кин, которому предстоит действовать в паре с Джерредом Брэнтуэйтом.

14:05 После ноябрьских поражений от «Арсенала» (0:1) и «Фенербахче» (2:3) команда Андони Ираолы одержала три победы подряд. Красные обыграли «Кристал Пэлас» (3:1), разгромили «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» (4:0), а в среду уверенно справились с «Брюгге» в Лиге чемпионов (3:0). Важную роль в улучшении результатов сыграл Флориан Вирц. Немецкий полузащитник забил шесть мячей и отдал две голевые передачи за пять последних встреч в составе клуба и национальной сборной.

14:00 Особенно успешно «Ливерпуль» выступает на выезде. Команда Ираолы выиграла четыре последних гостевых матча чемпионата и пока не потерпела ни одного поражения за пределами «Энфилда» в нынешнем розыгрыше АПЛ. В случае победы в дерби красные сократят отставание от лидирующего «Арсенала» до четырех очков. Лондонцам несколькими часами позже предстоит встреча с «Манчестер Сити», поэтому у мерсисайдцев есть хорошая возможность приблизиться к вершине таблицы.

13:55 В Бельгии повреждение колена получил Виктор Муньос, однако медицинское обследование не выявило серьезной травмы. Участие испанца в дерби остается под вопросом, как и появление Райана Гравенберха. По-прежнему недоступны Коди Гакпо, Конор Брэдли, Джованни Леони и Юго Экитике. После отдыха в еврокубковой встрече в стартовый состав должны вернуться Вирджил ван Дейк и Алексис Мак Аллистер, а на левом фланге атаки ожидается появление 18-летнего Рио Нгумоа, который забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Манчестер Юнайтед».