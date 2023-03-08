Драма с пенальти. Вдохновленный Хаверцем «Челси» выбил «Боруссию» из Лиги чемпионов

«Челси» на своем поле победил дортмундскую «Боруссию» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В составе лондонцев по мячу забили Рахим Стерлинг и Кай Хавертц (с пенальти). По сумме двух матчей английский клуб вышел в следующую стадию турнира. В первом матче дортмундцы на своем поле победили со счетом 1:0.

Поттер получил передышку

Автор Daily Mail Оливер Холт поздравляет главного тренера «Челси» с самой важной победой за время его работы в лондонском клубе.

«Медленная пытка хорошего тренера и хорошего человека наконец прекратилась во вторник на "Стэмфорд Бридж". "Челси" прорвался мимо "Боруссии Дортмунд" в четвертьфинал Лиги чемпионов, и пока болельщики танцевали и ревели, тренер лондонцев Грэм Поттер наконец сбросил оковы и спрыгнул с дыбы.

Вылет в 1/8 финала грозил Поттеру потерей работы, которую он получил только в сентябре, но эта победа со счетом 2:0, которая последовала за победой "Челси" в Премьер-лиге над "Лидсом" в субботу, дала ему драгоценную передышку и предоставил наиболее убедительные доказательства того, что он учится управлять богатой, но чрезмерно раздутой командой, находящейся в его распоряжении.

Наконец-то ему тоже немножко повезло. Рахим Стерлинг, который не забивал с 1 января, воспользовался перед перерывом ошибкой, которая вывела "Челси" вперед, а реализованный со второго раза Каем Хаверцем пенальти в начале второго тайма вывел "Челси" вперед со счетом 2:1 по сумме двух матчей. После агонии, которую он перенес, трудно утверждать, что Поттер не заслуживал передышки.

Грэм Поттер globallookpress.com

Это была, без сомнения, самая крупная победа Поттера за его недолгое пребывание в "Челси". "Дортмунд" догнал по очкам мюнхенскую "Баварию" на вершине таблицы Бундеслиги и выиграл свои предыдущие десять игр подряд. Победа пополнила кредит доверия к Поттеру. Он вывел свою команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, где они снова сразятся с европейскими футбольными монархами. Он медленно продвигается в элиту.

Он также знает, что победа в турнире в этом сезоне может быть единственным способом пройти квалификацию в следующем сезоне. "Челси" занимает десятое место в Премьер-лиге, отставая от "шпор", занявших четвертое место, на 11 очков, и, несмотря на то, что "шпоры" — это команда, которая сейчас еле ползет, это все еще кажется маловероятным исходом, даже если учесть недавний импульс "Ливерпуля" в их восхождении к местам в зоне Лиги чемпионов».

«Челси» уповал на контратаки

Автор The Telegraph Сэм Уоллес отмечает, что «Боруссия», несмотря на проблемы с транспортом и раннюю травму Юлиана Брандта, все равно выглядела фаворитом в начале матча.

«Первый гол был забит за две минуты до конца первого тайма и он показал, что у игроков Поттера наконец сработало все, что они до сих пор никак не могли сделать. Хаверц владел мячом дольше, чем раньше, и когда Матео Ковачич потерял мяч на левом фланге атаки, "Челси" посчастливилось, что он достался Бену Чилуэллу. Его прострел нашел Стерлинга, и даже с этого момента попутный ветер оставался на стороне "Челси".

Стерлинг, как он это иногда делает, запорол первоначальный удар до такой степени, что мяч все еще был у него в ногах, когда он пришел в себя. Он проскочил мимо Марко Ройса со второй попытки и пробил мимо вратаря Александра Мейера. Стадион взорвался. Поттер праздновал так, как Поттер не праздновал раньше на этом посту. Но оставался вопрос: сработает ли у "Челси" зажигание?

Лондонцы выдали не слишком убедительное начало игры. "Дортмунд" больше владел мячом, особенно в полузащите, где были превосходны Салих Озджан и Эмре Джан . Беллингем в первом тайме был менее заметен, но, тем не менее, желтые больше владели мячом. Они потеряли Юлиана Брандта из-за травмы в течение трех минут, и все же первые 25 минут владели преимуществом.

Где "Челси" выглядел опасно, так это в контратаке. Несколько их лучших контратак были задним числом отмечены офсайдом, и все они были хаотичными: выгрызенные зубами моменты, небрежное забегание за линию защиты. Хаверц довольно хорошо отправил один мяч в сетку правой ногой, но флаг был поднят из-за офсайда Стерлинга ранее в этой атаке.

"Челси" знал, что они хотели добиться: быстрое касание Жоау Феликса, чтобы превратить "Боруссию" в догоняющих. "Челси" просто не хватало точности. То же самое можно сказать и о самом Феликсе, который пробил прямо во вратаря Мейера».

Хаверц забил со второй попытки

Автор The Guardian Джейкоб Стейнберг удивлен решением Грэма Поттера назначить штатным пенальтистом Кая Хаверцца, что едва не стоило им победы в противостоянии.

«Минимальное преимущество "Боруссии", выигравшей первый матч со счетом 1:0, всегда казалось шатким. Теперь импульс был у "Челси", хотя им нужен был Чилуэлл, чтобы заметить опасность, когда Ройс чуть не нашел пасом Рафаэля Геррейро. Настрой лондонцев был безупречным, Джеймс раскочегарил своих партнеров по команде, и "Челси" быстро начал второй тайм.

Прессинг заставил защиту "Дортмунда" ошибаться. Стерлинг повернулся и нашел пасом Чилуэлла, чей кросс задел левую руку Мариуса Вольфа. Когда рефери Дэнни Маккели пошел к монитору, чтобы рассмотреть ситуацию поближе, уже было ясно, что назначат пенальти. Естественно, "Челси" усложнил ситуацию. Они не забивали больше одного раза за матч с 27 декабря и выбрали Хаверца — забившего два гола с Рождества — пенальтистом после перехода Жоржиньо в "Арсенал".

Неудивительно, что Хаверц сделал разбег, прежде чем отправить Мейера в другой угол и мяч попал в штангу. Однако игра не возобновлялась. Маккели получал дальнейшие указания от VAR. Вторжение в штрафную. Три игрока слишком рано вбежали, и неважно, что это были игроки "Челси". Пенальти пришлось перебить, и Хаверц снова повторил удар, на этот раз стараясь удержать мяч от штанги.

Отставая по сумме двух матчей, "Дортмунд" впервые зашевелился. Беллингхем развил активность на фланге. Вольф проверил Кепу. Новая тройка защитников "Челси": Уэсли Фофана, Кулибали и Кукурелья отступили. И все же "Челси" продержался шесть добавленных минут».

Истощенному Дортмунду нужно было больше от Беллингема

Корреспондент ESPN Джеймс Олли критикует игру звездного полузащитника немецкого клуба, который не смог проявить себя в решающий момент.

«Дортмундская "Боруссия" и так уже не досчиталась травмированных ключевых атакующих игроков Карима Адейеми и Юссуфы Мукоко, а также вратаря Грегора Кобеля, когда их подготовка была еще больше нарушена поздним прибытием на "Стэмфорд Бридж", из-за чего начало матча было отложено на десять минут.

Что еще хуже, Юлиан Брандт был вынужден уйти из-за травмы в течение первых пяти минут, и поэтому задача удержать преимущество, заработанное в первом матче, становилась все сложнее почти с каждой минутой.

В таких случаях командам нужно, чтобы инициативу брали на себя звездные игроки, и, хотя Джуду Беллингему всего 19 лет, он ранее был капитаном команды и является жизненно важным игроком в атаке "Дортмунда". К несчастью для "Боруссии" это была не лучшая его ночь.

Беллингхем не был виноват в вылете "Дортмунда", но в равной степени полузащитник не смог повлиять на игру в той же степени, в какой предполагает его трансферная стоимость, которая резко выросла в преддверии вероятного летнего перехода либо в Премьер-лигу, либо в Ла Лигу.

Он упустил великолепный шанс сравнять счет по сумме двух матче до отметки часа игры, когда выстрел Себастьяна Аллера попал в Бена Чилуэлла и отскочил к нему в семи ярдах. Однако Беллингхем не попал в створ.

Блестящая карьера, безусловно, ждет такого невероятно одаренного игрока, но этот вечер он вспоминать не захочет».

Победитель: Кай Хаверц

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и полузащитник «Челси» попал в первую категорию.

«Было бы просто невероятно, если бы Хаверц не смог забить гол в этой игре. Только в первом тайме вратарь спас во время его выхода один на один, он попал в штангу, и его прекрасный гол не засчитали из-за офсайда в начале атаки.

Тем не менее, его игра в этом матче не была той типичной скупой на голы и разочаровывающей игрой, которую болельщики "Челси" привыкли видеть от него в последнее время.

Многогранная игра Хаверца была исключительной, поскольку он продемонстрировал ловкую работу ног и борьбу в атаке, которые могли сделать его таким впечатляющим центральным нападающим.

Его великолепный удар в преддверии первого гола Стерлинга был тому подтверждением. Он работал не покладая рук и заработал свою награду с пенальти, когда боги VAR пролили на него свою благодать и дали ему шанс после того, как с первой попытки он попал в штангу.

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Еще одно яркое выступление в важном матче Лиге чемпионов от непостоянного фронтмена лондонского клуба».