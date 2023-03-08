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    «Бавария» — ПСЖ. Дерзкая ставка за 6.30 на матч Лиги чемпионов 8 марта 2023 года

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    Килиан Мбаппе
    «Бавария» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 марта, начало — в 23:00 мск. «Бавария» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 08 Марта 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Бавария»

    «Бавария» нынешний сезон проводит на вполне привычном для себя уровне. На текущий момент команда привычно сражается на нескольких фронтах.

    Зато атака мюнхенцев традиционно сильна. В 23 матчах своего чемпионата игроки «Баварии» забили 66 мячей.

    Коэффициенты матча Бавария — ПСЖ

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  • 1.854.603.70Фрибет$40
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    В своем последнем поединке «Бавария» добыла 3 очка. На выезде мюнхенцы переиграли «Штутгарт» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В первом поединке немцы добыли минимальную победу над ПСЖ. Так что дома «Баварии» бог велел довести дело до логического завершения.

    «Бавария» традиционно успешно противостоит парижанам. Из 5 последних поединков мюнхенцы выиграли 4 раза.

    ПСЖ

    ПСЖ нынешний сезон проводит вполне прилично. В своем чемпионате парижане находятся на 1 месте в таблице, уверенно мчась к чемпионству.

    При этом обороняется команда не столь монолитно. В 26 матчах Лиги 1 в воротах парижан побывало уже 25 мячей.

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    • В предыдущем туре чемпионата ПСЖ вновь добыл победу. Дома парижские звезды переиграли «Нант» (4:2).

    Лионель Месси и Килиан Мбаппе находятся в прекрасных кондициях. Именно на них будет сделана основная ставка в этой встрече.

    ПСЖ уж точно не будет отсиживаться в обороне. Терять французам, по сути, уже нечего, терять, так что стоит ожидать от них острых атак.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.86.

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    На викторию ПСЖ дают — 4.08, ничья оценена — в 4.28.

    Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей, которые вполне способны проявить себя максимально эффективным образом.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 6.5 за 13.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Бавария» — ПСЖ: прогноз, ставка (6.30), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на футбол. Результативный матч гарантирован!
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