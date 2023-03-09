Лига чемпионов. Провал ПСЖ, триумф «Челси» и капитуляция «Тоттенхэма»

7 и 8 марта прошли первые ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в результате которых определилась первая четверка четвертьфиналистов турнира. Не обошлось и без сюрпризов.

«Челси» — «Боруссия» Д 2:0

Немецкий клуб приехал в Лондон на фоне победной серии из десяти матчей и собиралась не защищать минимальное преимущество, добытое в первом матче, а увеличивать его.

Даже попадание в пробку на пути к стадиону, из-за которого пришлось задержать начало встречи, и травма Брандта на первых же минутах не смутило команду Эдина Терзича, которая смело пошла вперед и создала первый момент в матче после стандарта Марко Ройса.

Но «Челси» быстро показал, кто хозяин на «Стэмфорд Бридж», выдав представление достойное команды времен Джона Терри и Фрэнка Лэмпарда — уверенный и агрессивный контратакующий футбол с высокой самоотдачей и нацеленностью на ворота соперника.

В составе хозяев блистал Кай Хаверц, который помог организовать атаку, которая закончилась голом Рахима Стерлинга перед перерывом. Он также вывел «Челси» вперед по суме двух матчей после перерыва, когда не сразу, но реализовал пенальти.

Немцы же были хороши в полузащите, где Салих Озджан и Эмре Джан обеспечивали контроль над мячом, а вот в плане атакующих действий похвастаться было нечем. Сказались потери из-за травм Карима Адейеми и Юссуфы Мукоко, что не снимает ответственности с Джуда Беллингема, растворившегося на поле.

Выход в четвертьфинал ЛЧ станет передышкой для находящегося под давлением Грэма Поттера и должен вернуть «синим» уверенность в себе. Дортмундцы же, хоть и добились прогресса по сравнению с прошлым сезоном, когда они не вышли из группы, но менее обидным это поражение не становится.

Герой матча: Разумеется, Кай Хаверц, доказавший, что терпение и труд все перетрут. В первом тайме его преследовало невезение — вратарь «Боруссии» спас свои владения во время его выхода один на один, затем игрок «Челси» попал в штангу, а его прекрасный гол не засчитали из-за офсайда в начале атаки.

Но во втором тайме его усилия были вознаграждены, хотя и не без доли удачи в виде решения ВАР, позволившего ему перебить изначально запоротый из-за волнения пенальти. Но кто осмелится сказать, что Хаверц не заслужил этот гол?

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Неудачник матча: Джуд Беллингем в свои 19 лет уже является признанной звездой с заоблачным ценником и топ-клубами, сражающимися за его подпись. Именно такой игрок должен делать шаг вперед в сложной ситуации и брать игру на себя, тем более, что англичанин является жизненно важным игроком в атаке «Дортмунда».

Но явно не в этот вечер, когда его почти не было видно в первом тайме, да и после перерыва он запорол оба момента, что выпали на его долю, не попав в створ. Единственное чем Беллингем запомнился в этом матче — постоянными стычками с соперниками, за которые в итоге получил желтую карточку.

«Бенфика» — «Брюгге» 5:1

Противостояние, исход которого был совершенно ясен уже после первого матча. В Бельгии лиссабонские «Орлы» полностью превзошли своего соперника и по игре, и по моментам, так что это настоящее чудо, что «Брюгге» не уступил крупнее.

Было ясно, что в домашнем матче перед своими неистовыми болельщиками «Бенфика», выигравшая восемь последних игр подряд с разницей мячей 20-1, сдерживаться не будет. Так и вышло — встреча прошла, что называется, в одну калитку.

Тем не менее отметим, что бельгийцы продержали почти целый тайм и даже пытались атаковать, имея неплохой момент в начале матча, прежде чем на 38-й минуте Рафа Силва обошел двух защитников и нанес точный удар левой ногой после контратаки.

После этого плотина прорвалась — Гонсалу Рамуш оформил дубль, Жоау Мариу забил в пятом подряд матче Лиги чемпионов, а довершил разгром Давид Нерес, отличившийся и в первом матче. В концовке бельгийцы забили гол престижа благодаря точному удару Бьорна Мейера, но вряд ли он подсластил разгром.

«Бенфика» — «Брюгге»

Герой матча: Гонсалу Рамуш создал первый гол в этом ,протащил мяч по левому флангу и прострелив с угла штрафной на Рафу Силву.

Через семь минут он отличился сам, обыграв двух защитников и пробив в ближний угол из пределов штрафной, а в начале второго тайма оформил дубль, замкнув в касание прострел Гримальдо в штрафную. Что тут еще скажешь.

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Неудачник матча: Наставник «Брюгге» Скотт Паркер. Неясно, что хотел построить англичанин в бельгийском клубе, шансов на продолжение процесса у него не будет — после вылета из Лиги чемпионов он был уволен.

Паркер уходит с неутешительной статистикой — в 12 матчах под его руководством у команды лишь две победы и четыре поражения, при шести ничейных результатах.

«Тоттенхэм» — «Милан» 0:0

Если «Челси» сумел перевернуть ход противостояния на домашней арене, то «Тоттенхэм» в ответном матче с «Миланом» предстал таким же вялым и беззубым, как и в первом матче, позволив итальянцам сохранить свое минимальное преимущество и впервые с 2012 года выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

При этом, «россонери» выглядели в первом тайме интереснее и имели несколько острых моментов, чем не могли похвастаться «шпоры». Кейн был совершенно закрыт, а первый опасный момент англичане создали на исходе часа игры.

В концовке игра стала чуть живее, результатом чего стал обмен опасными ударами Оливье Жиру и Гарри Кейна, но все надежды «Тоттенхэма» на экстра-тайм убило удаление защитника Кристиана Ромеро на 78-й минуте.

Успешно отыгравший в обороне «Милан» уехал домой в отличном настроение, в то время как боссы «Тоттенхэма» уже начинают искать нового тренера для команды, поскольку истекающий летом контракт Антонио Конте не захочет продлевать ни одна из сторон.

«Тоттенхэм» — «Милан»

Герой матча: На групповом этапе Фикайо Томори не удалось проявить себя в матчах с «Челси», но против другого лондонского клуба английский защитник выступил выше всех похвал.

«Милан» обеспечил себе путевку в четвертьфинал за счет сильной игры в обороне, а Томори из защитников проявил себя лучше всех, к тому же не забывая смело идти в атаку, когда того требовала ситуация.

Неудачник матча: Кристиан Ромеро был главным неудачником первого матча, позволив беспрепятственно обойти себя Тео Эрнандесу в эпизоде с голом и едва не получив удаление за агрессивную игру.

Ко второму матчу удача аргентинца исчерпала себя, два откровенно грубых фола (и снова против Тео Эрнандеса) оставили его команду сначала вдесятером, а потом и без еврокубков.

«Бавария» — «Пари Сен-Жермен» 2:0

ПСЖ и Лига чемпионов — это трагедия, которая постепенно превращается в фарс. Напичканный звездами под завязку французский клуб вылетел в 1/8 финала в пятый раз за последние семь лет.

В прошлом розыгрыше, вылет был пожалуй более обидный — победив «Реал» в домашнем матче, парижане были разбиты на «Сантьяго Бернабеу». В этот раз они довольно безвольно уступили в обоих матчах переживающей не самые лучшие времена «Баварии».

В Германии ПСЖ даже владел инициативой в первой половине игры и имели хорошие шансы отыграть минимальное преимущество, заработанное мюнхенцами в первом матче. Три разных футболиста спасли ворота «Баварии» от голов Лионеля Месси, которого очень жестко опекали в этой встрече.

Самый острый момент у своих ворот немцы создали сами, после ошибки Яна Зоммера, подарив Витинье мяч в своей штрафной — от гола «Баварию» спас лишь отчаянный подкат Маттейса Де Лигта. После перерыва мюнхенцы пришли в себя, проведя второй тайм куда увереннее.

На 61-й минуте Леон Горецка обыграл Марко Верратти в штрафной площади ПСЖ, а затем подал на Эрика Шупо-Мотинга, который не мог промахнуться с близкого расстояния. Хозяева отразили серию вялых атак ПСЖ, а затем, в концовке Серж Гнабри добавил последний штрих в ходе контратаки.

«Бавария» — ПСЖ

Герой матча: Маттейс Де Лигт. Кто знает, как сложилась бы игра и все противостояние, если был не вынос мяча с ленточки в исполнении голландского защитника. Кроме того, он внес свой вклад в то, что Килиан Мбаппе был относительно незаметен на поле «Альянц Арены».

Отметим и его самообладание — «Бавария» выглядела уверенно каждый раз, когда центральный защитник владел мячом, и могла набирать обороты разгоняя атаку из глубины, в то время как Де Лигт был их отправной точкой.

Неудачник матча: Килиан Мбаппе называл свою команду фаворитом, несмотря на проигрыш в первом матче, но для того, чтобы это заявление было оправданным, он должен был привести «ПСЖ» к победе.

Было много разговоров о том, как он обострил игру в Париже, будучи не полностью восстановившимся после травмы, и насколько он опаснее будет будет Мюнхене. Увы, он почти не беспокоил «Баварию». Во многом это заслуга защитников, но главная звезда и лидер ПСЖ должен был сделать больше.

Что дальше?

Cтадия 1/8 финала Лиги чемпионов завершится через неделю. 14 марта «Манчестер Сити» примет «Лейпциг», а «Порту» сыграет дома с «Интером».

На следующий день «Ливерпуль» встретится в гостях с «Реалом», а «Наполи» на своем поле сыграет против франкфуртского «Айнтрахта».

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала пройдет 17 марта в Ньоне. Она будет открытой: без посева и разведения клубов из одной ассоциации по разным парам.

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 10 июня на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле.