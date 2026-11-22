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прогноз на матч 5-го тура группового этапа Азиатской Лиги чемпионов, ставка за 2.08

23 ноября в 5-м туре группового этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Аль-Хиляль». Начало игры — в 16:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 9-м месте турнирной таблицы основного раунда Азиатской Лиги чемпионов.

При этом «Нефтчи» Фергана в четырех турах набрал всего четыре очка. Команда забила пять мячей при семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Навбахору» — 2:3.

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До того «Нефтчи» Фергана разгромил «Бунёдкор» — 4:0, а вот несколько ранее нанес поражение АГМК — 2:1. Команда всего на одно очко отстает от зоны плей-офф.

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Состояние команды: «Нефтчи» Фергана нынче выглядит довольно выгодно, и явно постарается подтянуться к зоне плей-офф.

При этом «Нефтчи» Фергана победил в двух последних домашних поединках. В них команда настреляла шесть мячей в ворота соперников. Ферганцы саудитов не боятся, да и мотивация попробовать свои силы на фоне азиатского гранда огромная.

Ферганы уж точно не собираются лишь обороняться. «Нефтчи» Фергана намерен разжиться хотя бы одним зачетным баллом.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: «Аль-Хиляль» в главном клубном турнире Азии выступает продуктивно. Команда на текущий момент находится на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Хиляль» набрал девять зачетных баллов в четырех турах. Команда забила семь мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение дубайскому «Аль-Ахли» — 2:0.

До того «Аль-Хиляль» переиграл «Аль-Фат» — 2:0, а вот чуть ранее уступил «Шамалю» — 1:3. Команда победила в двух последних поединках.

Состояние команды: «Аль-Хиляль» явно поборется за первое место в основном раунде турнира, да и забивает в среднем два мяча за матч.

При этом «Аль-Хиляль» в двух выездных матчах турнира добыл три зачетных балла. Аравийцы весьма симпатично смотрятся в кадровом аспекте. К тому же неплохо вписался в игру команды Олли Уоткинс. Англичанин в Азиатской Лиге чемпионов отличился уже трижды, еще пять раз отличившись в чемпионате Саудовской Аравии.

Нет сомнений, что команда будет действовать с позиции силы. Аравийцы явно способны серьезно прибавить в плане реализации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.39. Ничья — в 4.56, выигрыш «Нефтчи» Фергана — в 5.88.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.48, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.39.

Прогноз: «Аль-Хиляль» способен поднатореть в плане реализации, тогда как ферганцам голы даются несколько натужно.

2.08 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Нефтчи» Фергана — «Аль-Хиляль» позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Обе не забьют за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.

2.33 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Нефтчи» Фергана — «Аль-Хиляль» принесёт прибыль 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.33.

Пять причин, почему ставка зайдёт