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    ЛЧ. «Бавария» попытается сдержать Мбаппе, «Боруссия» решит судьбу Поттера, возвращение Конте

    Обзор предстоящих ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

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    ПСЖ — «Бавария»
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    ПСЖ — «Бавария»
    7 и 8 марта в Лиге чемпионов пройдет первая порция ответных матчей 1/8 финала. В большинстве противостояний сохраняется интрига и лишь матч в Лиссабоне вряд ли что-то изменит в турнирном раскладе.

    «Челси» — «Боруссия» Дортмунд

    7 марта, 23:00 мск


    Результат первого матча: «Боруссия» Д — «Челси» 1:0

    В Дортмунде «Челси» нанес 21 удар по воротам «Боруссии», из них 8 — в створ, но переиграть поймавшего кураж голкипера Грегора Кобеля так и не сумел.

    Жоау Феликс запорол два великолепных момента, а Кай Хаверц безрезультатно пробил четыре раза из штрафной — на его счету теперь 12 попыток и 583 минуты без голов.

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    • Если лондонцы и видят хоть какой-то позитив в этом матче, так это то, что они четко знают, как пройти через защиту «Дортмунда».

    Но зачем им это знание с такой ужасной реализацией? На голевом счету «Челси» всего пять забитых мячей из 149 попыток с начала календарного года.

    «Боруссия» же набрала феноменальную форму , выиграв все 10 матчей в 2023 году. Впрочем, силы молодой команды Эдина Терзича не бесконечны.

    «Боруссия» — «Челси»

    В последнем матче с «Лейпцигом» дортмундцы с трудом удержали победу со счетом 2:1, несмотря на то, что доигрывали в большинстве — на последних минутах Шлоттербек вынес мяч из пустых ворот «Боруссии».

    Тем не менее, в Дортмунде «Шмели» будут явными фаворитами и их шансы на четвертьфинал куда выше. Что поднимает вопрос — не станет ли вылет из Лиги чемпионов последней каплей для боссов «Челси» и приговором для Грэма Поттера.

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    «Бенфика» — «Брюгге»

    7 марта, 23:00 мск


    Результат первого матча: «Брюгге» — «Бенфика» 0:2

    «Бенфика» полностью доминировала в первом матче, перестреляв «Брюгге» по ударом со счетом 14- 4 с 2,9 ожидаемыми голами (xG) против 0,4 у «Брюгге».

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    • При этом минимальный счет, дающий шанс бельгийцам, держался почти до конца матча, пока Давид Нерес на 88-й минуте не снял все вопросы о победителе матча и, чего ужа там, всего противостояния. Шансов отыграться в Лиссабоне у «Брюгге» почти нет.

    Лидеры португальской лиги выиграли восемь игр подряд с разницей в несколько мячей, и, хотя им явно не нужно напрягаться в ответном матче, они вряд ли откажут себе в удовольствии оторваться перед домашними трибунами. Игра может пойти в одни ворота.

    В этом году бельгийцы уже одержали крупную победу в Португалии, обыграв «Порту» со счетом 4:0 на групповом этапе, но это было еще в сентябре, до смены тренера и назначения Скотта Паркера.

    «Бенфика» — «Брюгге»

    Под руководством англичанина «Брюгге» в 10 матчах чемпионата Бельгии одержал лишь 2 победы, 6 раз сыграв вничью, а в последнем матче уступил аутсайдеру турнира «Остенде» (0:3).

    Неутешительная статистика, которая делает исход противостояния ясным.

    «Тоттенхэм» — «Милан»

    8 марта, 23:00 мск


    Результат первого матча: «Милан» — «Тоттенхэм» 1:0

    Обе команды в довольно плаченом состоянии. «Шпоры» проиграли 4 из 6 последних матчей, и подходят к встрече на фоне вылета из Кубка Англии от команды Чемпионшипа и поражения от «Вулверхэмптона» в АПЛ.

    Им нужно отыгрываться, но в матчах после чемпионата мира «Тоттенхэм» лишь раз пробил индивидуальный тотал в 1,5 гола. Возможно лондонцев приободрит возвращение на бровку Антонио Конте.

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    • «Милан» тоже испытал временный провал после чемпионата мира, выдав семиматчевую серию без побед, но с 5 поражениями, пропуская по этом по 3-4, а однажды и 5 мячей.

    Но возвращение к схеме в три центральных защитника вернуло надежность обороне миланцев, не пропустившей в трех подряд встречах с «Аталантой», «Монцой» и «Тоттенхэмом».

    Правда в последнем матче «Милан» проиграл на выезде «Фиорентине» со счетом 1:2, что дарит надежду «Тоттенхэму», который на своем поле действует в этом календарном году куда увереннее, выиграв три последних домашних матча.

    «Милан» — «Тоттенхэм»

    В Милане у «Тоттенхэма» было 11 ударов при 0,4 xG, но лишь один из них был хоть сколько-то опасным. «Милан» был немного лучше, с девятью ударами и 1,9 ожидаемыми голами.

    «Россонери» имели все шансы забить больше одного мяча, но Шарль де Кетеларе и Малик Тьяу не использовали прекрасные моменты. Не исключено, что матч в Лондоне уйдет в овертайтм.

    «Бавария» — «Пари Сен-Жермен»

    8 марта, 23:00 мск


    Результат первого матча: «Пари Сен-Жермен» — «Бавария» 0:1

    Накануне матча стало известно, что форвард ПСЖ Неймар досрочно завершил сезон из-за травмы, но, учитывая насколько бразилец был незаметен в первой встрече, это нельзя назвать большой потерей.

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    • На «Парк де Пренс» ПСЖ почти не представлял угрозы, пока Килиан Мбаппе не вышел на последние полчаса, изменив баланс сил на поле. Француз даже забил, но мяч не был засчитан из-за офсайда ранее в атаке.

    «Бавария» на ходу, выиграв семь из восьми последних матчей и забивая в них по 3-4 мяча. Исключением стало поражение 2:3 от менхенгладбахской «Боруссии», когда мюнхенцы получили красную карточку уже на 8-й минуте.

    Французы уже выигрывали в Германии ранее, например, в четвертьфинале 2021 года, когда победили в Мюнхене 3:2. Дубль тогда сделал Килиан Мбаппе. К матчу в Мюнхене француз подходит полностью восстановившись и готовым рвать и метать.

    «Бавария» — ПСЖ

    Но и «Бавария» может похвастаться усилением — Садио Мане вернулся в строй и готов врываться и растягивать защитные редуты ПСЖ.

    Тем не менее минимальное преимущество мюнхенцев дарит надежду парижанам. Сумеет ли оборона «Баварии» сдержать реактивного Мбаппе?

    Что дальше?

    Cтадия 1/8 финала Лиги чемпионов завершится через неделю. 14 марта «Манчестер Сити» примет «Лейпциг», а «Порту» сыграет дома с «Интером».

    На следующий день «Ливерпуль» встретится в гостях с «Реалом», а «Наполи» на своем поле сыграет против франкфуртского «Айнтрахта».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала пройдет 17 марта в Ньоне. Она будет открытой: без посева и разведения клубов из одной ассоциации по разным парам.

    Финал Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 10 июня на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле.

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