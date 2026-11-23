23 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Фиорентина». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.
«Монца»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 18-м месте турнирной таблицы Серии A.
При этом «Монца» набрала всего семь очков. Команда забила 17 мячей при двадцати пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Аталанте» — 0:1.
До того «Монца» потерпела поражение от «Болоньи» — 1:2, а вот чуть ранее вчистую уступила «Наполи» — 1:4. Команда уступила четырежды кряду.
Состояние команды: «Монца» пытается выбраться из опасной зоны, вот только нынче угодила в явный кризис.
При этом «Монца» дома победила лишь в двух поединках из пяти. Плюс ко всему пропускает команда многовато, хотя в плане реализации вполне преуспевает. К тому же «брианцоли» уже больше двух лет не проигрывают «фиалкам».
Команда явно будет действовать активно. «Брианцоли» мотивированы как можно быстрее покинуть опасную зону, да и оборона соперника явно небезгрешна.
«Фиорентина»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 15-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.
При этом «Фиорентина» всего на два очка оторвалась от опасной зоны. А вот забить удалось 17 мячей при 25 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда расписала мировую с «Ювентусом» — 2:2.
До того «Фиорентина» уверенно расправилась с «Сассуоло» — 4:2, а вот чуть раньше не уступила «Аталанте» — 2:2. Команда не уступила в трех последних поединках.
Состояние команды: «Фиорентина» явно намерена закрепиться в середняках чемпионата, в среднем забивая больше одного мяча за матч.
При этом «Фиорентина» относительно продуктивно выступает на выезде. В пяти поединках вне родных стен команда разжилась шестью очками. Прибавляет Матео Пеллегрино. На счету аргентинца пока всего лишь четыре забитых мяча. Зато форвард отличился в двух последних матчах.
Нет сомнений, что команда будет действовать с позиции силы. «Фиалки» постараются оторваться от опасной зоны на почтительное расстояние.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Фиорентину» фаворитом с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.80, а победа «Монцы» — в 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
Прогноз: «Фиорентина» в последних матчах прибавила, к тому же оппонент находится в явном кризисе.
Ставка: Победа «Фиорентины» в 1-м тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Фиорентина» в кадровом плане выглядит предпочтительнее оппонента
- «Монца» уступила в четырех последних поединках
- «Фиалки» уже больше двух лет не побеждают «Монцу»
- Обе команды в среднем пропускают больше двух мячей за матч
- «Фиорентина» не уступила в трех последних поединках