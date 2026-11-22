23 ноября в 5-м туре группового этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Аль-Хиляль». Начало игры — в 16:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Нефтчи» Фергана
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 9-м месте турнирной таблицы основного раунда Азиатской Лиги чемпионов.
При этом «Нефтчи» Фергана в четырех турах набрал всего четыре очка. Команда забила пять мячей при семи пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Навбахору» — 2:3.
До того «Нефтчи» Фергана разгромил «Бунёдкор» — 4:0, а вот несколько ранее нанес поражение АГМК — 2:1. Команда всего на одно очко отстает от зоны плей-офф.
Состояние команды: «Нефтчи» Фергана нынче выглядит довольно выгодно, и явно постарается подтянуться к зоне плей-офф.
При этом «Нефтчи» Фергана победил в двух последних домашних поединках. В них команда настреляла шесть мячей в ворота соперников. Ферганцы саудитов не боятся, да и мотивация попробовать свои силы на фоне азиатского гранда огромная.
Ферганы уж точно не собираются лишь обороняться. «Нефтчи» Фергана намерен разжиться хотя бы одним зачетным баллом.
«Аль-Хиляль»
Турнирное положение: «Аль-Хиляль» в главном клубном турнире Азии выступает продуктивно. Команда на текущий момент находится на 2-м месте турнирной таблицы.
При этом «Аль-Хиляль» набрал девять зачетных баллов в четырех турах. Команда забила семь мячей при четырех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение дубайскому «Аль-Ахли» — 2:0.
До того «Аль-Хиляль» переиграл «Аль-Фат» — 2:0, а вот чуть ранее уступил «Шамалю» — 1:3. Команда победила в двух последних поединках.
Состояние команды: «Аль-Хиляль» явно поборется за первое место в основном раунде турнира, да и забивает в среднем два мяча за матч.
При этом «Аль-Хиляль» в двух выездных матчах турнира добыл три зачетных балла. Аравийцы весьма симпатично смотрятся в кадровом аспекте. К тому же неплохо вписался в игру команды Олли Уоткинс. Англичанин в Азиатской Лиге чемпионов отличился уже трижды, еще пять раз отличившись в чемпионате Саудовской Аравии.
Нет сомнений, что команда будет действовать с позиции силы. Аравийцы явно способны серьезно прибавить в плане реализации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.39. Ничья — в 4.56, выигрыш «Нефтчи» Фергана — в 5.88.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.48, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.39.
Прогноз: «Аль-Хиляль» способен поднатореть в плане реализации, тогда как ферганцам голы даются несколько натужно.
Ставка: Обе не забьют за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.33.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Аравийцы в Азиатской Лиге чемпионов забивают в среднем два мяча за матч
- «Аль-Хиляль» победил в двух последних матчах
- Ферганцы в среднем пропускают два мяча за матч
- «Аль-Хиляль» в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника
- «Аль-Хиляль» в среднем пропускает гол за матч