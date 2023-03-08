8 марта в Мюнхене состоится ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и ПСЖ. Она начнется в 23:00 мск. «Бавария» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

После первой игры «Бавария» провела еще три поединка — все в Бундеслиге. За этот отрезок команда Юлиана Нагельсманна успела накуралесить, проиграв гладбахской «Боруссии» 2:3.

На турнирной положение хозяев это не сильно повлияло, так как в следующих двух играх они набрали 6 очков в общей сложности. Сначала мюнхенцы разобрали смелый и наглый «Унион» (3:0), а после с более скромным результатом выиграли у «Штутгарта» (2:1).

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Таким образом, если считать месяц, то у «Баварии» было 5 побед в шести выступлениях.

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В прошлом поединке все также не выступили Мануэль Нойер и Нуссаир Мазрауи. Травмирован основной левый фулбек Люка Эрнандес. Вдобавок дисквалифицирован Бенжамен Павар.

ПСЖ

У «парижан» был очень непростой календарь, из-за которого они 3 раза подряд проиграли. К этой встрече они подошли с серией из трех побед в Лиге 1 .

ПСЖ победил «Лилль» в жесткой парижской перестрелке. Как всегда Неймар (гол+пас), Мбаппе (дубль) и Месси (гол) были на высоте. Игра закончилась со счетом 4:3.

Гости не оставили шансов «Марселю». Прямо на его поле они разгромили соперника со счетом 3:0. 4 марта ПСЖ переиграл «Нант». Мбаппе отметился голами во всех матчах, как и Месси. Причем оба также сделали ассисты.

В прошлой игре участия не приняли Преснель Кимпембе, Ашраф Хакими, Неймар, Марко Верратти и Ренату Санчес. У Верратти был перебор желтых в Лиге 1, поэтому он сыграет против «Баварии» в ЛЧ.

Прогноз и ставки

При выборе ставки на матч стоит помнить, что результат прошлой игры совершенно не отражает реального положения вещей. Во-первых, ПСЖ тогда вышел не оптимальным составом из-за небольшой проблемы, которая подкосила немало ключевых футболистов.

Во-вторых, «парижане» провели крайне уверенный отрезок, а Месси и Мбаппе были на высоте. У «Баварии» начались очень серьезные проблемы, когда француз вышел на замену. Он даже забил, но гол не засчитали. Скорее всего, теперь эту пару точно никто не сдержит.

Котировки на эту встречу мягко говоря удивляют. На «Баварию» букмекеры дают 1.85, а на ПСЖ — 3.70. Считаем, что текущая форма лидеров позволит гостям переломить ход противостояния и выиграть.

И да, ПСЖ пройдет дальше, так как сможет забить достаточно мячей. Оборона «Баварии» не сможет выстоять, ей итак везло в прошлой игре.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Бавария» — ПСЖ за 6.30.