«Бавария»
«Бавария» нынешний сезон проводит на вполне привычном для себя уровне. На текущий момент команда привычно сражается на нескольких фронтах.
Зато атака мюнхенцев традиционно сильна. В 23 матчах своего чемпионата игроки «Баварии» забили 66 мячей.
Коэффициенты матча Бавария — ПСЖ
В своем последнем поединке «Бавария» добыла 3 очка. На выезде мюнхенцы переиграли «Штутгарт» со счетом 1:2.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В первом поединке немцы добыли минимальную победу над ПСЖ. Так что дома «Баварии» бог велел довести дело до логического завершения.
«Бавария» традиционно успешно противостоит парижанам. Из 5 последних поединков мюнхенцы выиграли 4 раза.
ПСЖ
ПСЖ нынешний сезон проводит вполне прилично. В своем чемпионате парижане находятся на 1 месте в таблице, уверенно мчась к чемпионству.
При этом обороняется команда не столь монолитно. В 26 матчах Лиги 1 в воротах парижан побывало уже 25 мячей.
В предыдущем туре чемпионата ПСЖ вновь добыл победу. Дома парижские звезды переиграли «Нант» (4:2).
Лионель Месси и Килиан Мбаппе находятся в прекрасных кондициях. Именно на них будет сделана основная ставка в этой встрече.
ПСЖ уж точно не будет отсиживаться в обороне. Терять французам, по сути, уже нечего, терять, так что стоит ожидать от них острых атак.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.86.
На викторию ПСЖ дают — 4.08, ничья оценена — в 4.28.
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 6.5 за 13.00. Для остальных — более умеренный прогноз.