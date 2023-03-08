«Бавария» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 марта, начало — в 23:00 мск. «Бавария» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» нынешний сезон проводит на вполне привычном для себя уровне. На текущий момент команда привычно сражается на нескольких фронтах.

Зато атака мюнхенцев традиционно сильна. В 23 матчах своего чемпионата игроки «Баварии» забили 66 мячей.

Коэффициенты матча Бавария — ПСЖ 1X2Новым игрокам 1.854.603.70Фрибет$40

В своем последнем поединке «Бавария» добыла 3 очка. На выезде мюнхенцы переиграли «Штутгарт» со счетом 1:2.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В первом поединке немцы добыли минимальную победу над ПСЖ. Так что дома «Баварии» бог велел довести дело до логического завершения.

«Бавария» традиционно успешно противостоит парижанам. Из 5 последних поединков мюнхенцы выиграли 4 раза.

ПСЖ

ПСЖ нынешний сезон проводит вполне прилично. В своем чемпионате парижане находятся на 1 месте в таблице, уверенно мчась к чемпионству.

При этом обороняется команда не столь монолитно. В 26 матчах Лиги 1 в воротах парижан побывало уже 25 мячей.

В предыдущем туре чемпионата ПСЖ вновь добыл победу. Дома парижские звезды переиграли «Нант» (4:2).

Лионель Месси и Килиан Мбаппе находятся в прекрасных кондициях. Именно на них будет сделана основная ставка в этой встрече.

ПСЖ уж точно не будет отсиживаться в обороне. Терять французам, по сути, уже нечего, терять, так что стоит ожидать от них острых атак.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.86.

На викторию ПСЖ дают — 4.08, ничья оценена — в 4.28.

Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей , которые вполне способны проявить себя максимально эффективным образом.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 6.5 за 13.00. Для остальных — более умеренный прогноз.