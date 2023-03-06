ЛЧ. «Бавария» попытается сдержать Мбаппе, «Боруссия» решит судьбу Поттера, возвращение Конте

7 и 8 марта в Лиге чемпионов пройдет первая порция ответных матчей 1/8 финала. В большинстве противостояний сохраняется интрига и лишь матч в Лиссабоне вряд ли что-то изменит в турнирном раскладе.

«Челси» — «Боруссия» Дортмунд

7 марта, 23:00 мск

В Дортмунде «Челси» нанес 21 удар по воротам «Боруссии», из них 8 — в створ, но переиграть поймавшего кураж голкипера Грегора Кобеля так и не сумел.

Жоау Феликс запорол два великолепных момента, а Кай Хаверц безрезультатно пробил четыре раза из штрафной — на его счету теперь 12 попыток и 583 минуты без голов.

Если лондонцы и видят хоть какой-то позитив в этом матче, так это то, что они четко знают, как пройти через защиту «Дортмунда».

Но зачем им это знание с такой ужасной реализацией? На голевом счету «Челси» всего пять забитых мячей из 149 попыток с начала календарного года.

«Боруссия» же набрала феноменальную форму , выиграв все 10 матчей в 2023 году. Впрочем, силы молодой команды Эдина Терзича не бесконечны.

В последнем матче с «Лейпцигом» дортмундцы с трудом удержали победу со счетом 2:1, несмотря на то, что доигрывали в большинстве — на последних минутах Шлоттербек вынес мяч из пустых ворот «Боруссии».

Тем не менее, в Дортмунде «Шмели» будут явными фаворитами и их шансы на четвертьфинал куда выше. Что поднимает вопрос — не станет ли вылет из Лиги чемпионов последней каплей для боссов «Челси» и приговором для Грэма Поттера.

«Бенфика» — «Брюгге»

7 марта, 23:00 мск

«Бенфика» полностью доминировала в первом матче, перестреляв «Брюгге» по ударом со счетом 14- 4 с 2,9 ожидаемыми голами (xG) против 0,4 у «Брюгге».

При этом минимальный счет, дающий шанс бельгийцам, держался почти до конца матча, пока Давид Нерес на 88-й минуте не снял все вопросы о победителе матча и, чего ужа там, всего противостояния. Шансов отыграться в Лиссабоне у «Брюгге» почти нет.

Лидеры португальской лиги выиграли восемь игр подряд с разницей в несколько мячей, и, хотя им явно не нужно напрягаться в ответном матче, они вряд ли откажут себе в удовольствии оторваться перед домашними трибунами. Игра может пойти в одни ворота.

В этом году бельгийцы уже одержали крупную победу в Португалии, обыграв «Порту» со счетом 4:0 на групповом этапе, но это было еще в сентябре, до смены тренера и назначения Скотта Паркера.

Под руководством англичанина «Брюгге» в 10 матчах чемпионата Бельгии одержал лишь 2 победы, 6 раз сыграв вничью, а в последнем матче уступил аутсайдеру турнира «Остенде» (0:3).

Неутешительная статистика, которая делает исход противостояния ясным.

«Тоттенхэм» — «Милан»

8 марта, 23:00 мск

Обе команды в довольно плаченом состоянии. «Шпоры» проиграли 4 из 6 последних матчей, и подходят к встрече на фоне вылета из Кубка Англии от команды Чемпионшипа и поражения от «Вулверхэмптона» в АПЛ.

Им нужно отыгрываться, но в матчах после чемпионата мира «Тоттенхэм» лишь раз пробил индивидуальный тотал в 1,5 гола. Возможно лондонцев приободрит возвращение на бровку Антонио Конте.

«Милан» тоже испытал временный провал после чемпионата мира, выдав семиматчевую серию без побед, но с 5 поражениями, пропуская по этом по 3-4, а однажды и 5 мячей.

Но возвращение к схеме в три центральных защитника вернуло надежность обороне миланцев, не пропустившей в трех подряд встречах с «Аталантой», «Монцой» и «Тоттенхэмом».

Правда в последнем матче «Милан» проиграл на выезде «Фиорентине» со счетом 1:2, что дарит надежду «Тоттенхэму», который на своем поле действует в этом календарном году куда увереннее, выиграв три последних домашних матча.

В Милане у «Тоттенхэма» было 11 ударов при 0,4 xG, но лишь один из них был хоть сколько-то опасным. «Милан» был немного лучше, с девятью ударами и 1,9 ожидаемыми голами.

«Россонери» имели все шансы забить больше одного мяча, но Шарль де Кетеларе и Малик Тьяу не использовали прекрасные моменты. Не исключено, что матч в Лондоне уйдет в овертайтм.

«Бавария» — «Пари Сен-Жермен»

8 марта, 23:00 мск

Накануне матча стало известно, что форвард ПСЖ Неймар досрочно завершил сезон из-за травмы, но, учитывая насколько бразилец был незаметен в первой встрече, это нельзя назвать большой потерей.

На «Парк де Пренс» ПСЖ почти не представлял угрозы, пока Килиан Мбаппе не вышел на последние полчаса, изменив баланс сил на поле. Француз даже забил, но мяч не был засчитан из-за офсайда ранее в атаке.

«Бавария» на ходу, выиграв семь из восьми последних матчей и забивая в них по 3-4 мяча. Исключением стало поражение 2:3 от менхенгладбахской «Боруссии», когда мюнхенцы получили красную карточку уже на 8-й минуте.

Французы уже выигрывали в Германии ранее, например, в четвертьфинале 2021 года, когда победили в Мюнхене 3:2. Дубль тогда сделал Килиан Мбаппе. К матчу в Мюнхене француз подходит полностью восстановившись и готовым рвать и метать.

Но и «Бавария» может похвастаться усилением — Садио Мане вернулся в строй и готов врываться и растягивать защитные редуты ПСЖ.

Тем не менее минимальное преимущество мюнхенцев дарит надежду парижанам. Сумеет ли оборона «Баварии» сдержать реактивного Мбаппе?

Что дальше?

Cтадия 1/8 финала Лиги чемпионов завершится через неделю. 14 марта «Манчестер Сити» примет «Лейпциг», а «Порту» сыграет дома с «Интером».

На следующий день «Ливерпуль» встретится в гостях с «Реалом», а «Наполи» на своем поле сыграет против франкфуртского «Айнтрахта».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала пройдет 17 марта в Ньоне. Она будет открытой: без посева и разведения клубов из одной ассоциации по разным парам.

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 10 июня на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле.