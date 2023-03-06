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    Неймар пропустит остаток сезона из-за травмы

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    Нападающий ПСЖ Неймар не сыграет за парижскую команду в нынешнем сезоне из-за травмы голеностопного сустава. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

    Неймар
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    Неймар

    «В последние годы у Неймара было несколько проблем с правым голеностопным суставом.

    После растяжения связок, которое игрок получил 20 февраля, медицинский штаб команды рекомендовал провести операцию по восстановлению связок, чтобы избежать риска рецидива травмы. Все эксперты подтвердили необходимость этого решения.

    Операция будет проведена в ближайшее время в Дохе. Примерные сроки восстановления игрока — три-четыре месяца», — гласит заявление пресс-службы парижан.

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