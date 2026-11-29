30 ноября в 20-м туре первенства России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Сочи». Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Арсенал» Тула ходит в середняках. На текущий момент команда пребывает на 12-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» Тула всего на три очка опережает опасную зону. Команда отличилась 23 забитыми мячами при 38 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, не уступив «Уралу» — 1:1.

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До того «Арсенал» Тула не сумел одолеть «Текстильщик» — 2:2, а вот поединок с «Челябинском» завершился поражением — 1:2. Команда не побеждала в четырех последних матчах.

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Состояние команды: «Арсенал» Тула имеет крайне ненадежные тылы, да и в родных стенах уступил дважды в девяти матчах.

При этом «Арсенал» Тула явно постарается до зимней паузы подняться как можно выше. Дмитрий Аленичев тянет до зимы, дабы освежить команду в кадровом аспекте. Подбор игроков у туляков и сейчас неплохой, вот только результаты хромают на обе ноги.

Команда твердо намерена отдалиться от опасной зоны. Подопечные Аленичева явно не боятся сочинцев, да и родным болельщикам задолжали.

«Сочи»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

При этом «Сочи» на четыре очка отстает от второй позиции. А вот забить удалось 28 мячей при 22 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть «Велес» — 2:2.

До того «Сочи» не смог одолеть «Шинник» — 0:0, а вот несколько ранее уступил «Енисею» — 0:3. Команда не выигрывала в четырех последних поединках.

Состояние команды: «Сочи» потенциально должен бороться за повышение в классе, вот только пресловутой стабильностью не отличается.

При этом «Сочи» на выезде уступил всего два раза в девяти поединках. Команда Игоря Осинькина умеет дожимать соперников в концовке, но в последнее время выглядит бледновато. Одно только поражение от «Енисея» чего стоит! Да и вообще, сочинцы буксуют.

И уж точно команда будет действовать активно. «Сочи» максимально мотивирован вернуться на победный путь.

На что ставят в матче Арсенал Тула — Сочи Букмекерские коэффициенты на матч Арсенал Тула — Сочи: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.53, а победа оппонента — в 3.49.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.86, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.97.

Прогноз: «Сочи», при всех своих проблемах, выглядит предпочтительнее оппонента, к тому же бьется за вторую строчку.

2.10 Победа «Сочи» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Арсенал» Тула — «Сочи» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Сочи» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.03 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.03 на матч «Арсенал» Тула — «Сочи» принесёт прибыль 2030₽, общая выплата — 3030₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.03.

Пять причин, почему ставка зайдёт