23 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Фиорентина». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.

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«Монца»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 18-м месте турнирной таблицы Серии A.

При этом «Монца» набрала всего семь очков. Команда забила 17 мячей при двадцати пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Аталанте» — 0:1.

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До того «Монца» потерпела поражение от «Болоньи» — 1:2, а вот чуть ранее вчистую уступила «Наполи» — 1:4. Команда уступила четырежды кряду.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Монца» пытается выбраться из опасной зоны, вот только нынче угодила в явный кризис.

При этом «Монца» дома победила лишь в двух поединках из пяти. Плюс ко всему пропускает команда многовато, хотя в плане реализации вполне преуспевает. К тому же «брианцоли» уже больше двух лет не проигрывают «фиалкам».

Команда явно будет действовать активно. «Брианцоли» мотивированы как можно быстрее покинуть опасную зону, да и оборона соперника явно небезгрешна.

«Фиорентина»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 15-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Фиорентина» всего на два очка оторвалась от опасной зоны. А вот забить удалось 17 мячей при 25 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда расписала мировую с «Ювентусом» — 2:2.

До того «Фиорентина» уверенно расправилась с «Сассуоло» — 4:2, а вот чуть раньше не уступила «Аталанте» — 2:2. Команда не уступила в трех последних поединках.

Состояние команды: «Фиорентина» явно намерена закрепиться в середняках чемпионата, в среднем забивая больше одного мяча за матч.

При этом «Фиорентина» относительно продуктивно выступает на выезде. В пяти поединках вне родных стен команда разжилась шестью очками. Прибавляет Матео Пеллегрино. На счету аргентинца пока всего лишь четыре забитых мяча. Зато форвард отличился в двух последних матчах.

Нет сомнений, что команда будет действовать с позиции силы. «Фиалки» постараются оторваться от опасной зоны на почтительное расстояние.

На что ставят в матче Монца — Фиорентина Букмекерские коэффициенты на матч Монца — Фиорентина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Фиорентину» фаворитом с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.80, а победа «Монцы» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Фиорентина» в последних матчах прибавила, к тому же оппонент находится в явном кризисе.

2.40 Победа «Фиорентины» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Монца» — «Фиорентина» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Победа «Фиорентины» в 1-м тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Монца» — «Фиорентина» принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт