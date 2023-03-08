ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ — «Бавария»ЛЧ. «Бавария» попытается сдержать Мбаппе, «Боруссия» решит судьбу Поттера, возвращение Конте Пауло ДибалаТрансферный дайджест. 28 февраля — 6 марта Неймар«Челси», Саудовская Аравия и еще 10 вариантов продолжения карьеры для Неймара
  • 01:04
    • «Брентфорд» одержал победу над «Фулхэмом» в матче АПЛ
  • 00:44
    • «Торино» обыграл «Болонью» с минимальным счетом
  • 22:01
    • «Динамо» всухую обыграло «Торпедо» в матче плей-офф КХЛ
  • 20:52
    • «Металлург» во втором овертайме одержал победу над «Автомобилистом»
  • 18:26
    • Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на мартовские матчи
    Все новости спорта

    Месси и Мбаппе решат исход противостояния

    «Бавария» — ПСЖ. Ставка (к. 3.70) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Баварию Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Бавария» — ПСЖ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси и Килиан Мбаппе забили 9 голов на двоих в последних 3 матчах ПСЖ
    8 марта в Мюнхене состоится ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и ПСЖ. Она начнется в 23:00 мск. «Бавария» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 08 Марта 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
    •

    «Бавария»

    После первой игры «Бавария» провела еще три поединка — все в Бундеслиге. За этот отрезок команда Юлиана Нагельсманна успела накуралесить, проиграв гладбахской «Боруссии» 2:3.

    На турнирной положение хозяев это не сильно повлияло, так как в следующих двух играх они набрали 6 очков в общей сложности. Сначала мюнхенцы разобрали смелый и наглый «Унион» (3:0), а после с более скромным результатом выиграли у «Штутгарта» (2:1).

    Коэффициенты матча Бавария — ПСЖ

    1X2Новым игрокам
  • 1.854.603.70Фрибет$40
    •

    Таким образом, если считать месяц, то у «Баварии» было 5 побед в шести выступлениях.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В прошлом поединке все также не выступили Мануэль Нойер и Нуссаир Мазрауи. Травмирован основной левый фулбек Люка Эрнандес. Вдобавок дисквалифицирован Бенжамен Павар.

    ПСЖ

    У «парижан» был очень непростой календарь, из-за которого они 3 раза подряд проиграли. К этой встрече они подошли с серией из трех побед в Лиге 1 .

    ПСЖ победил «Лилль» в жесткой парижской перестрелке. Как всегда Неймар (гол+пас), Мбаппе (дубль) и Месси (гол) были на высоте. Игра закончилась со счетом 4:3.

  • Пора ставить точку. История Неймара в «ПСЖ» подходит к концу
  • Все идет к тому, что Неймар уже в этом году покинет столицу Франции
  • 27/02/2023

    • Гости не оставили шансов «Марселю». Прямо на его поле они разгромили соперника со счетом 3:0. 4 марта ПСЖ переиграл «Нант». Мбаппе отметился голами во всех матчах, как и Месси. Причем оба также сделали ассисты.

    В прошлой игре участия не приняли Преснель Кимпембе, Ашраф Хакими, Неймар, Марко Верратти и Ренату Санчес. У Верратти был перебор желтых в Лиге 1, поэтому он сыграет против «Баварии» в ЛЧ.

    Прогноз и ставки

    При выборе ставки на матч стоит помнить, что результат прошлой игры совершенно не отражает реального положения вещей. Во-первых, ПСЖ тогда вышел не оптимальным составом из-за небольшой проблемы, которая подкосила немало ключевых футболистов.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Во-вторых, «парижане» провели крайне уверенный отрезок, а Месси и Мбаппе были на высоте. У «Баварии» начались очень серьезные проблемы, когда француз вышел на замену. Он даже забил, но гол не засчитали. Скорее всего, теперь эту пару точно никто не сдержит.

    Котировки на эту встречу мягко говоря удивляют. На «Баварию» букмекеры дают 1.85, а на ПСЖ — 3.70. Считаем, что текущая форма лидеров позволит гостям переломить ход противостояния и выиграть.

    И да, ПСЖ пройдет дальше, так как сможет забить достаточно мячей. Оборона «Баварии» не сможет выстоять, ей итак везло в прошлой игре.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Бавария» — ПСЖ за 6.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.68
  • Прогноз на матч Кливленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Индиана — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Детройт — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Баффало — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Майами — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Даллас — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Чикаго — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Денвер — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сакраменто — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Курессааре — Харьюмаа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бавария» — ПСЖ: прогноз, ставка (3.70), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на футбол. Месси и Мбаппе решат исход противостояния
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры