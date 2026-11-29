Спустя восемь лет «Барселона» вновь сыграет на «Риасоре», где некогда регулярно теряла очки. Сегодня разница в классе соперников находит отражение в турнирной таблице: каталонцы опережают галисийцев на 21 очко и забили на 35 мячей больше. Каждый из пяти предыдущих матчей команды Ханса-Дитера Флика в Примере принёс не менее трёх голов. Главной задачей «Депортиво» станет нейтрализация самой результативной атаки чемпионата. Вместе с тем предстоящая встреча с мадридским «Атлетико» может побудить тренерский штаб сине-гранатовых прибегнуть к ротации состава, что даст хозяевам дополнительные возможности

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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53' Ямаль на дриблинге ворвался в чужую штрафную и его там сбил Еремай Эрнандес, но снова Эскудерос развёл руками.

50' Гооооол!!! 1:3. Ямаль с правого фланга аккуратно навесил в центр чужой штрафной, откуда Рафинья головой замкнул передачу!

48' Касадо и Обамеянг завалили Дани Ольмо в центре своей половины.

47' Уронили в штрафной хозяев Гордона, но арбитр не отреагировал на это падение.

46' Замен в перерыве не было.

46' Второй тайм начался!

Статистика матча 3 Удары в створ 7 1 Удары мимо 5 26 Владение мячом 74 1 Угловые удары 7 10 Фолы 5

45+4' Окончен первый тайм! «Барселона» ведёт в гостях у «Депортиво» со счётом 2:1. Уже на второй минуте Ламин Ямаль открыл счёт, однако вскоре Пьер-Эмерик Обамеянг воспользовался ошибкой Кубарси и восстановил равновесие. На 20-й минуте Дани Ольмо после передачи Гордона вновь вывел каталонцев вперёд. В дальнейшем подопечные Ханса-Дитера Флика завладели инициативой и создали несколько опасных моментов, но уверенная игра Лео Романа позволила хозяевам сохранить минимальное отставание.

45+2' Рафинья подал со стандарта с левого полуфланга на дальнюю штангу, откуда завершал Эрик Гарсия, но умудрился с пяти метров пробить выше ворот.

45' Три минуты добавил Эскудерос ко времени первого тайма.

44' Слева из пределов штрафной пробил низом Рафинья, но не попал в дальний угол.

43' Столкнулся с Хосе Хименесем Дани Ольмо и получил повреждение, но арбитр никак на данный эпизод не отреагировал.

41' Затишье в матче, ничего интересного не происходит на поле!

40' Сфолил в атаке Еремай Эрнандес против Френки де Йонга.

37' Дважды подал от правого угла Рафинья, и вторая попытка оказалась отличной, мяч прилетел в голову Кубарси, но с ударом с линии вратарской справился Лео Роман!

34' Мелья здорово подал с правого фланга в центр штрафной, откуда попытался пробить «ножницами» через себя, но попал больше по Эрику Гарсии, нежели по мячу.

31' Рафинья слева ворвался в штрафную, обыграл оппонента и пробил низом в дальний угол от края вратарской, но Лео Роман вновь кончиками пальцев дотянулся до мяча.

29' Ямаль пробил от дуги низом в левый угол, но Лео Роман, вытянувшись в струнку, сумел отбить мяч кончиками пальцев.

27' Вновь фолят хозяева на Ямале, на этот раз «отличился» Хосе Хименес.

25' Канселу пробил с подбора от линии штрафной, но удар пришёлся сильно выше створа ворот!

23' Джакомо Квальята получил жёлтую карточку за грубый фол против Ламина Ямаля.

20' Гооооол!!! 0:2. Гордон сделал прекрасную передачу на средней высоте от левого края штрафной на ближнюю штангу, куда набежал Дани Ольмо и головой вколотил мяч в сетку ворот хозяев!

19' Ямаль справа из пределов штрафной попытался пробить, но был заблокирован.

17' Немного успокоилась игра после бодрого начала встречи.

14' Нсонго от правого края вратарской здорово пробил головой, но Жоан Гарсия в эффектном прыжке вновь спас «Барселону».

13' Гордон сфолил в атаке против Нсонго.

10' Гооооол!!!! 1:1. Обокрал Кубарси Пьер-Эмерик Обамеянг, вывалился на рандеву с Гарсией и элегантно перекинул вратаря каталонцев!

09' Ямаль вновь оказался на острие атаки «Барселоны», на этот раз он попытался забить левой ногой внешней стороной стопы, но слабо получилось, и Лео Роман спокойно поймал мяч.

08' Антонио Идальго Морилья получил жёлтую карточку за реакцию на фол Ямаля против Нсонго.

07' Мощный отрезок проводит «Депортиво», и близко подопечные Антонио Идальго Морилья к голу, но пока мяч в ворота гостей не идёт.

05' Жоау Канселу получил желтую за грубый фол против Нсонго.

04' Еремай Эрнандес убежал на рандеву с Жоаном Гарсией, но не сумел переиграть вратаря каталонцев.

02' Гооооол!!!! 0:1. Что за магия!? Ламин Ямаль от правого угла штрафной низом сделал передачу на набегавшего Ольмо, который неожиданно пропустил мяч, и тот спокойно закатился в ворота!

01' Матч начался! С центра разыграли хозяева.

До матча

18:14 С днём рождения, «Барселона»!

18:12 Команды появились на поле! Матч скоро начнётся!

18:05 В Ла-Корунье переменная облачность, +13 градусов.

18:00 Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания); Ассистент: Диего Сантаурсула Агадо (Испания); Ассистент: Рубен Кампо Эрнандес (Испания); Резервный: Роберто Гонсало Санчес (Гвадалахара, Испания).

17:47 «Барселона»: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Херард Мартин, Жоау Канселу, Пау Кубарси, Педри, Рафинья, Френки де Йонг, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Энтони Гордон.

17:45 «Депортиво»: Лео Роман, Мигель Лоурейро, Адрия Альтимира, Хосе Хименес, Джакомо Квальята, Марк Касадо, Лоренцо Аматуччи, Еремай Эрнандес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Бил Нсонго, Давид Мелья.

17:40 Матч пройдёт на стадионе «Абанка-Риасор» (Ла-Корунья, Испания).

17:30 В пяти последних очных встречах в рамках Примеры каталонцы одержали три победы при одной ничьей и одном поражении, забив 19 мячей и пропустив пять. Последнее противостояние состоялось 29 апреля 2018 года и завершилось победой «Барселоны» на «Риасоре» (4:2). Последний успех галисийцев датирован 12 марта 2017 года (2:1). Самым результативным за этот отрезок стал матч в апреле 2016-го, в котором сине-гранатовые разгромили «Депортиво» на выезде со счётом 8:0.

17:20 Команда Ханса-Дитера Флика возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 36 очками после 13 туров. Каталонцы одержали 12 побед при одном поражении, забив 51 мяч и пропустив 15. В пяти предыдущих турах сине-гранатовые четырежды добились успеха и один раз уступили сопернику. Средняя результативность лидера Примеры составляет 3,92 гола за матч. Кроме того, каталонцы выиграли пять из шести последних гостевых встреч. В Ла-Корунье «Барселоне» предстоит обойтись без дисквалифицированного Фермина Лопеса.

17:10 Подопечные Антонио Идальго после 13 туров занимают 12-е место в Примере с 15 очками и разницей забитых и пропущенных мячей 16:17. В пяти предыдущих матчах чемпионата галисийцы одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. В четырёх последних домашних встречах команда выиграла лишь однажды. Средняя результативность «Депортиво» в текущем розыгрыше Примеры составляет 1,23 гола за игру. Одной из ключевых фигур в атаке галисийцев является бывший нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг.

17:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25.